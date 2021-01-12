Aşıla uygulaması sayesinde Kovid-19 aşısı için kayıt yapılabilecek

Sağlık Bakanlığı, Aşıla olarak adlandırılan özel bir mobil uygulaması geliştirdiğini duyurdu. Bu mobil uygulama vasıtasıyla vatandaşlar önce kayıt yaptıracaklar, sonrasındaysa aşı olma şansı kazanabilecekler.

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Türkiye, bu hafta perşembe veya cuma gününden itibaren Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak. Planlanan tarih öncesi de Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takibini kolaylaştırabilmek adına özel bir mobil uygulama geliştirildi. “Aşıla” adı verilen mobil uygulama, şu an için Google Play, App Store veya Huawei AppGallery’de bulunmuyor; bunun yerine uygulamayı kullanacak olanların Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı özel bir sayfa üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekiyor.

Aşıla uygulaması nedir, ne işe yarar?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Aşıla uygulaması, yabana atılacak bir platform değil. Zira Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşların öncelikle bu uygulama üzerinden kayıt olmaları gerekecek. Aşıla uygulamasını telefonuna indiren kullanıcılar, uygulama üzerinde evvela aşı uygunluğu kontrolü yapmak zorundalar.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Aşıla sayesinde uygunluk kontrolünü tamamlanıp kare kodu vasıtasıyla da kaydını yapan vatandaşlar aşı olabilecekler. Yani özetle önce kayıt, sonra aşı yapılacak diyebiliriz. Eğer merak ediyorsanız, uygulama hakkında tüm bilgilere ve dökümanlara Sağlık Bakanlığı’nın sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aşıla nasıl indirilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Aşıla uygulaması, şimdilik vatandaşlar için yapılmadı. İlk etapta hekimler ve sağlık personellerine açılmakta olan uygulamaya sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışanlar giriş yapabilecek. Sağlık personelleri, uygulama sayesinde vatandaşların aşılama sürecini yakından takip edebilecekler. Eğer sağlık personeliyseniz ve Aşıla uygulamasını kullanmak istiyorsanız, https://mobilmarket.saglik.gov.tr adresi üzerinden uygulamayı iOS, Android veya Huawei telefonlarınıza indirebilirsiniz.

Bu arada aşı olup olamayacağınızı, Aşıla uygulaması ile beraber e-Nabız sisteminden veya SMS yoluyla da kontrol edebilirsiniz. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların e-Nabız sisteminden veya “Aşıla” yazıp 2023’e SMS göndererek ilgili kontrolleri yapabileceklerini söyledi.