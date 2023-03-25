Türkiye’nin önde gelen girişimlerinden Getir ve yan kuruluşu BiTaksi, bugün sabah saatlerinde siber saldırıya uğradığı, iddialara göre, yaklaşık 5 bin kullanıcının verileri ele geçirildiği söylenmişti.

Getir, konuyla ilgili açıklama yaparak, kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda çalıştıklarını ve olayı detaylı bir şekilde incelediklerini belirtti.

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Ancak, siber korsanlar, Getir’in verdiği sözleri yerine getirmediği takdirde, daha fazla zarar vereceklerini tehdit etti. Şirket ise, kullanıcıların verilerinin güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini ve konunun üzerinde titizlikle duracaklarını açıkladı.

Yayınlanan mesaj:

Merhaba,

Getir veri sızıntısını doğruladı ve sözünü tutana kadar her gün daha fazla veri sızdırıyor olacağız. Tüm detaylarıyla, Getir’den prezervatif siparişi veren rastgele birkaç müşteri bulabilirsiniz.

Getir’den açıklama:

Kullanıcılarımızın Dikkatine

Sınırlı sayıda kullanıcımıza ait bazı kişisel bilgiler internette paylaşılmıştır. Yaptığımız incelemelerde sistemlerimize dışarıdan bir erişim olmadığı tespit edilmiştir. Paylaşılan bilgilere erişim şeklini araştırmaya devam ediyoruz. Söz konusu bilgiler ile bir başkası tarafından kullanıcılarımızın Getir hesaplarına erişim sağlanması mümkün değildir. Kredi kartı bilgileri ise kendi sistemlerimizde tutulmayıp Mastercard’ın MasterPass sistemlerinde saklandığından kullanıcı özelinde kredi kartı bilgilerine erişim olmamıştır.

Getir olarak konuyla ilgili resmi merciler nezdinde yasal süreçleri başlattık. Bilgilerine erişilen kullanıcılarımıza ulaşıp gerekli bilgilendirmeyi derhal yapacağız. Bu süreci şeffaf bir şekilde yürüteceğiz ve herhangi bir gelişme olursa kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kişisel verilerin gizlilik ve güvenliği konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduğumuzu hatırlatarak, veri mahremiyeti konusunda gerekli özeni göstermeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Getir yönetimi ise yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olmadığını ve kullanıcıların hesaplarının güvende olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, sızdırılan kişisel verilerin sayısının sınırlı olduğu vurgulandı. Şirket aynı zamanda, kullanıcıların hesaplarının bir başka kişi tarafından kullanılamayacağına ve kredi kartı bilgilerinin de kendi sistemleri altında toplanmadığına dair bilgi verdi.