Samsung, kasvetli ekonomik koşullar ve yükselen enflasyona rağmen 2023 yılı için daha yüksek bir satış hedefi belirledi.

Koreli haber sitesi Naver’e göre Samsung önümüzdeki yıl 270 milyon telefon satmayı planlıyor ki bu rakam bu yılki hedefinden 10 milyon daha fazla. Güney Koreli şirketin mümkün olduğunca çok sayıda giriş seviyesi cihaz satmaktan daha fazla premium ürün satmaya yönelik yeni bir stratejiye başladığı bildiriliyor.

Ayrıca bkz: Amazon Music Yeni Özelliklerini Duyurdu!

Mevcut premium cihaz serisi Galaxy S ve Galaxy Z cihazlarını içeriyor. Katlanabilir alanda pazar lideri olarak kendini kanıtlamış olan Samsung, çabalarını Galaxy Z katlanabilir telefonlara odaklayacak. Şirket, 2023 yılında 60 milyon adet Galaxy S ve Galaxy Z cihazı sevk etmeyi hedefliyor.

Samsung, katlanabilir telefonlarına çok fazla kaynak aktarıyor. TheElec, Kasım 2021’de Samsung’un 2022 için katlanabilir telefon üretimini artırdığını bildirdi. 2021 için, 2020’ye göre 4 kat daha fazla katlanabilir telefon sevk etti. Mobil şefi, Galaxy Z satışlarının 2025 yılına kadar Galaxy S serisini aşacağını öngörüyor.

Kaynak: Naver, GSMArena