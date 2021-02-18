Sadece 3,99$ Fiyatla .Com Alan Adı Kayıt Fırsatı!

Haber
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Genel
Ford, Avrupa’da 2030’a kadar %100 elektrikli bir marka olacak
Ford, Avrupa‘da 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir üretici olma planını açıkladı. Bu plana ait ilk hareket, Köln‘deki genel merkeze yapılacak 1 milyar $ değerindeki bir yatırım olacak.
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Fakat model yelpazesi 2030’da tamamen elektrikli hale gelmeden önce bir adım daha bulunuyor. 2026 yılında kadar her binek modelin tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacağı belirtildi.
Ayrıca Ford’un ticari araç modelleri de 2024 yılına kadar tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacak. 2030 yılına kadar ise satılan bütün ticari modellerin üçte ikisinin, bu sıfır emisyonlu seçeneklerden olacağı düşünülüyor.
Haberin başında bahsettiğimiz 1 milyar $ değerindeki yatırımın ilk meyvesi ise 2023‘te alınacak. Yatırımdan sonra Köln’deki tesiste Ford’un, ilk Avrupa odaklı seri üretim elektrikli modeli üretilecek. Bununla birlikte bu tesis, “Ford Köln Elektrifikasyon Merkezi” haline gelecek.
Az önce adı geçen yeni elektrikli Ford, başka bir ilke de ev sahipliği yapacak. Bir süre önce VAG ile yapılan mimari ortaklığı anlaşmasını hatırlayacaksınız. Bu anlaşma ile söz konusu elektrikli Ford, VW ID.3, ID.4 gibi araçlardaki MEB mimarisini taşıyan ilk Ford olacak. Hatta bu ortak mimari vesilesiyle “ikinci bir model” gelme potansiyeli olduğu da söylendi. Bu konudaki ayrıntıların ilerleyen zamanlarda açıklanacağı belirtildi.
Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, “Almanya’daki 90 yıldır süren faaliyetlerimizin merkezi olan Köln tesisini dönüştüreceğiz. Bunu, Ford’un en önemli faaliyetlerden biri olarak gösterebiliriz. Büyüme stratejimizin odağındaki elektrikli araçlarla, Avrupa ve geleceğe olan bağlılığımızı vurguluyoruz.” dedi.
Kaynak: Carscoops
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Genel
Diablo 4 oyununun yetenek ağacı görselleri ortaya çıktı!
Diablo 4 oyunu ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen rol yapma oyununun yetenek ağacı ilk kez görüntülendi.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Microsoft Edge bazı kullanıcılar için daha da güvenli hale geliyor
Diablo 4 için planlanan yetenek ağacı belli oldu!
Oyun dünyasının kuşkusuz en önemli markalarından biri Diablo serisi. Piyasada var olduğu zamanlarda gündemi belirleyen seri, yeni oyunu ile hayranlarının karşısına çıkacak. Blizzard tarafından geliştirilen oyun ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Serinin dördüncü oyununun yetenek ağacı ilk kez meydana çıktı. Oyuncuların karakterlerini geliştirmelerini sağlayan bu yetenek ağacı, sahip olduğu sayıca fazla dallar ile geniş imkanlar sunmakta. Böylelikle oyun içinde oyuncuların daha fazla özgür hissetmeleri amaçlanmakta.
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Diablo 3 ile beklediği tepkiyi alamayan ve serinin hayranlarını üzen Blizzard ise, bu sefer ince eleyip sık dokuyor. Ayrıca gelen bilgilere göre, oyunu bir karakter ile bitiren oyuncuların yetenek ağacının %30 ile %40′ını tamamlayacağı tahmin ediliyor. Bu sayede oyunun sürekli oynanması amaçlanmakta. Ayrıca açık dünya çok oyunculu mod için de kolları sıvaya Blizzard, bu sefer kötü yorumlarla karşılaşmak istemiyor. Tüm bunların yanı sıra detaylı bilgiye Blizzconline 2021 etkinliğinde ulaşabileceğiz. Öte yandan oyunun 2022 yılından önce gelmesi mümkün gözükmüyor. Bakalım firma serinin son oyunu ile birlikte tekrardan hayranları ile barışacak mı bekleyip göreceğiz.
Güvenlik
Microsoft Edge bazı kullanıcılar için daha da güvenli hale geliyor
Microsoft Edge tarayıcısına gençlere daha güvenli bir internet ortamı sağlamak için “Çocuk Modu” gelecek. Şimdilik sadece Canary versiyonunda aktif olan modun kısa süre sonra geliştirici kanalına gelmesi; sonrasında da genel çıkışını yapması muhtemel.
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Microsoft destek sayfası konuyla ilgili bir açıklama da yapmış durumda. Paylaşılan yazıda Çocuk Modu’nun Edge için tasarlanan bir internet modu olduğu geçiyor. İşlevin çocuk dostu özellikleri ve güvenlik önlemleriyle daha güvenli bir gezinme sunduğunu belirten firma; özelliğin kişiye özel internet temaları, çocuk dostu içerik, izin verilen site listesi ile gezinme özelliklerinden bahsediyor. Yine Bing Güvenli Arama kısıtlaması ve çıkış yapmak için şifre ihtiyacı da metinde bahsedilenler arasında. Son olarak Çocuk Modu’nun bir çocuk hesabı veya profili gerektirmediği de not düşülmüş.
Microsoft Edge Çocuk Modu aynı zamanda belirtildiğine göre özelleştirilebilecek de. Öyle ki ebeveynler ve koruyucu kişiler varsayılan kapalı gelebilen çocuk dostu sitelere erişim iznini verebilecekler. Çocuk kullanıcılar ise Edge için kişisel temalarını ekleyebilecekler. Ayrıca bu değişiklikler Çocuk Modu’ndan çıktıktan sonra tarayıcıyı etkilemeyecek.
Çocuk Modu kısmına giriş yapmak için; tarayıcı üzerinden profil değişikliği kısmına gitmek ve Çocuk Modu ile Gezin seçeneğine basmak gerekiyor. Bu noktada tarayıcıya giriş yapmış olmak zorunlu değil. Ancak böyle bir durumda cihazlar arasında senkronizasyon imkanının da olduğunu hatırlatalım. Mod üzerinde yapılması gereken tek şey yaş aralığını seçmek. Moddan çıkış yapmak için ise sadece cihaz şifresinin girilmesi yeterli oluyor. Yakın zamanda Mod üzerine daha fazla özellikler eklenilmesini de bekleyebiliriz.
Zaten adeta elektronik yaşayan yeni jenerasyon, bu da yetmezmiş gibi özellikle salgın ve uzaktan öğretim nedenleriyle elektronik cihazlarla çok daha haşır neşir hale geldiler. Dolayısıyla bu tip önlemler bir nebze olsun ebeveynlerin biraz daha rahatlamasına neden olabilir gibi duruyor.
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Yazan: mehmett, 7 gün önce
Ford, Avrupa’da 2030’a kadar %100 elektrikli bir marka olacak
Diablo 4 oyununun yetenek ağacı görselleri ortaya çıktı!
Microsoft Edge bazı kullanıcılar için daha da güvenli hale geliyor
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