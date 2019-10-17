Samsung 2020’de ön kamerayı ekran altına alacak!

Samsung uzun zamandır üzerinde çalıştığı ekran altına ön kamera yerleştirme teknolojisinin seri üretimine gelecek ayın başlarında başlayacak.

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Samsung yeni teknolojiyi hangi telefonunda deneyecek?

Güney Koreli teknoloji devi, bir süredir Xiaomi ve Huawei gibi rakipleri tarafından tahtı sallansa da mobil taraftaki iddiasını güçlendirmeye çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ekran altına ön kamera yerleştirme teknolojisinin seri üretimine bu ayın başlarında başlayacak.

İlk aşamada UDC adı verilen bu özel ekranların ayda 30.000 adet üretilmesi bekleniyor. Bu üretim rakamları dikkate alındığında yeni ekran teknolojisinin kullanılacağı ilk akıllı telefonun Galaxy Fold‘un yeni versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Merakla beklenen Galaxy S11 ailesinde ise bu ekrana yer verilmeyecek gibi gözüküyor.

Ekran altına ön kamera yerleştirme teknolojisinin en önemli dezavantajının alıştığımız ekran kalitesini bozması olduğu söyleniyor. İlk Galaxy Fold modeliyle kötü bir tecrübe edinen şirketin tekrar yaş tahtaya basmamak için gerekli teknik ve yazılımsal önlemleri aldığı öngörülüyor.