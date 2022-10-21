Çift 120 Hz OLED, 2,8K ve dokunmatik bir panele sahip olan ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402Z modeli, Asus’un ScreenPad+ desteğini zirveye taşıyaraş şık, tasarım harikası ve üst seviye işlevsel bir ürün ortaya koymayı başarıyor.
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İçindekiler
ŞA-HA-NE! | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402Z İncelemesi
Not: Bu videodaki ürün inceleme örneği olarak Asus Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Fiyat bilgisi için: https://bit.ly/ASUS-UX8401-Vatan-Bilgisayar-Satış
Detaylı bilgi için: https://bit.ly/ASUS-Zenbook-UX8402-Website
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402Z özellikleri
- Boyut: 32,35 x 22,47 x 1,79 cm
- Ağırlık: 1,75 kg
- Ekran: 14,5 inç, 2.8K OLED 16:10 120 Hz, dokunmatik
- Özellikler: 0,2 ms Tepki Süresi, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500,
- Ekran/Boyut Oranı: %90
- İkinci Ekran: ScreenPad+ 12,7 inç, 2.8 K OLED, dokunmatik
- Bağlantılar: 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-A / 2x Thunderbolt 4 / 1x HDMI 2.1 FRL / 1x 3.5 mm ses / 1x MicroSD Express 7.1
- İşlemci: Intel Core i9-12900H
- Grafik: Intel Iris Xe Graphics
- Ekran Kartı: NVIDA GeForce RTX 3050 Ti
- Bellek: 32 GB LPDDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Kamera: 720p HD
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E (802.11ax) / Bluetooth 5
- Batarya: 76 W/h batarya
- İşletim Sistemi: Windows 11
İnceleme
Zenbook Pro 14 Duo OLED
Çift 120 Hz OLED, 2,8K ve dokunmatik bir panele sahip olan ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402Z modeli, Asus'un ScreenPad+ desteğini zirveye taşıyaraş şık, tasarım harikası ve üst seviye işlevsel bir ürün ortaya koymayı başarıyor.
ARTILARI
- Çift Ekran
- 120 Hz OLED
- ScreenPad+
EKSİLERİ
- MicroSD yerine SD kart olabilirdi
Editörün Kararı
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