Haber
Aşıla uygulaması sayesinde Kovid-19 aşısı için kayıt yapılabilecek
Sağlık Bakanlığı, Aşıla olarak adlandırılan özel bir mobil uygulaması geliştirdiğini duyurdu. Bu mobil uygulama vasıtasıyla vatandaşlar önce kayıt yaptıracaklar, sonrasındaysa aşı olma şansı kazanabilecekler.
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Türkiye, bu hafta perşembe veya cuma gününden itibaren Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak. Planlanan tarih öncesi de Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takibini kolaylaştırabilmek adına özel bir mobil uygulama geliştirildi. “Aşıla” adı verilen mobil uygulama, şu an için Google Play, App Store veya Huawei AppGallery’de bulunmuyor; bunun yerine uygulamayı kullanacak olanların Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı özel bir sayfa üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekiyor.
Aşıla uygulaması nedir, ne işe yarar?
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Aşıla uygulaması, yabana atılacak bir platform değil. Zira Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşların öncelikle bu uygulama üzerinden kayıt olmaları gerekecek. Aşıla uygulamasını telefonuna indiren kullanıcılar, uygulama üzerinde evvela aşı uygunluğu kontrolü yapmak zorundalar.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Aşıla sayesinde uygunluk kontrolünü tamamlanıp kare kodu vasıtasıyla da kaydını yapan vatandaşlar aşı olabilecekler. Yani özetle önce kayıt, sonra aşı yapılacak diyebiliriz. Eğer merak ediyorsanız, uygulama hakkında tüm bilgilere ve dökümanlara Sağlık Bakanlığı’nın sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Aşıla nasıl indirilir?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Aşıla uygulaması, şimdilik vatandaşlar için yapılmadı. İlk etapta hekimler ve sağlık personellerine açılmakta olan uygulamaya sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışanlar giriş yapabilecek. Sağlık personelleri, uygulama sayesinde vatandaşların aşılama sürecini yakından takip edebilecekler. Eğer sağlık personeliyseniz ve Aşıla uygulamasını kullanmak istiyorsanız, https://mobilmarket.saglik.gov.tr adresi üzerinden uygulamayı iOS, Android veya Huawei telefonlarınıza indirebilirsiniz.
Bu arada aşı olup olamayacağınızı, Aşıla uygulaması ile beraber e-Nabız sisteminden veya SMS yoluyla da kontrol edebilirsiniz. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların e-Nabız sisteminden veya “Aşıla” yazıp 2023’e SMS göndererek ilgili kontrolleri yapabileceklerini söyledi.
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Donanım
AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri duyuruldu!
Ryzen işlemciler ile yükselişe geçen AMD, masaüstü pazarında Ryzen 5000 serisi ile üstünlüğü uzun zaman sonra ele geçirdi. Ayrıca, Ryzen 4000 serisinin başarısı ile laptop pazarında büyük ses getirdi. Şimdiyse, Zen 3 mimarili Ryzen 5000 serisi laptop işlemcilerini duyuran AMD, yükselişini sürdürmek istiyor.
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AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri neler sunuyor?
Masaüstü Ryzen 5000 işlemciler ile uzun yılların ardından üstünlüğü ele geçiren ve Intel’e zor günler yaşatan AMD, başarısını dizüstü bilgisayarlara taşımak istiyor. Geçtiğimiz sene Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle iyi işler başaran AMD, Zen 3 mimarisi üzerine şekillenen Ryzen 500o serisi mobil işlemciler ile laptop pazarındaki yükselişini sürdürmek istiyor.
CES 2021 kapsamında gerçekleştirilen sunumda tanıtılan en güçlü işlemci Ryzen 9 5980HX oldu. 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 45W TDP değerine sahip. AMD’nin iddiasına göre Ryzen 9 5980HX, selefine göre tek çekirdekte %21, çok çekirdekte %17 daha güçlü. Baz çalışma frekansı 3.3 GHz olan işlemci, 4.8 GHz’e kadar çıkabiliyor.
Etkinlikte dikkat çeken diğer işlemci Ryzen 7 5800U oldu. Verimlilik odaklı olan, 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 15W TDP değerine sahip. Baz çalışma frekansı 1.9 GHz olan ve 4.4 GHz’e çıkabilen Ryzen 7 5800U, selefine göre tek çekirdekte %16, çok çekirdekte %14 daha güçlü. Ayrıca etkinlikte, 2021 dizüstü bilgisayarlarında karşımıza çıkacak pek çok işlemci daha tanıtıldı.
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Genel
Netflix 2021 yılında her hafta bir film yayınlayacak
Söz konusu yayın servisiyse kullanıcıların en çok dikkat ettiği şey içerik. Rekabetin kızıştığı ortamda Netflix, her hafta bir film yayınlayacak
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İnternet üzerinden dizi ve film yayını yapan Netflix, adeta kurucularından olduğu sektörde bugün hiç olmadığı kadar rekabet içinde. Neredeyse her yapım şirketi bugünlerde şirketin başarısına özenerek pastadan payını almak için çalışmalar yürütüyor. İzleme alışkanlıkları değişen kullanıcılar bugün saymakta zorlanacağımız kadar servise ulaşım sağlayabiliyor. Hatta Amazon Prime, Netflix, Hulu, Sony Bravia Core, Disney+, Discovery+, BLuTV, Exxen derken rekabet çılgın bir boyuta ulaşmış durumda. Zirvedeki yerini korumak isteyen Netflix’in planı ise belli. Daha çok içerik yolda.
Her hafta yeni bir Netflix filmi
Netflix yaptığı açıklamada, 2021 yılında 70’ten fazla ödüllü film yayınlayacaklarını açıkladı. Şirket aynı zamanda 2021 yılı içerisinde her hafta en az bir yeni film yayınlayacaklarını ekledi. Şirket bu filmlerde Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Zendaya, Jenniffer Lawrance, Ryan Renolds, Gal Gadot gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışacak. Sadece oyuncu seçimi değil, yapım anlamında da kullanıcılarını sevindirmek isteyen Netflix’in çalışacağı film yapımcılarından bazıları da belli. İsimler arasında; Zack Snyder, Nora Fingschedit, Joe Wright, Shawn Levy ve Robert Pulcini gibi sektörden önemli isimler olacak. Amerikalı şirket başarılı bir yıl geçirecek gibi duruyor.
Kullanıcılar için önemli olan içerik
Kullanıcılar, Netflix gibi bir platforma üye olurken iki noktaya dikkat ediyor. Bunlardan ilki rakiplere göre uygun fiyatlı olması. İkincisi ise muhtemelen en önemli kısım olan içerik. Kullanıcılar pek çok şeyde olduğu gibi bir yayın platformuna da abone olurken önce içerik kısmına bakarak, en uygun fiyata maksimum verimi almak istiyor. Başka yerde izlenemeyen özel içerikler ise bunu sağlamanın ve müşterileri platforma çekmenin en hızlı yolu olarak görülüyor. Bakalım yeni içerik hamlesi Netflix için nasıl sonuçlar doğuracak. Şirketin hali hazırda nerdeyse her ülkede 195 milyon civarı ücretli abonesi bulunuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Haber
Huawei P50, Android ve HarmonyOS seçenekleriyle satışta olacak
Huawei’nin 2021’de çıkaracağı ilk amiral gemisi olması beklenen Huawei P50, HarmonyOS ile çalışan ilk akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Daha önce paylaştığımız haberlerimizde Huawei P50’nin HarmonyOS ile kutudan çıkacağına dair söylentileri sizlerin karşısına getirmiştik. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, P50 serisi hem Android hem de HarmonyOS seçenekleriyle birden satışa sunulacak.
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Huawei P50, global pazarda HarmonyOS ve Android’li sürümleriyle satışta olacak
Görünen o ki 2021 yılı Huawei için oldukça yoğun, bir o kadar da yeniliklere gebe olarak geçecek. Bildiğiniz gibi bundan bir ay kadar önce Huawei, mobil işletim sistemi HarmonyOS’in Geliştirici Beta sürümünü Çin’deki geliştiricilerin beğenisine arz etmişti. Bu yıl içerisinde global pazardaki geliştiricilere betasının açılması beklenen HarmonyOS, nihai haliyle ilk defa Huawei P50 sayesinde ete kemiğe bürünecek. Fakat Huawei’nin P50’lerle ilgili kafasında başka planları olduğu ortaya çıktı.
Huawei hakkında ortaya attığı spekülasyonlarla tanınan Twitter kullanıcısı @hereYashRaj’ın paylaşımına göre, Huawei P50 iki farklı işletim sistemiyle piyasaya çıkacak. Çin pazarında yalnızca HarmonyOS platformuyla satışa sunulacak olan P50, global pazardaysa HarmonyOS ve Android olmak üzere iki farklı seçenekle gelecek. Yani bu demek oluyor ki, Huawei’nin P50 serisi eğer Türkiye’de de satışa sunulursa kullanıcılar telefonun HarmonyOS’li varyantını satın alabilecekler. Bu arada P50’nin hem Android’li hem de HarmonyOS’li varyantında Huawei Mobil Hizmetleri (HMS) kullanılacak.
HarmonyOS özellikleri nedir?
Huawei P50 serisinden kullanılacak olan HarmonyOS 2.0 işletim sistemi henüz beta sürümünde olduğu için, öyle kesin olarak netlik kazanmış spesifik özellikleri bilinmiyor. Ancak hatırlarsanız Huawei’nin HDC etkinliğinde de sıkça gündeme getirdiği çok önemli bir konu var; o da nesnelerin internetiyle tam uyumluluk. Yani aslında bakarsanız HarmonyOS’in en iddialı olduğu taraf, internete bağlı olan herhangi bir cihazla kusursuz uyumlu olma noktasında.
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Yazan: market2020, 1 gün önce
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Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
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