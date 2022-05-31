Mozilla, Firefox için kararlı kanaldaki tarayıcısı için büyük bir güncelleme daha yayınladı. Önemli özellik değişiklikleri olmamakla birlkte, eski indirme istemi geri döndü.

Mozilla Firefox 101’deki yenilikler neler?

Firefox 101, Mozilla’nın Ocak 2022’de kaldırdığı eski indirme istemini geri getirdi. Firefox 97’den başlayarak, tarayıcı önce dosyayla ne yapacağını sormadan indirmeleri otomatik olarak başlattı. Birçok Firefox kullanıcıları bu tür davranıştan memnun kalmadı, bu nedenle Mozilla, yeni Chromium benzeri seçeneğini korurken bu davranışı geri almaya karar verdi.

Firefox 101’deki diğer değişiklikler arasında video konferanslar sırasında birden çok mikrofon desteği ve Android 9 ve sonraki sürümlerde formlar için bir büyüteç yer alıyor. Ayrıca, Firefox artık kontrast tercihli medya sorgusunu destekleyerek sitelerin, kullanıcının daha yüksek veya daha düşük kontrastlı web içeriği isteyip istemediğini algılamasına olanak tanıyor.

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Firefox 101’in geliştirici tarafıyla ilgileniyorsanız, resmi belgelerdeki geliştiriciler için değişiklik günlüğüne bakın.

Firefox 101’i Mozilla’nın deposundan veya farklı sistemler için buradaki kapsamımızdan doğrudan bağlantılar aracılığıyla indirebilirsiniz. Alternatif olarak, kullanıcılar geliştiricilerin standart güncelleme prosedürünü kullanarak güncellemeyi bugün daha sonra göndermesini bekleyebilir. Ek olarak Firefox güncellemelerini kontrol etmek için ana menüyü açın ve Yardım > Firefox Hakkında’ya tıklayın.

Geçen hafta Google, Chrome tarayıcısı için bir özellik güncellemesi de yayınladı. Chrome 102, pencere kontrol kaplamaları ve PWA iyileştirmeleri ile artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Edge 102 ise bu hafta Stable kanalında kullanıma sunulacak.