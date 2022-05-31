Apple’ın Safari web tarayıcısı 1 milyar kullanıcıyı aştı ve bu sonuç web tarayıcıyı ikinci sıraya yükseldi. Yine de popülerlik açısından Google Chrome‘un çok gerisinde kalıyor.

Atlas VPN raporunda, “1.006.232.879 internet kullanıcısı (tüm internet kullanıcılarının %19.16’sı) artık Safari tarayıcısını kullanıyor ve bu da onu bir milyardan fazla kullanıcıyla ikinci tarayıcı yapıyor” dedi.

Safari, ilk 1 milyar kullanıcıya ulaşan ikinci web tarayıcısı

Çalışmanın istatistikleri, GlobalStats tarayıcı pazar payı yüzdesinden kaynaklanmaktadır. Kuruluş, Atlas VPN’nin İnternet Dünya İstatistikleri internet kullanıcı metriğini kullanarak sayılara dönüştürdüğünü söyledi.

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Google Chrome, toplam 3.378.967.819 kullanıcıyla Safari’nin kabaca 1 milyardan fazla kullanıcısından üç kat daha fazla kullanıcıya sahiptir. Bir ankete göre, Safari’yi en popüler ikinci masaüstü tarayıcı olarak geride bırakan Microsoft Edge‘in yaklaşık 212.695.000 kullanıcısı var.

Atlas VPN raporu, Apple’ın Safari’yi her iPhone ve Mac’e yüklediğini ve bu da insanların cihazlarda hangi yazılımları kullanacağını etkilediğini belirtti.

Yeni gizlilik özellikleri

Apple Safari’ye yeni gizlilik özellikleri sundu. Ve geçen yılki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı sırasında şirket, tarayıcıya karışık eleştiriler alan yeni bir görünüm kazandırdı.

Apple’ın o sırada söylediği gibi, iOS 15’teki yeni Safari ile iki hedefi, “kontrollere tek elle daha kolay ulaşılmasını” sağlamak ve “içeriği öne ve merkeze” yerleştirmekti.

Ayrıca şirket, Safari’nin Akıllı İzleme Önlemesinin bir kullanıcının bilgilerine erişimini durdurduğunu siteler arası izleyicileri gösteren yeni bir gizlilik raporu ekledi.

Atlas VPN Nisan 2022 sıralamasında Safari, Chrome, Firefox, Edge ve Samsung Internet bulunuyor.