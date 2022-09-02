Sony Xperia 5 IV modeli yapılan etkinlik ile resmen tanıtıldı. Kamera noktasında her bir kamerada 4K 120 fps kayıt yapabilen telefonun, FHD+ 120 Hz ekranı da detaylarıyla göz dolduruyor. Bu videomuzda Aydoğan Sony telefon meraklılarına cihazın detaylarını aktarıyor.
Sony Xperia 5 IV özellikleri
Boyutlar: 156 x 67 x 8,2 mm
Ağırlık: 172 gram
Koruma: Gorilla Glass Victus
Sertifika: IP65/IP68
Ekran: 6,1 inç FHD+ OLED, 10 bit, 120Hz, HDR BT.2020, 21:9
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
Grafik: Adreno 730
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB + MicroSD kart
Kamera: 12 MP, f/1.7, 24mm + 12 MP, f/2.3, 85mm / f/2.8, 125mm + 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm
Ön Kamera: 12 MP, f/2.0, 24mm
Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.2
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 30 Watt, kablosuz, ters şarj
#Sony #Xperia5IV #Xperia