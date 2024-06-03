Sagopa Kajmer ve Ceza’nın küslüğünü bilmeyenler yoktur. Geçmişte can ciğer kuzu sarması olan Sagopa ve Ceza, bazı anlaşmazlıklardan mütevellit küsmüşlerdi. Bu küslükleri Türkçe Rap’e harika diss şarkıları kazandırmıştı. Geldiğimiz noktada Sagopa’nın annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Haberi alan Ceza ise küslüklerine rağmen bir taziye mesajı yayınladı. Detaylara bakalım.

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Ceza’dan Sagopa Kajmer’e başsağlığı

Sagopa, 2 Haziran günü annesini kaybettiğini X hesabı üzerinden paylaştı. Ünlü sanatçı şu sözleri kullandı:

“2 haziran öğle sonrası annemi kaybettim.2 sene boyunca savaştı…savaştık. O savaşı kaybetti,ben hem savaşı hem annemi kaybettim.”

2 haziran öğle sonrası annemi kaybettim.2 sene boyunca savaştı…savaştık.

O savaşı kaybetti,ben hem savaşı hem annemi kaybettim. — Sagopa Kajmer (@Sagopakajmerrap) June 3, 2024

Sagopa’nın bu açıklaması üzerine Ceza da bir açıklama yaptı. Ceza’nın açıklaması ise şu şekilde:

“Başın sağ olsun, çok ağır bir acı..

sana ve ailene sabır diliyorum..

Rahmetle

Serpil Özyavuz”