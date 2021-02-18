Sadece 3,99$ Fiyatla .Com Alan Adı Kayıt Fırsatı!

Aralarında HWP’nin sahibi EMY Medya’nın de olduğu birçok büyük şirketin sunucu ihtiyaçlarını karşılayan LimonHost, .com alanadı kayıtlarında benzersiz bir kampanya başlatarak alan adı kayıt ücretini belli bir süre için 3,99 dolara düşürdü.

8 Ocak tariginde başlayan kampan kapsamında herkes yeni kaydettireceği bir alan adını yüzde 60 indirimler 3.99 USD fiyatla kaydettirebilecek. Kampanya alan adı yenilemelerde veya transferlerde geçerli olmayacak.

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Kampanyaya katılan yeni müşteriler bir yıl boyunca ücretsiz e-posta ve hazır web sitesi servislerinden de yararlanabilecek. Yüzde 60 indirim sepete eklenen ürünlere sepette uygulanacak.

Kampany aile ilgili detaylı bilgiye https://www.limonhost.net/kampanyalar/2021-subat-com-399 adresindne ulaşabilir, ilk domain siparişinizi vakit kaybetmeden verebilirsiniz.