Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların Gümrük Muhafaza Memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirileceği belirtiliyor. Aydoğan ve Eren bu son dakika gelişmesini değerlendiriyor.

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Yurt Dışından Telefon Getirmek Hayal Mi Oluyor?

Daha önce 30 Mayıs 2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında 2 yıl olan sürenin 3 yıla çıkarıldığı ve ayrıca yurt dışından getirilen telefonlar için “Yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı” getirilmişti. Fakat çeşitli yollar ile aşılan bu durum için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanacak sorgu sistemi ile artık yurt dışından telefon getiren yolcular için bir kontrol sistemi olacak. Bunu direkt olarak Gümrük Muhafaza Memurları sağlarken beklentiler IMEI kayıt kontrolü olması yönünde. 1 Kasım 2022 itibarıyla başlayacak bu uygulama hakkında daha detaylı bilgilerin ilerleyen günlerde geleceğini tahmin ediyoruz.

Ancak yapılan açıklama da şu şekilde;

“Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarımızda görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hayata geçirilecektir. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecektir.”