Disney+ ile adını duymaya başladığımız IMAX kalitesindeki filmler için IMAX Enhanced sertifikasına sahip TV kullanmanız gerekiyor. Biz de Philips 65OLED807 ile beraber bu teknolojinin ve sunduğu avantajlara göz atıyoruz.

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Detaylı bilgi için; https://hwp.to/65OLED807

Not: Bu videoda kullanılan Philips 65OLED807/12 modeli inceleme örneği olarak TP-Vision Türkiye tarafından temin edilmiştir.

IMAX Enhanced nedir?

IMAX (Image Maximum) yüksek boyutta ve netlikte görüntü kapasitesine sahip olan bir film gösterim sistemidir. Kanadalı bir eğlence teknolojisi firması olan IMAX Corporation tarafından bulunmuş ve geliştirilmiştir. Normal bir film karesi 35 mm formatındayken, IMAX filmleri 70 mm’dir. Bu teknolojinin sinemadan eve uyarlanmış hali ise IMAX Enhanced sertifikası oluyor.

Görüntü boyutunda farkı var mı?

IMAX’ın özel genişletilmiş en boy oranı 1:90:1’dir ve bu, belirli sekanslar için %26’ya kadar daha fazla resim sunar; bu, film yapımcılarının amaçladığı gibi ekranda daha fazla aksiyonun görülebileceği anlamına gelir. Bir başlık, IMAX’ın genişletilmiş en boy oranına sahip olduğunda, film izleyicileri ister sinema salonunda ister şimdi Disney+’ta IMAX Enhanced ile evde olsun, resmin tüm kapsamını deneyimler.

Avantajı nedir?

IMAX Enhanced sertifikalı cihazlar, IMAX imzalı sesle en yüksek kaliteli 4K HDR akış içeriğini sunma yeteneğine sahiptir. IMAX Enhanced ile tüketiciler, sinema dışında mümkün olan en yakın IMAX deneyimine erişebileceklerini bilmenin rahatlığını yaşayabilirler.

IMAX Kalitesi

Günümüzün 4K ve 8K UHD HDR TV’leri, her zamankinden daha yüksek çözünürlük, daha parlak görüntüler ve daha fazla kontrast sunuyor; bu da içerikteki görüntü kusurlarını büyüterek film yapımcısının yaratıcı amacını azaltıyor. IMAX’ın tescilli Digital Media Remastering (DMR) teknolojisi yalnızca en yüksek kalitede, en keskin 4K görüntüleri üretmekle kalmaz, aynı zamanda görüntüleri temizlemek ve kusurları ortadan kaldırmak için gelişmiş bir algoritma kullanır, böylece filmi tam olarak film yapımcısının amaçladığı gibi deneyimleyebilirsiniz. Belirli IMAX Enhanced TV’ler yakında önde gelen Hollywood uzmanları ve cihaz üreticileriyle birlikte geliştirilen IMAX Moduna sahip olacak.

IMAX Enhanced TV’lerin farkı nedir

IMAX Enhanced ekranlarının, IMAX Enhanced sertifikası alabilmesi için bugün çoğu 4K UHD TV’nin sunduğundan daha fazla ek gereksinimleri karşılaması gerekir. IMAX Enhanced programı, görüntüleme modu, çözünürlük, renk, parlaklık, kontrast ve ses özellikleri açısından özenle belirlenmiş performans standartlarını karşılayan, kategorisinin en iyisi ekranlara sahiptir. Bu katı ses ve video spesifikasyonları, tüm IMAX Enhanced cihazlarının en yüksek kalitede görüntü ve ses oynatma sunmasını sağlamak için IMAX, DTS ve Hollywood’un önde gelen teknik uzmanlarından oluşan bir sertifika komitesi tarafından tanımlanmıştır.

Ses Farkı

IMAX Enhanced içeriği, DTS:X codec’i üzerine inşa edilmiş film müzikleri içerir. Ölçeklenebilir ve duyarlı DTS:X oynatma, ister stereo ister çok kanallı sürükleyici, mevcut en iyi ses deneyimini sunar. DTS:X teknolojisi oturma odanızı saran uzamsal, surround ses sağlayan IMAX Enhanced tarafından onaylanmıştır.

IMAX Enhanced deneyimi için ne gerekir?

Bu deneyimi tam olarak yaşayabilmeniz için IMAX Enhanced sertifikası olan bir TV, buna uygun ses sistemi ile kusursuz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Türkiye’de sadece Disney+’ta olan bu hizmet, Avrupa’da Rakuten TV’de, Asya’da ise Tencent, Tsuyata ve Iqiyi’de bulunuyor.

Disney+’ta IMAX Enhanced içerikleri nerede?

Disney+ hesabınıza giriş yaptığınızda Filmler bölümünün altında yer alan IMAX Enhanced kategorisinde bu içerikleri görebilirsiniz. Şu anda 15 farklı Marvel yapımı bu teknolojiyi destekliyor.

IMAX Enhanced Destekli Disney+ Yapımları

Ant-Man and the Wasp

Avengers Endgame

Avengers: Infinity War / Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Black Panther

Black Widow

Captain America: Civil War / Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

Captain Marvel

Doctor Strange

Doctor Strange in the Multiverse of Madness / Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında

Eternals

Galaksinin Koruyucuları

Galaksinin Koruyucuları 2

Iron Man

Thor: Love And Thunder / Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

Thor: Ragnarok

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / Shang-Chi ve On Halka Efsanesi