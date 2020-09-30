Donanım
Ryzen 5800X ve 5900X, 20 Ekim’de satışta olabilir!
Söylentilere göre AMD, Zen 3 mimarisiyle gelecek olan yeni Ryzen 5800X ve 5900X işlemcilerini 20 Ekim’de piyasaya sürebilir. AMD için gelen diğer sızıntılara göre ise Navi GPU’lar, Kasım ayında tüketiciyle buluşabilir.
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AMD, Ryzen işlemcileri ve Zen mimarisiyle beraber piyasada oldukça başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Kullanıcılar tarafından beklenen yeni Ryzen 5000 serisi için ortaya çıkan söylentiler, işlemcilerin çok yakında raflarda görebileceğimiz yönünde.
Birçok kaynak Ekim ayını işaret ediyor
Videocardz tarafından atılan Tweet’e yanıt veren Yuri Bubliy, AMD’nin yeni Ryzen işlemcilerinin 20 Ekim’de raflarda yerini alabileceğini öne sürdü. Sektörde önemli işlere imza atmış Yuri Bubliy, tweet’inde Navi GPU’larından da bahsetti. Bubliy’ye göre yeni Radeon GPU’lar Kasım ayında piyasada olacak.
Alman teknoloji sitesi ComputerBase’de yer alan habere göre ise yeni nesil işlemciler, 27 Ekim’de pazarda yerini alacak. Bubliy’in iddiasından farklı olarak ComputerBase’e göre 5800X ve 5900X haricinde bir işlemci daha gelebilir. Üçüncü olarak listelenen işlemcinin Ryzen 5600X olması bekleniyor.
Radeon GPU’lar için Kasım ayı işaret ediliyor
Nvidia’nın RTX 3000 serisi grafik kartlarını tanıtmasının ardından gözler AMD’ye çevrilmişti. Şirket, 28 Ekim’de tanıtacağı yeni Radeon 6000 serisi grafik kartlarıyla da pek yakında piyasada yer almaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre Radeon grafik kartlarını Kasım ayının üçüncü haftası piyasada görebiliriz.
Söylentilerin doğru çıkması halinde AMD, yeni nesil işlemci ve ekran kartlarıyla pazara yeni bir soluk getireceğe benziyor.
Akıllı Telefonlar
65W Samsung güç adaptörü için sertifika alındığı iddia edildi!
65W Samsung güç adaptörü için sertifika alınmış olabilir, yeni ortaya çıkan bir belge bu iddiayı doğruluyor.
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65W Samsung güç adaptörü ortaya çıktı!
Güney Kore’de ortaya çıkan bir sertifika belgesine göre Samsung 65W güç adaptörünü piyasaya sürme hazırlığı içerisinde. Ortaya çıkan bu güç adaptörü sertifikası, gelmesi planlanan Galaxy S21 serisi için alınmış olabilir veya tamamen farklı bir cihaz için de olabilir, ancak model kodu bunun eski de olabileceğini gösteriyor.
GalaxyClub çalışanları, model numarası nedeniyle ortaya çıkan bu şarj aletinin 65W gücünde olabileceğini düşünüyorlar. Halihazırda bulunan 45W Samsung güç adaptörünün model numarası EP-TA845 olarak geçiyordu, yeni sertifikalanan güç adaptörü EP-TA865 olarak listelendi. Elbette bütün bu iddialar, Samsung’un adaptörlerin şarj gücünü belirtmek için model numarasında geçen son iki rakamı bir kez daha kullandığı varsayımına dayanıyor. Sertifikanın ekran görüntüsü bize bunun seyehat adaptörü olması dışında hiçbir şey göstermiyor. Bu adaptör hakkında daha detaylı bilgiyi öğrenmek için Samsung’un yeni ürünlerini tanıtmasını beklememiz gerekecek.
Donanım
Nvidia RTX 3060Ti, Ekim sonunda tanıtılabilir!
Nvidia, Ekim ayında piyasaya süreceği RTX 3070 ekran kartının ardından RTX 3060Ti modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nvidia’nın bu hareketi AMD‘nin RX 6000 serisine cevap olabilir.
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Videocardz tarafından yapılan haberle ortaya atılan iddiaya göre RTX 3060’tan önce 3060Ti modeli Ampere mimarisiyle Ekim sonunda gelmiş olacak. Şirketin ilk olarak baz 3060 modelini ardından da geliştirilmiş 3060Ti versiyonunu tanıtması beklenirken 3060’tan önce Ti modelinin gelmesi AMD’ye cevap olarak tanımlanıyor.
3060Ti, 3070 ile aynı çipi kullanacak
Ekim ayı ortasında piyasada yer alacak 3070’in ardından tanıtılacak model, 3070 ile aynı çipi paylaştığı için erken tanıtılacağı da söylentiler arasında. RTX3060’da kullanılacak olan çipin henüz hazır olmadığı belirtiliyor. Videocardz’da yer alan habere göre Nvidia, AMD tarafından gelecek güçlü bir orta seviye ekran kartına rakip olarak 3060Ti’yı erken çıkartıyor olabilir. Nvidia’ya göre ise RTX3060 ekran kartı, AMD tarafından gelecek orta seviye karta göre zayıf kalabilir.
İsimlendirme değişebilir
Nvidia’nın 15 Ekim’de piyasaya süreceği 3070’in ardından geleceği iddia edilen 3060 versiyonu için henüz net bir isimlendirme söz konusu değil. 3060Ti olması beklenen kartın 3060 Super olarak gelmesi de kuvvetle muhtemel. İsimlendirme ne olursa olsun yeni model Ekim sonunda ortaya çıkmış olacak.
RTX3070’e nazaran 1,024 daha az CUDA çekirdeği barındıracak modelde (4,864 CUDA çekirdeği) 8GB RAM yer alacak. Ampere mimarisiyle gelecek olan model hakkında önümüzdeki ay daha fazla detayın ortaya çıkacağı belirtiliyor. Nvidia’nın AMD karşısında gerçekleştireceği bu hamlenin nasıl sonuçlanacağı da merak konusu.
Donanım
Fabrika çıkışı overclocklu bazı RTX 3080’lerdeki donmaların nedeni kapasitör kaynaklı!
Ünlü grafik kartı üreticilerinden EVGA, fabrika çıkışı overclocklu bazı Nvidia RTX 3080‘lerin yaşadığı donma sorunlarının kapasitör kaynaklı olduğu doğruladı.
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EVGA, grafik kartlarını kalite-kontrol aşamasından geçirirken 6 kapasitörlü konfigürasyonun tüm testleri aşamadığını farkettiklerini açıkladı. Daha sonra bu kapasitörlerin POSCAPS isimli kapasitörlerle değiştirildiğini ve sorunun çözüldüğünü belirtti. EVGA‘in FTW3 serisi RTX 3080‘lerinin piyasaya geç sürülme nedeninin de bu durum olduğunun altı çizildi.
RTX 3080 geçtiğimiz günlerde çıkış yapmış ve kısa süre içinde özellikle fabrika çıkışı overclocklu kartların sorunlarından forumlarda bolca bahsedilmişti. Kullanıcılar bu sorunları ancak kartların saat hızlarını düşürerek çözebilmişti. EVGA’in bu sorunların kaynağının kapasitörler olduğunu açıklamasına rağmen Tom’s Hardware, sorunun kapasitör dışında bir etken kaynaklı olabileceği konusunda ısrarcı. Çok yüksek güç tüketimine sahip olan yeni kartlar için yazılımlar da henüz ilk aşamada olduğundan şuan için sorunun gerçek kaynağını bilmek zor gözüküyor. Kartlar için daha stabil çalışma olanağı sağlayacak sürücüler sonrası bu konu da aydınlığa kavuşacak gibi gözüküyor…