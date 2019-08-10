Samsung, 108 MP kamera sensörünü 12 Ağustos’ta tanıtacak!

Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı 64 MP kamera sensörünün ardından yeni 108 MP çözünürlükteki kamera sensörünü 12 Ağustos‘ta tanıtmaya hazırlanıyor.

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Samsung yeni kamera sensörünü duyurmaya hazırlanıyor

Son yıllarda akıllı telefon kameralarındaki çözünürlük savaşları durulmuştu. Telefonların ana kameralarının çözünürlükleri 10-20 MP arasında geziniyordu. 2019‘da ise sensör üreticilerinin yüksek çözünürlüğe sahip kamera sensörlerini tanıtmalarıyla beraber durulan savaş yeniden başladı.

Sony‘nin yeni 48 MP sensörünü duyurulmasının ardından sektörün bir diğer iddialı ismi olan Güney Koreli teknoloji devi de 64 MP kamera sensörünü tanıtmıştı. Samsung ISOCELL‘in Twitter hesabından paylaşılan görselde şirketin arayı fazla soğutmadan 108 MP kamera sensörünü 12 Ağustos‘ta tanıtacağı ortaya çıktı.

Geçen günlerde Xiaomi‘nin Mi Mix 4 modelinde bu yeni sensöre yer verileceği iddia edilmişti. Telefon tahmin edildiği gibi sonbahar aylarında tanıtılırsa cihaz, 108 MP kamera sensörünün kullanıldığı ilk akıllı telefon olacak. Donanımın kullanıldığı telefonların varsayılan ayarlarda her dört pikselden toplanan bilgilerin birleştirilmesiyle (pixel binning) 27 MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edilmesi bekleniyor. Ayrıca cihazların kameralarının Pro ayarlarında kullanıcılara 108 MP çözünürlükte fotoğraf çekme seçeneğinin de sunulması bekleniyor.