Son günlerde gündeme gelen sahte diploma çetesi ve sahte e-imza kullanımı ile alakalı bir değerlendirme videosu ile karşınızdayız.
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Sahte Diploma ve Sahte E-İmza Olayı | Sorun Sadece Diploma Mı?
Bu videoda Aydoğan, sahte diploma olayından daha çok sahte e-imza ve e-Devlet sistemine erişim konusundaki dijital sorunlara ve güvenilirlik durumuna dikkat çekiyor.
Sizler de düşüncelerinizi bu video altında yazmayı unutmayın. İyi seyirler…