Ülkenin başsavcısı, çöken kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın Bahamalar’da tutuklandığını söyledi. Zanlının salı günü Karayip ülkesinin başkenti Nassau’daki bir sulh ceza mahkemesine çıkması planlanıyor. Polis, 30 yaşındaki Bankman-Fried’ın ABD ve Bahamalar’daki yasalara karşı “mali suçlardan” tutuklandığını söyledi.

Geçen ay, FTX ABD’de iflas başvurusu yaptı ve birçok kullanıcı fonlarını çekemez hale geldi. Bir mahkeme dosyasına göre, FTX en büyük 50 alacaklısına yaklaşık 3,1 milyar dolar borçluydu. Bankman-Fried aleyhindeki en ciddi iddialardan biri, yatırım ticaret şirketi Alameda’yı desteklemek için milyarlarca dolarlık müşteri fonlarını kullanması.

Borsada parası olan kişilerin iflas işlemlerinin sonunda ne kadar geri alacakları belli değil. Ancak birçok uzman bunun yatırdıklarının küçük bir kısmı olabileceği konusunda uyardı. Bu ayın başlarında BBC’ye konuşan Bankman-Fried, firmada hatalar yapıldığını kabul etti ancak kendisini yasadışı faaliyet suçlamalarından uzak tutmaya çalıştı. Bankman-Fried, “Bilerek dolandırıcılık yapmadım. dolandırıcılık yaptığımı düşünmüyorum. bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Kesinlikle sandığım kadar yetkin değildim.” dedi.

Alameda’nın FTX müşteri fonlarını kullandığından haberdar olması gerektiği yönündeki iddiaları da yalanladı. Bankman-Fried, “Hayır, bu doğru değil.” dedi ve CEO olarak fonların kötüye kullanılmasından nihai olarak kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmeye devam etti. “Öyle ya da böyle bu benim sorumluluğumda.” dedi.

FTX borsası, müşterilerin Bitcoin gibi kripto para birimleri için normal para ticareti yapmasına izin veriyordu. Kripto para birimleri geleneksel anlamda para birimleri değil. Ancak çevrimiçi olarak depolanan kripto para birimleri daha çok yatırım araçları veya menkul kıymetler gibidir. Anonimlikleri, uyuşturucu ticareti ve fidye yazılımı saldırıları gibi suç faaliyetleri için tercih edildikleri anlamına geliyor. Ancak destekçileri, yenilik ve hükümetlerden bağımsızlık için çok büyük bir potansiyel olduğunu söylüyor.

Bankman-Fried, bir zamanlar efsanevi ABD’li yatırımcı Warren Buffett’ın genç bir versiyonu olarak görülüyordu ve ekim ayının sonlarına doğru net servetinin 15 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyordu. FTX’in çöküşünden önce, Twitter takipçilerine, telefon görüşmeleri sırasında League of Legends oynama ve yatırımcıları etkilemeye çalışmasını içeren yaşam tarzı hakkında bir fikir vermekten memnun görünüyordu. Washington DC’de, çoğunlukla Demokrat politikacılar veya gruplar için siyasi bir bağışçı olarak tanınıyordu. Sözde pandemi önlemeyi ve gelişmiş kripto düzenlemesini de destekledi.

Manhattan’daki ABD Başsavcılığı bir tweette, “Bahamalar başsavcısı yaptığı açıklamada, Bankman-Fried’ın “ülkemizin Suçluların İadesi Yasası uyarınca” gözaltında tutulacağını söyledi. Bu akşam erken saatlerde Bahamalı yetkililer, SDNY [New York’un Güney Bölgesi] tarafından hazırlanan mühürlü bir iddianameye dayanarak ABD Hükümeti’nin talebi üzerine Samuel Bankman-Fried’ı tutukladı. Sabah iddianameyi açmak için harekete geçmeyi bekliyoruz ve o zaman söyleyecek daha çok şeyimiz olacak.” dedi.

Wall Street düzenleyicileri ayrıca Bankman-Fried’a karşı harekete geçeceklerini söylediler.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilisi Gurbir Grewal yaptığı açıklamada, “Sam Bankman-Fried’ın Bahamalar’da federal suçlamalarla tutuklanmasını sağlamak için çalıştıkları için kolluk kuvvetleri ortaklarımızı takdir ediyoruz.” dedi. Grewal, “Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bankman-Fried’ın menkul kıymetler yasalarımızı ihlal etmesiyle ilgili olarak, yarın New York’un Güney Bölgesi’nde kamuya açıklanacak olan suçlamalara ayrıca izin verdi.” diye ekledi.

Bankman-Fried, salı günü ABD Kongresi’nde FTX’in çöküşü hakkında ifade verecekti. Ancak kongre üyesi Maxine Waters’a göre, artık ifade veremeyecek. Bankman-Fried’ın avukatı ise, yorum talebine yanıt vermedi.

