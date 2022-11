Akıllı saatlerden televizyonlara, akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden aksesuarlara binlerce ürünle Şahane Kasım’da buluşmanın MediaMarkt’la Tam Zamanı!

Kasım ayının gelmesiyle birlikte birçok üründe fırsatlar bulunuyor. 8- 10 Kasım tarihleri arasında kampanyaya dahil olan ürünlere buradaki linkten bakabilirsiniz. Ancak tabiki sizin için de ayrı bir liste oluşturduk. İşte sizin için oluşturduğumuz liste:

Şahane Kasım’da öne çıka ürünlerden birisi ise Philips Marathon elektrikli süpürge. Allergy H13 filtresi sayesinde toz ve kirleri içine hapseder, NanoClean Teknolojisi ile birlikte kolayca haznesini boşaltabiliyorsunuz. PowerCyclone 10 teknolojisi bulunan süpürge güçlü çekim kuvettine sahip. Entegre fırçası ile ortamdaki farklı yerleri süpürmekte mümkün. Eğer siz de Philips Maraton elektrikli süpürgeye göz atmak ve 4699 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Philips’in bir başka ürünü daha Şahane Kasım’a dahil olanlardan. Özellikle sunduğu teknolojileriyle fiyat performans olan bu TV 3 taraftan Ambilight’a sahip. Böylece izlediğiniz içeriklerin renklerine göre ortamı da aydınlatabiliyor. Philips P5 motoru ile birlikte her zaman akıcı görüntüler sunarken canlı HDR görüntüler sunabiliyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle evinizi bir sinema salonuna çevirebiliyor. İçerisinde Android yazılımı da bulunan TV ile sesli kontrol gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer siz de Philips The One 50PUS8807 TV’ye göz atmak ve 13979 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

10.000 TL dolaylarında dizüstü bilgisayar arayanlara ve uzun süreli kullanım isteyenlerin dikkatini çekebilecek modellerden birisi ise ASUS X515EA-B Q1186W modeli. i5-1135G7 işlemcisi ile günlük kullanımlarınızda her zaman yanınızda olan model 8GB RAM ve 256GB SSD kapasitesine sahip. Ayrıca 15.6 inç FHD ekranıyla geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Windows 11 hazır kurulu olarak gelen bu dizüstü bilgisayara göz atmak ve 10.599 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Kafa üstü kulaklıkların sevenleri çok. Ses konusunda kendini kanıtlamış markalardan birisi ise JBL. JBL T450BT modeli ise Şahane Kasım’da öne çıkan ürünlerden birisi. Siyah, beyaz ve mavi renkleriyle tercih edilebilen kulaklık 11 saat batarya süresi sağlıyor. 320 gram ağırlığı ile de kafanızda takılıyken fazla ağırlık yapmayarak yumuşak yastıkları sayesinde kulağınızı tam bir şekilde sarıyor. Eğer siz de JBL T450BT modeline göz atmak ve 679 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.