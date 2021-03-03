Genel
sahibinden.com 2. El araç fiyatları düşüş sürüyor
sahibinden.com Şubat ayı verilerine göre ilk defa Aralık 2020’de düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Şubat ayında da düşmeye devam ediyor. Böylece Aralık ayından bu yana ilan fiyatları %3’e yakın düşüş gösterdi. Şubat ayın da öne çıkan diğer detay ise daha genç otomobillerin ilan sayısındaki artış.
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Şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil oldu. Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet, Otomobil ilanlarını takip etti. Marka & Model sıralamasında ilk iki sıraada Renault – Clio ile Volkswagen – Passat var. Opel – Astra bir üst sıraya yükseldi ve sıralama Renault – Megane ve Ford – Focus ile devam etti. Şubat ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan.
sahibinden.com Şubat verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli araçlar seçildi. Ayrıca yakıt türü dizel olan otomobil ilanları mevcut. Özellikle geçtiğimiz aya göre en çok ilanı verilen otomobiller bir yaş daha gençleşti. Liderlik 2016 model otomobil ilanlarının oldu.
En çok ilgi gören otomobillerde ise Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes – Benz ve Fiat markaları göz önündeydi. Ayrıca tüm ilanlar arasında, araçların %37’si 0 – 100bin kilometre aralığındaydı. Otomobil ilanlarının %25,4’ü ise 50.000 – 100.000 TL aralığında satıştaydı.
Araçlara en çok gece 22:00-23:00 aralığında bakıldığı gözlemlendi. Ayrıca ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika bandında seyretti.
Genel
Dead by Daylight oyununa K-Pop temalı kötü karakter geliyor!
Dead by Daylight oyununa ilginç bir kötü karakter geliyor. Bir sonraki güncelleme ile sevilen korku oyununda K-Pop esintileri taşıyan bir kötü göreceğiz.
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Dead by Daylight oyununda BTS esintileri görmeye hazırlanın!
Ünlü Güney Koreli müzik grubu BTS gündemde kalmaya devam ediyor. Müzik dışında birçok farklı kategoriye giriş yapan grup, şimdi de oyun dünyasına giriş yapıyor. Hem de oldukça ilginç bir oyunla. Sevilen korku oyunu Dead by Daylight bir sonraki kötü karakterini K-Pop dünyasından seçme kararı aldı. IGN‘de yer alan habere göre, yapımcı firma BTS grubunun prodüktörü ile anlaştı. Oyuna No Spin isimli kurgusal bir müzik grubunun kıskanç üyesi Ji-Woon karakteri eklenecek.
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Tüm grubun öldüğü kazadan “şans eseri” kurtulan Ji-Woon, oyunculara zorlu anlar yaşatacak gibi gözüküyor. Ayrıca U-KISS grubunda Kevin Woo da proje için yapımcı firmaya yardım edeler arasında. Bununla birlikte kötü karakter Ji-Woon‘un yanına bir de hayatta kalanlardan iyi karakter Yun-Jin de eklenecek. İlginç bir temaya sahip olacak oyunun, içeriği ise oldukça merak konusu. Zira konsept tasarım dışında oyun içi görüntüler henüz ortaya çıkmadı. Ancak görünüşe göre BTS ve K-Pop hayranları oyuna yoğun ilgi gösterecek. Bakalım Dead by Daylight yapımcıları bu yeni karakterler ile daha fazla oyuncuya erişme imkanına ulaşacaklar mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Anti-bakteriyel telefon kılıfı bast Türkiye’de
Toplum sağlığı tehdidiyle savaşmak hassasiyetiyle hayata geçirilen antiviral ve anti-bakteriyel teknoloji, bast ile telefon kılıflarına entegre oluyor. Ayrıca bast bünyesinde gerçekleşen Ar-Ge çalışmaları sonucunda hayata geçirilen telefon kılıfları, yüzeye tutunan bakterilerin yüzde 99’unu yok ediyor ve hijyen beklentilerinin arttığı bugünlerde telefonlarda ilk günkü gibi temiz bir kullanım sağlıyor.
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Boğaziçi Üniversitesi’nden Kubilay Kuzey Okumuş’un yönetiminde gerçekleştirilen, Alperen Fikret Vaizoğlu ve Seyfettin Peynirci’nin kurucu ortağı olduğu antibakteriyel telefon kılıfı bast; hiç yıkamadığımız üçüncü elimiz olan telefonlardaki mikroorganizmaları nötralize ederek, güven sağlıyor. Aynı zamanda sağlık ilkesiyle başlatılan ARGE çalışmaları sonucunda geliştirilen bast teknolojisi, etkinliğini Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından anti-bakteriyel sertifikası ve uluslararası SSL sertifikası ile kanıtlıyor.
“Geleceği şekillendiren teknolojileri bugünün ihtiyaçlarına entegre ediyoruz”
İnovatif ve işlevsel yöntemler geliştirerek toplum sağlığı tehdidini en aza indirgemek için çalıştıklarını söyleyen bast Kurucu Ortağı Kubilay Kuzey Okumuş ayrıca; “Türkiye’nin ilk ve tek anti-bakteriyel telefon kılıfı, incelikle disperse edilmiş, polipropilen özel formülü ile kesintisiz olarak bakterilere karşı savaşıyor. Gün içinde en sık temas ettiğimiz telefonlar için antiviral ve anti-bakteriyel teknoloji ile ürettiğimiz kılıflar sade, işlevsel ve şık tasarımıyla ön plana çıkıyor. Çevre dostu ve parmak izi lekesi yapmayan ürünler, her temasta kullanıcıları görünmeyen tehlikelerden de koruyor. Şu an için bastcase.com, Amazon Türkiye ve Trendyol üzerinden satışa sunduğumuz telefon kılıflarımızla ilgilenen önemli e-ticaret şirketleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakında Hepsiburada’da yer alacak olan yerel teknolojimizi, dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Tescilli bast teknolojisi, 66 ay boyunca etkisini kaybetmiyor
Üniversite öğrencileri tarafından hayata geçirilen yeni bir girişim olan bast, teknolojisini ulusal ve uluslararası test kuruluşlarınca tescil ettirerek güvenirliğini kanıtlıyor. Böylece kısa sürede birçok başarıya imza atan ve dünya tarafından ilgiyle karşılanan bast telefon kılıfları; bakterilerin genetiğine müdahale ederek büyümesini ve çoğalmasını engelliyor. Bakterilerin zarını tahrip ederek kritik besinlerin kaybına yol açıyor. Aynı zamanda bast’ın özgün formülü, mikroplarla temas ettikten sonra hemen çalışmaya başlıyor ve sadece 4 saat içinde yüzde 99.9’a varan hijyen sağlıyor.
Kılıflar el değmeden paketlenerek kullanıcılara ulaşıyor
Ortalama günde 2167 defa dokunulan telefonlar, yapılan araştırmalara göre umumi tuvaletlere göre 18 kat, toplu taşıma araçlarındaki tutma yerlerinden ise 13 kat fazla bakteri taşıyor. Böylece bast ise hiç yıkanmayan üçüncü el olan telefonlardaki hijyeni maksimize eden teknolojisiyle, özellikle de küresel bir salgınla mücadele edilen bu süreçte toplum sağlığını koruyor. Ek olarak el değmeden paketlenen bast telefon kılıfları, özel ambalaj ve kutusu ile kullanıcılara ulaşıyor. Kullanıcılar, ısıtılan fermuarlı doypack ambalajı ya da kutuyu açarak ürüne ilk kez kendileri dokunuyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno5 Z 4300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!
Oppo Reno5 Z modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Orta seviye akıllı telefonun FCC platformundaki liste sayesinde batarya kapasitesi ortaya çıktı.
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Oppo Reno5 Z FCC üzerinde ortaya çıktı!
Oppo, 2021 yılının gelişi ile birlikte yeni akıllı telefonlar ile kullanıcılarını karşılıyor. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen firma, alternatif sayısını da arttırma niyetinde. Reno5 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkıyor. Son olarak firma serinin Reno5 Z modeli ile FCC‘ye uğradı. Böylelikle akıllı telefonun batarya kapasitesi ve arka kapak tasarımı ortaya çıktı.
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Ortaya çıkan tasarıma göre cihaz üçlü arka kamera sistemine sahip olacak. Ayrıca cihazın arkasında parmak izi okuyucusu yer almamakta. Bununla birlikte akıllı telefonun ses kontrol tuşları ile güç tuşu da farklı taraflarda konumlanmış. Genel hatlarıyla akıllı telefon pek yeni bir şey sunmamakta. Ayrıca cihaz 4300 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. 5G özellikli olacağı tahmin edilen akıllı telefonun kullanacağı işlemci ise henüz belli olmadı. Bakalım Oppo Reno5 Z beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Ersin Akman, 1 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Samsung Windows 10 sistemine mesajlaşma uygulaması getiriyor
Dead by Daylight oyununa K-Pop temalı kötü karakter geliyor!
sahibinden.com 2. El araç fiyatları düşüş sürüyor
Anti-bakteriyel telefon kılıfı bast Türkiye’de
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