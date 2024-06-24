Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısı ve uçuş rekoru kırdı. Bayram tatilinin 9 gün olması ve okulların kapanmasıyla birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yolcu ve uçuş sayılarında yeni rekorlara imza attı. Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı, bayram tatilinin dönüş döneminde bugüne kadarki en yüksek günlük yolcu ve uçak trafiğini kaydetti.

İçindekiler Sabiha Gökçen Havalimanı Yolcu Sayısı Rekoru Kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı Yolcu Sayısı Rekoru Kırdı

23 Haziran’da havalimanından 132.550 yolcu geçiş yaparken, iniş-kalkış yapan uçak sayısı 725‘e ulaştı. Bu yeni bir rekor anlamına geliyor. Yoğunluk nedeniyle havalimanın içi tıklım tıklımdı, ancak alınan önlemler sayesinde Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısı rekoru kırmış olsa bile izdiham yaşanmadı.

Beklenen yoğunluk öncesinde, havalimanında yolcu akışını kolaylaştırmak için kapsamlı hazırlıklar yapıldı ve önlem alındı. Operasyon, güvenlik ve temizlik hizmetlerinde ek personel görevlendirmeleri ve terminalde gerçekleştirilen iyileştirmeler sayesinde, yolcuların işlemleri hızlandı ve seyahatleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Özellikle dış hat pasaport kontrol noktalarında, güvenlik geçişlerinde ve E-pasaport banko alanlarındaki düzenlemeler uluslararası yolculara büyük rahatlık sağladı.

Bayram tatili boyunca, Sabiha Gökçen Havalimanı tüm zamanların en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaştı. Tatil süresince, 14-23 Haziran tarihleri arasında havalimanında toplam 7.018 uçuş gerçekleşirken, 1.253.657 yolcuya hizmet verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısı rekoru kırmış oldu.

İHA’ya konuşan İSG CEO’su Alp Er Tunga Ersoy, okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatiliyle birlikte turizm sezonunun en yoğun dönemine girdiklerini belirtti. Ersoy, “Bu süreçte beklenen yoğunluk nedeniyle misafirlerimizin etkilenmemesi için önceden tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul’a dönüşlerin yoğun olduğu Pazar günü, terminalimizde rekor bir hareketlilik yaşandı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim” dedi.

2023 yılını 37.1 milyon yolcu rekoru ile tamamlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’ne göre (ACI EUROPE) yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan ‘mega havalimanları’ kategorisinde, yolcu yoğunluğunda yüzde 13,2’lik artışla 2. sırada yer alıyor.

İkinci pistin sağladığı artan kapasite ile Türkiye turizmine önemli katkılar sunan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılı başından bu yana uluslararası 9 yeni hat açarak İstanbul’un dünyaya açılmasını sağladı. Hem ulaşım rahatlığı hem de merkeze olan yakınlığıyla gözde olan Sabiha Gökçen Havalimanı; 54 ülkede 40 iç hat ve 124 dış hat noktasına hizmet veriyor. Sabiha Gökçen, toplam 164 uçuş noktası ile dünyanın bağlandığı bir nokta haline geldi.

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