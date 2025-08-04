Son günlerde gündeme gelen sahte diploma çetesi ve sahte e-imza kullanımı ile alakalı bir değerlendirme videosu ile karşınızdayız.

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Bu videoda Aydoğan, sahte diploma olayından daha çok sahte e-imza ve e-Devlet sistemine erişim konusundaki dijital sorunlara ve güvenilirlik durumuna dikkat çekiyor.

Sizler de düşüncelerinizi bu video altında yazmayı unutmayın. İyi seyirler…