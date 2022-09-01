Samsung, dayanıklı tableti Galaxy Tab Active 4 Pro‘yu duyurdu. Aşırı sıcaklıklara ve neme dayanacak şekilde MIL-STD-810H sertifikasına sahip ve ayrıca 1 m’ye kadar düşmelere ve kutusunda gelen koruyucu kapak ile 1,2 m’ye kadar düşmelere dayanabilir.

Tab Active 4 Pro ve entegre S Pen, 64 GB / 4 GB RAM ile 128 GB / 6 GB RAM varyantlarına sahip. IP68 dereceli toza ve suya dayanıklıdır. Tablet, Android 12 ile geliyor ve üç nesile kadar Android işletim sistemi yükseltmelerini ve beş yıllık güvenlik güncellemelerini destekliyor. Tablet, Corning Gorilla Glass 5 korumalı 10.1 inç WUXGA LCD ekrana sahip.

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Tablette 7.600 mAh çıkarılabilir pil ve hızlı şarj desteği de bulunuyor. Pil Yok Modu ile cihaz, bir kioskta veya pilsiz bir araçta sürekli olarak kullanılabilirken, aynı zamanda yüksek sıcaklıklı ortamlarda bile pil sağlığının bitmesini önler.

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro teknik özellikleri

10,1 inç (1920 x 1200 piksel) WUXGA PLS TFT LCD ekran, Eldiven Modu, Corning Gorilla Glass 5 koruması

Adreno 642L GPU’lu Snapdragon 778G Sekiz Çekirdekli 6nm işlemci

64 GB depolama ile 4 GB RAM / 128 GB depolama ile 6 GB RAM, micro-SD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir

Samsung One UI 4 ile Android 12

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 13 MP arka kamera, LED flaş

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Suya ve toza dayanıklı (IP68), ABD Askeri Standardı MIL-STD-810H, Gelen Kutusu Koruyucu Kapaklı 1,2m Anti-Şok

S Pen (IP68 Dereceli, Gelen Kutusu)

Çift mikrofon, Dolby Atmos

Boyutlar: 242.9×170.2x 10.2; Ağırlık: 674g

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, Type-C USB 3.2, POGO Pin (yalnızca şarj oluyor), NFC

7.600mAh çıkarılabilir pil

Fiyat

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 6GB + 128GB modeli 829 Euro