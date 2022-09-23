Salesforce hissesi, kurumsal yazılım üreticisi yeni bir uzun vadeli karlılık hedefini açıklamasının ardından çarşamba günü uzun vadeli işlemlerde neredeyse %3 arttı.

Salesforce da dahil olmak üzere birçok bulut yazılımı şirketi, kuruluşların çalışanların ofislerde olmadan kullanabilecekleri programların kullanımını artırdığı Covid-19 pandemisi sırasında daha çekici hale geldi. Ancak bu yıl daha yüksek fiyatlara yanıt vermek için faiz oranları yükseldiği için yatırımcılar için daha az çekici hale geldi.

Bulut şirketlerindeki yönetim ekipleri, maliyet tasarrufu planlarını vurgulayarak ilgiyi yeniden yakalamaya ve kârlılık için zaman çizelgelerini ileriye çekmeye çalıştı. Salesforce’un kendisi, yetenek ekleme konusunda daha dikkatli olacağını söyledi.

Salesforce’un finans şefi Amy Weaver, Dreamforce konferansı sırasında San Francisco’da gerçekleşen şirketin yatırımcı gününde 2026 mali yılı için yeni hedefler açıkladığında şirket perşembe günü daha da ileri gitti. Şirket, gelecekteki satın almalar da dahil olmak üzere %25’lik bir faaliyet marjı hedeflediğini söyledi. Bu, Salesforce’un bir yıl önce 2023 mali yılı için ilan ettiği %20 hedefiyle karşılaştırılıyor. Faaliyet marjı 31 Temmuz’da sona eren çeyrekte %19,9 oldu.

Salesforce, self servis çabaları, ortaklarla ittifakları ve satış görevlileri için verimlilik iyileştirmelerini artırarak 2026 yılına kadar düzeltilmiş satış ve pazarlama harcamalarını gelir yüzdesi olarak %35’in altına çekmeyi planlıyor. Pazarlamada fikir, tescilli pazarlama kanallarından yararlanmaktır. GAAP bazında satış ve pazarlama, temmuz çeyreğinde gelir yüzdesi olarak %44’ün üzerine çıktı.

Ayrıca Salesforce, kısmen hibrit bir işyeri için gayrimenkul varlıklarını değerlendirerek genel ve idari harcamaları yönetmeye istekli.

Weaver, bir yıl önce açıkladığı 2026 mali yılı için 50 milyar dolarlık gelir hedefini yineledi. Ancak rakamın geçen yılki yatırımcı gününden bu yana döviz kurlarından 2 milyar dolarlık bir ters rüzgarı hesaba kattığını söyledi.

Salesforce hisseleri çarşamba günü 52 haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Weaver, şirketin ilk hisse geri alım programının bir parçası olarak kendi hisselerini geri almaya başladığını söyledi.