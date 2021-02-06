Apple, iPhone 12 Mini üretimini durdurmaya hazırlanıyor!

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında yeni iPhone 12 ailesi ile tanışmıştık. Apple, nispeten uygun fiyatlı ve küçük ebatlı Mini modelini bünyesine katmıştı. Yeni iPhone 12 Mini modelinden şirketin umutları yüksek olsa da son gelen raporlar aksini işaret ediyor. Apple, iPhone 12 Mini üretimini ikinci çeyrekte sonlandırmayı planlıyor.

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Pandemi süreci nedeniyle geçtiğimiz yıl geciken iPhone lansmanı, Ekim ayında gerçekleşmişti. Geç gelen yeni iPhone serisi, yeni ve küçük boyutlara sahip bir üyeyi de bünyesine katmıştı. iPhone 12 Mini olarak tanıtılan modelle beraber şirket, geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyordu. Halen daha ufak boyutlarda cihaz kullanmak isteyen kullanıcıların olması, şirketin bu modeli piyasaya sürmesine sebep olmuştu. Ancak işler pek de Apple kanadının planlandığı gibi ilerlemiyor.

Mini modeli satışlarda yüzde 6’lık paya sahip

5.4″ boyutlarındaki mini ekranı ve ufak boyutlarıyla ailenin en kompakt modeli Mini olmuştu. Buna karşın Mini modeli, satışlarda da en ufak paya sahip olan cihaz. Toplam iPhone satışlarında, yalnızca yüzde 6’lık paya sahip model, şirketi pek de memnun etmiş değil. Global yatırım firmaları da bu olguyu destekleyen bazı verileri paylaşmaya başladı. Son olarak JP Morgan kanadından analist William Young’ın bir raporu paylaşıldı. Rapora göre iPhone 12 üretim tahminlerinde azalma yaşanması kuvvetle muhtemel. Analistler, iPhone 12 ve 12 Mini modellerinin üretiminde sırasıyla 9 ve 11 milyon adet düşüş olmasını öngörüyor. Mini’ye olan düşük talebi raporlarla da ortaya koyan analistler, şirketin Mini üretimini durduracağını iddia ediyor.

iPhone 12 Mini, en kısa ömürlü amiral gemisi olacak

Apple, Mini üretimini ikinci çeyrekte sonlandırırsa cihaz en kısa ömürlü amiral gemisi olacak. GizChina’da yer alan haber göre Mini modeli batarya performansıyla kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmış, bu nedenle de tercih edilmemişti. Bundan dolayı uzmanlara göre Mini modeli, revize edilerek ilerde tekrar piyasada yer alacak.

Pro Max için satış adeti tahminleri ise artıyor

Ancak Apple kanadının Mini ile yaşadığı düşüş Pro Max modeli ile yükselişe çevriliyor. Analistler ise Pro ve Pro Max modelleri için öngörülen satış adeti tahminlerini 11 milyon arttırdı. Apple kanadının yaptığı bu atılımlar, birçok firma tarafından yapılan piyasa araştırmalarına da pozitif olarak yansıyor. Bununla beraber Çin’de de önemli satış adetlerine ulaşan şirket, mobil pazarın yüzde 23’üne hakim pozisyonda.

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