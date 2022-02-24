Sağlık ve Tasarım Bir Arada | HUAWEI WATCH FIT Ailesi

Huawei, WATCH FIT Ailesi kullanıcılarını sağlıklı bir yaşam için desteklemek adına sunduğu ayrıcalıkların yanı sıra moda, stil ve estetik konusunda ki şık iddialı tasarımlarıyla da göz dolduruyor.

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HUAWEI Watch Fit Elegant

HUAWEI WATCH FIT Elegant, cilalı cam yüzey ve paslanmaz çelik saat gövdesini tamamlayan yumuşak floroelastomer kayış kullanılarak, daha fazla dayanıklılık ile tüm gün ergonomik kullanım sunuyor. Etkileşimli ve ilgi çekici fitness kursları her zaman HUAWEI WATCH FIT Serisi’nin benzersiz bir özelliği oldu. 96 farklı egzersiz modunun haricinde, omuzlarda ve boyunda yağ yakma, tonlama ve gerginliğin azaltılması dahil olmak üzere en yaygın fitness çalışmalarını hedeflemek için 12 kolay fitness sınıfı geliştirildi. Zaman veya yer konusunda herhangi bir kısıtlaması olmayan bu kurslar ile kullanıcılar evde veya ofiste kısa sürelerle çalışabiliyorlar.

12 iç mekan antrenman kursuyla beraber HUAWEI WATCH FIT Elegant, tüm yeteneklerden koşucular için 13 yerleşik koşu kursuna da sahip olmasıyla öne çıkıyor. Akıllı saat kullanıcı koşarken yerleşik GPS ve çoklu sensörlerin yardımıyla tüm koşuyu analiz etme becerisine sahip. Huawei’nin akıllı teknolojisi, kullanıcılara antrenman verimliliklerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca yaralanma olasılığını önlemek için gerçek zamanlı koşu rehberliği ve antrenman tavsiyeleri vermeyi ihmal etmiyor.

HUAWEI WATCH FIT Elegant, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Huawei Online Mağaza üzerinden, 1.499 TL fiyatıyla kullancıların beğenisine sunuluyor. Dilerseniz 119 TL’ye ürünüz için uzatılmış garanti alabiliyorsunuz. Daha fazla detay ve satın alma işlemi için tıklayın!

HUAWEI Watch Fit mini

HUAWEI WATCH FIT mini’nin saat gövdesi hafif bir malzeme olan alüminyum alaşımı ile üretildi. Kayışı hariç yalnızcca 20 gram ağırlığındaki HUAWEI WATCH FIT mini ister deri kayış ister yumuşak, cilt dostu, anti-alerjik floroelastomer saat kayışı olsun, kire ve tere karşı dayanıklı. Saat gövdesinin yüzeyi, kayışın kenarı ve kullanıcılarla temas eden yüzeyler titizlikte tasarlandığını gösteriyor. Retro çizgilerin hüküm sürdüğü zarif, kavisli tasarım, giyerken rahat bir dokunuş sağlıyor. Buzlu Beyaz ve Kahve deri olmak üzere iki farklı renkte klasik saat kayışı ekran yapabileceğiniz kadran özelleştirme işlemiyle her stilinize ayak uyduruyor.

HUAWEI WATCH FIT mini, kullanıcıların iyi egzersiz alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak için 96 farklı egzersiz moduna sahip. Ayrıca egzersiz yapmaya teşvik etmek için de Huawei Health uygulamasından birçok veriye ulaşabiliyorsunuz. Otomatik antrenman algılama, doğru antrenman verileri izleme ve profesyonel antrenman rehberliği sayesinde kullanıcıların fitness seviyelerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olan akıllı saat aynı zamanda kullanıcıların planlarını zamanında ayarlamalarına da yardımcı oluyor.

HUAWEI WATCH FIT mini, Huawei giyilebilir cihazlar ailesinde batarya konusunda öne çıkmayı başarıyor. Tipik kullanımda 14 günlük pil ömrünü ve yoğun kullanımda 10 günlük pil ömrünü destekliyor. Ayrıca 5 dakikalık şarj ile normal kullanımda 2 güne kadar kullanım ömrü sunuyor.

HUAWEI WATCH FIT mini, 1.199 TL satış fiyatı ile Huawei Online Mağazada kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Aynı zamanda 119 TL’ye uzatılmış garanti de alabiliyorlar. Ayrıca Watch Fit mini ile birlikte FreeBuds 4i satın alındığında toplam sepet tutarına yüzde 10 indirim hakkına sahip olabilirler.

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