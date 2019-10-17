Akıllı Telefonlar
Samsung 2020’de ön kamerayı ekran altına alacak!
Samsung uzun zamandır üzerinde çalıştığı ekran altına ön kamera yerleştirme teknolojisinin seri üretimine gelecek ayın başlarında başlayacak.
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Samsung yeni teknolojiyi hangi telefonunda deneyecek?
Güney Koreli teknoloji devi, bir süredir Xiaomi ve Huawei gibi rakipleri tarafından tahtı sallansa da mobil taraftaki iddiasını güçlendirmeye çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ekran altına ön kamera yerleştirme teknolojisinin seri üretimine bu ayın başlarında başlayacak.
İlk aşamada UDC adı verilen bu özel ekranların ayda 30.000 adet üretilmesi bekleniyor. Bu üretim rakamları dikkate alındığında yeni ekran teknolojisinin kullanılacağı ilk akıllı telefonun Galaxy Fold‘un yeni versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Merakla beklenen Galaxy S11 ailesinde ise bu ekrana yer verilmeyecek gibi gözüküyor.
Ekran altına ön kamera yerleştirme teknolojisinin en önemli dezavantajının alıştığımız ekran kalitesini bozması olduğu söyleniyor. İlk Galaxy Fold modeliyle kötü bir tecrübe edinen şirketin tekrar yaş tahtaya basmamak için gerekli teknik ve yazılımsal önlemleri aldığı öngörülüyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung One UI 2.0 yüz tanıma özelliği güncellendi!
Samsung One UI 2.0 Beta güncellemesi ile karşımızda ve arayüzde oldukça önemli bir güncelleme bizler karşılıyor. Kullanıcı arayüzünde çeşitli değişiklikler yapan Android 10, yüz tanıma korumasına 2 yeni özellik ekledi.
Samsung yüz tanıma kilidi sistemi, kullanıcıların telefonlarını koruyarak istenmeyen el değiştirme vakalarını engelliyor. Yüz tanıma ve parmak izi tanıma sistemleri telefonlarımızı korurken bunlar bir yerde saklanıyor mu bu da halen tartışma konusu.
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Yüz tanıma kilidinin bağlı olduğu ön kamera ile güvenlik hizmeti veren Galaxy S10, bu yazılımda yalnızca bir kişinin yüzünü kullanıyor ve diğer kişilere izin vermiyor. Bu bağlamda yüzünüzde yaptığınız en ufak bir değişiklik, telefonun güvenlik sebebi ile açılmamasına sebep olabiliyor.
Android 10 vasıtasıyla gelen ikinci özellik, kullanıcıların gözlerini baz alarak tarama işlemini gerçekleştiriyor. Ek güvenlik sağlamak adına aktifleştirilen yazılım, telefon sahiplerinin yüzlerini yalnızca onların gözleri açıkken tanıyor.
Galaxy S10’un “Ayarlar” sekmesindeki güvenlik menüsünde yer alan özellikler, henüz tamamlanmış değil. Beta aşamasında olan özelliklerin tamamlanılması, kullanıcıların belli bir süre içerisinde Samsung’a vereceği geri bildirimlere bağlı.
Samsung One UI 2.0 güncellemesi kendi ülkesi için yayınladıktan kısa bir süre sonra aralarında ABD‘nin de bulunduğu birkaç farklı bölgeye de dağıtmayı planlıyor. Güncellemenin ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.
Samsung Android 10 Beta güncellemesi ile birlikte sunulan bu özellikler daha iyi bir yüz tanımaya telefonların kavuşabilmesini sağlayacak. Kısa süre içinde başta amiral gemisi Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 başta olmak üzere birçok orta segment telefona bu güncellemeler sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi MIUI 11 güncellemesi başlıyor!
Xiaomi MIUI 11 güncellemesi geçen ay Çin’de bazı modeller için dağıtıma çıktı. Şirket bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte yeni MIUI sürümünün küresel çapta dağıtım tarihine ve hangi modellerin güncelleme alacağını açıklık getirdi.
Merakla beklenen yeni nesil arayüz Xiaomi MIUI 11, bugün Hindistan merkezli olarak da lanse edildi. MIUI 11 güncellemesi alacak modeller ve hangi ay alacağı daha önce duyurulmuştu. Ancak, yeni açıklama ile birlikte bu güncellemeyi alacak modellerin tarih aralığı netleşti. Firma burada arayüz için yeni bir takvim paylaştı.
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22-31 Ekim
POCO F1, Redmi K20, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7”ler, Redmi Note 7 Pro
4-12 Kasım
Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5, Redmi 5A ,Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2, Redmi 4, Mi Mix 2, Mi Max 2
13-29 Kasım
Redmi Note 6 Pro, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8
18-26 Aralık
Redmi Note 8 Pro
Xiaomi MIUI 11 güncellemesi ile birçok yenilik geliyor
Yeni güncelleme ile birlikte yazı tipi değiştirme ve karanlık mod gibi görsel değişiklikler Xiaomi kullanıcılarına sunulacak. Karanlık mod özellikle daha az şarj tüketmesi sebebiyle kullanıcılar için oldukça önemli.
Xiaomi MIUI 11 arayüzü ile birlikte yazı tipi değiştirme özelliği sayesinde de telefonun arayüzü daha fazla kişiselleştirilebiliyor. Şirket, bu konuda kalın, ince ve italik olmak üzere birçok farklı yazı tipiyle karşımıza çıkıyor. Bünyesinde “Milan Pro” isimli yeni bir font kullanılan arayüz, aynı zamanda doğadan gelen yeni ses efektleri de taşıyor. Ayrıca Allways-on display özelliğinin de yenilendiği telefonların ekranında artık özel metinler ve servislerden gelen bildirimler de görülebilecek.
Birçok eski Redmi cihaza destek veriyor olmasıyla kullanıcıları oldukça sevindiren Xiaomi, şimdilik sürümün Türkiye gibi diğer bölgelerdeki dağıtımı hakkında bir bilgi vermiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Amerikan ambargosuna rağmen üçüncü çeyrekte büyüdü!
Huawei için bu yıl çok zor geçti. Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşları tırmanırken Huawei için uzun süredir kararlaştırılması beklenen yaptırımlar sürekli ertelenmeye devam etmişti.
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Her türlü zorluğa rağmen, Huawei bu yılı da büyüme trendini yakalayarak kapatacak gibi gözüküyor. Yılın birinci çeyreğiyle üçüncü çeyreği arasında toplamda 86 milyar hasılat rakamına ulaşan firma bu istatistikle geçen yıla oranla %24.4 büyümüş oldu.
Akıllı telefon satışlarının yükseliş gösterdiği firma özellikle bu istatistikleri Çin içerisindeki yerli piyasadan yakaladı. Ticari yasaklamaların şirketin önünü kesemeyeceğini ispatlayan firma için daha parlak bir gelecek yaratabildiğini şimdiden ispatlamış oldu.
Üçüncü çeyrek rakamları sadece akıllı telefon satışlarından gelen verileri içermediği tahmin ediliyor. Ancak tahminler, bu periyottaki adetlerin 67 milyon birime ulaşması gerektiğini gösteriyor.
Yılın ikinci dönemine oranla şirketin satışlarının %13.5 yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Firma bahsettiğimiz dönem içerisinde, 59 milyon ünite toplamda akıllı cihaz satışında bulunmuştu.
Demek oluyor ki, Huawei Amerika’nın ambargo listesine girse dahi, gücünden hiçbir şey kaybetmemiş. Ve daha da güçlenmeye devam etmiş. Geçtiğimiz günlerde Çinli Devin, Android lisansını geri almak adına birtakım çalışmalar başlattığını yazmıştık.
Rapor’da ayrıca, Huawei’nin dünya çapında telekomünikasyon sağlayacılarıyla yaptıkları 60 ticari antlaşmayla birlikte 5G ağlarını genişlettiklerine yer verildi.
Ek olarak 500 şirket ve 700’den fazla şehirde de Huawei Horizon Digital platformundaki antlaşmaları doğrultusunda çalışmaya başladıkları belirtiliyor.