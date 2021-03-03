sahibinden.com 2. El araç fiyatları düşüş sürüyor

sahibinden.com Şubat ayı verilerine göre ilk defa Aralık 2020’de düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Şubat ayında da düşmeye devam ediyor. Böylece Aralık ayından bu yana ilan fiyatları %3’e yakın düşüş gösterdi. Şubat ayın da öne çıkan diğer detay ise daha genç otomobillerin ilan sayısındaki artış.

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Şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil oldu. Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet, Otomobil ilanlarını takip etti. Marka & Model sıralamasında ilk iki sıraada Renault – Clio ile Volkswagen – Passat var. Opel – Astra bir üst sıraya yükseldi ve sıralama Renault – Megane ve Ford – Focus ile devam etti. Şubat ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan.

sahibinden.com Şubat verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli araçlar seçildi. Ayrıca yakıt türü dizel olan otomobil ilanları mevcut. Özellikle geçtiğimiz aya göre en çok ilanı verilen otomobiller bir yaş daha gençleşti. Liderlik 2016 model otomobil ilanlarının oldu.

En çok ilgi gören otomobillerde ise Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes – Benz ve Fiat markaları göz önündeydi. Ayrıca tüm ilanlar arasında, araçların %37’si 0 – 100bin kilometre aralığındaydı. Otomobil ilanlarının %25,4’ü ise 50.000 – 100.000 TL aralığında satıştaydı.

Araçlara en çok gece 22:00-23:00 aralığında bakıldığı gözlemlendi. Ayrıca ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika bandında seyretti.