Samsung’un Yeni Amiral Gemisi Galaxy S9 Sonunda Göründü!

S9’un yeni görselleri, kaynakların iddialarını doğrular nitelikte

2018’e hızla yaklaştığımız bu günlerde aynı zamanda firmaların tanıtım etkinlikleri de takvimlerde yaklaşmakta. Özellikle Samsung yeni yılın ilk çeyreğinde yaptığı Unpacked etkinliğiyle listede önemli bir yere sahip.

Samsung ezeli rakibi Apple ile teknoloji dünyasında şartların sürekli zorlaştığı bir rekabet içerisinde ve

Apple’ın bu sene piyasaya sürdüğü iPhone 8 ve iPhone X ile rekabet edecek olan Samsung, S9 ile rakibine karşılık verecek. Yeni Galaxy’nin iPhone X gibi yekpare ekran ile geleceğine dair iddialar mevcuttu. Bugün ise bazı kaynakların yayınladığı görseller neticesinde bu iddiaların gerçek olabileceğini destekliyor.

Galaxy S9

Yeni Galaxy her alanda rekabet edebilmek için firmanın yeni nesil Exynos 9810, Amerika için olan model ise Qualcomm SnapDragon 845 işlemcisi ile gelecek. 4GB veya 6GB RAM’e sahip olması beklenen telefonun kamera tarafındaysa iPhone X gibi alt alta konumlandırılmış çift lens ile gelecek. Parmak izi okuyucu ise S8 ve Note8 de yaşanan lens kirliliği sorununu engellemek için flaşların altına taşınmış

Ghostek isimli aksesuar üreticisinin fabrika verilerini baz alarak hazırladığı çizimler incelendiğinde Galaxy S9’un yekpare ekran, çift kamera, parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip olacağını doğrulamakta. Ayrıca kaynaklar görsellerdeki çerçevenin piyasa çıkacak versiyonunda daha ince ve ahizenin farklı bir görüntüye sahip olacağını belirtmekte.

Kaynaklar aynı zamanda Samsung’un Apple’ın yeni yüz tanıma sistemi TrueDepth ile rekabet edebilmek için yeni bir yüz tanıma sistemi üzerinde çalıştığını ve bunu S9’a eklemek istediklerini fakat şuan mümkün olmadığını belirtti.