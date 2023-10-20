Samsung bir süredir katlanabilir akıllı telefon pazarında ve bu pazarı domine ediyor. Ancak bununla yetinmeyen Samsung, 2024 yılı içerisinde 20 milyondan fazla katlanabilir akıllı telefon satmak istiyor. Detaylara bakalım.

The Elec kaynaklı bilgiye göre Samsung, 2024 yılında 20 milyondan fazla katlanabilir akıllı telefon satmak istiyor. Bu sayı 2023 yılında tüm markaların sattığı toplam katlanabilir akıllı telefon ile aynı. Bu katlanabilir akıllı telefonların arasında şu ankinden daha da inceltilmiş bir Galaxy Z Fold 6 da olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Neler Sunuyor?

Akıllı telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2640 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 425 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Kapak tarafında ise bizleri 3.4 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 720×748 piksel çözünürlük sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

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Galaxy Z Flip 5 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 3700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Galaxy Z Flip 5 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Galaxy Z Flip 5 şu anda Samsung Türkiye’nin resmi sitesinde 43.079 TL’lik bir fiyatla satılıyor.