Galaxy S23 FE geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Geldiğimiz noktada bugün ise PKBreviews isimli bir YouTube kanalı akıllı telefonu parçalarına ayırdı. Detaylara bakalım.

Akıllı telefonun iç kısmı Galaxy S23 ve Galaxy S23+ ile neredeyse tamamen aynı. PKB reviews, Galaxy S23 FE’ye 8,5/10 onarılabilirlik puanı verdi. Bu puan iPhone 15 serisinden daha yüksek.

*Solda Galaxy S23 sağda Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE Neler Sunuyor?

Akıllı telefon 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 6.3 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise

Dynamic AMOLED bir panel kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setlerine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga setleri gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Akıllı telefon Samsung Türkiye sitesinde ise 23.999 TL fiyat ile satılıyor.