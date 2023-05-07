Samsung 2023 yılının Şubat ayında Galaxy S23 serilerini satışa sunmuştu. Dünya genelinde sevilen Galaxy S23 serisi üç cihazdan oluşuyordu:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Pro

Samsung Galaxy S23 Ultra

Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, Galaxy S23 serilerinden kaldırdığı bir özelliği geri getirmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S23 serisini piyasaya sürdüğünde akıllı telefon serisinin 2x portre çekim özelliği bulunuyordu. Ancak bir yazılım güncellemesinden sonra bu özellik akıllı telefonlardan kaldırıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Ice Universe’ün sızıntısına göre 2x portre özelliği yeni bir yazılım güncellemesi ile geri gelecek.

Yaklaşan yazılım güncellemesi, portre modunun yanı sıra Galaxy S23 Ultra’nın HDR performansıyla ilgili sorunları da ele alacak. Bazı kullanıcılar, birkaç aydınlatma koşullarında kamerada sıkıntı yaşadıklarını bildirdiler. HDR özelliği kullanılırken -özellikle çerçevede ana ışık kaynağı varken- düşük ışıkta veya iç mekan koşullarında nesnelerin etrafında bir halo etkisi gözlemleniyor. Samsung resmi olarak kabul etti ve bir sonraki güncellemede düzelteceğine söz verdi.

Galaxy S23 serisi için yayınlanan Mayıs 2023 güvenlik güncelleştirmesinde HDR düzeltmesi yer almıyor. Bundan mütevellit markanın ikinci bir Mayıs 2023 güvenlik yaması getirmesi bekleniyor.

Samsung amiral gemisi seviyesindeki ataklarına devam ediyor. Bakalım akıllı telefon pazarındaki Oppo, Vivo, Xiaomi, Apple, Realme gibi rakipleri Samsung’un bu ataklarına nasıl cevap verecek?