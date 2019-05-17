Samsung, S10+’ın Olimpiyat sürümünü duyurdu

1998′den bu yana Olimpiyat oyunlarının ana sponsorlarından olan Samsung, Tokyo 2020 olimpiyatları için hazırladığı özel üretim Galaxy S10+ versiyonunu duyurdu.

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Bu yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy S10+, Olimpiyat işlemi görüyor . Prizma beyazı modelinin arkasına, Tokyo 2020 oyunlarının logosunu entegre ediliyor. (tedarikçi Docomo ile birlikte). Şirketin S10+ ile birlikte çıkarmış olduğu Galaxy Buds’lara da Tokyo 2020 oyunlarının logosu yer alacak.

Temmuz ayı itibaren yalnızca 10.000 adet “Galaxy S10 + Olimpiyat Oyunları Sürümü” yapılacak. İlk olarak Japonya’da çıkacak olan ürünün fiyatının 1000 dolar civarında olması bekleniyor. Bu modelin diğer ülkelerde satışa çıkması konusunda henüz bir bilgi yok.

Samsung ayrıca Olimpiyat oyunlarından özel içerik sunacak. Geçmişte Olimpiyat oyunlarına özel uygulamalar çıkarmış ve oyunları VR ortamında yayınlamıştı.