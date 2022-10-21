Çift 120 Hz OLED, 2,8K ve dokunmatik bir panele sahip olan ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402Z modeli, Asus’un ScreenPad+ desteğini zirveye taşıyaraş şık, tasarım harikası ve üst seviye işlevsel bir ürün ortaya koymayı başarıyor.

İlginizi çekebilir; EYVAH! | Yurt Dışından Telefon Getirmek Hayal Mi Oluyor?

Not: Bu videodaki ürün inceleme örneği olarak Asus Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Fiyat bilgisi için: https://bit.ly/ASUS-UX8401-Vatan-Bilgisayar-Satış

Detaylı bilgi için: https://bit.ly/ASUS-Zenbook-UX8402-Website

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402Z özellikleri

Boyut: 32,35 x 22,47 x 1,79 cm

Ağırlık: 1,75 kg

Ekran: 14,5 inç, 2.8K OLED 16:10 120 Hz, dokunmatik

Özellikler: 0,2 ms Tepki Süresi, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500,

Ekran/Boyut Oranı: %90

İkinci Ekran: ScreenPad+ 12,7 inç, 2.8 K OLED, dokunmatik

Bağlantılar: 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-A / 2x Thunderbolt 4 / 1x HDMI 2.1 FRL / 1x 3.5 mm ses / 1x MicroSD Express 7.1

İşlemci: Intel Core i9-12900H

Grafik: Intel Iris Xe Graphics

Ekran Kartı: NVIDA GeForce RTX 3050 Ti

Bellek: 32 GB LPDDR5 4800 MHz

Depolama: 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Kamera: 720p HD

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E (802.11ax) / Bluetooth 5

Batarya: 76 W/h batarya

İşletim Sistemi: Windows 11

İnceleme Zenbook Pro 14 Duo OLED 9 Puan Çift 120 Hz OLED, 2,8K ve dokunmatik bir panele sahip olan ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402Z modeli, Asus'un ScreenPad+ desteğini zirveye taşıyaraş şık, tasarım harikası ve üst seviye işlevsel bir ürün ortaya koymayı başarıyor. ARTILARI Çift Ekran

Çift Ekran 120 Hz OLED

120 Hz OLED ScreenPad+ EKSİLERİ MicroSD yerine SD kart olabilirdi Editörün Kararı Tasarım 0

İşlevsellik 0

Performans 0

Taşınabilirlik 0