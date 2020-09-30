Ryzen 5800X ve 5900X, 20 Ekim’de satışta olabilir!

Söylentilere göre AMD, Zen 3 mimarisiyle gelecek olan yeni Ryzen 5800X ve 5900X işlemcilerini 20 Ekim’de piyasaya sürebilir. AMD için gelen diğer sızıntılara göre ise Navi GPU’lar, Kasım ayında tüketiciyle buluşabilir.

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AMD, Ryzen işlemcileri ve Zen mimarisiyle beraber piyasada oldukça başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Kullanıcılar tarafından beklenen yeni Ryzen 5000 serisi için ortaya çıkan söylentiler, işlemcilerin çok yakında raflarda görebileceğimiz yönünde.

Birçok kaynak Ekim ayını işaret ediyor

Videocardz tarafından atılan Tweet’e yanıt veren Yuri Bubliy, AMD’nin yeni Ryzen işlemcilerinin 20 Ekim’de raflarda yerini alabileceğini öne sürdü. Sektörde önemli işlere imza atmış Yuri Bubliy, tweet’inde Navi GPU’larından da bahsetti. Bubliy’ye göre yeni Radeon GPU’lar Kasım ayında piyasada olacak.

Alman teknoloji sitesi ComputerBase’de yer alan habere göre ise yeni nesil işlemciler, 27 Ekim’de pazarda yerini alacak. Bubliy’in iddiasından farklı olarak ComputerBase’e göre 5800X ve 5900X haricinde bir işlemci daha gelebilir. Üçüncü olarak listelenen işlemcinin Ryzen 5600X olması bekleniyor.

Radeon GPU’lar için Kasım ayı işaret ediliyor

Nvidia’nın RTX 3000 serisi grafik kartlarını tanıtmasının ardından gözler AMD’ye çevrilmişti. Şirket, 28 Ekim’de tanıtacağı yeni Radeon 6000 serisi grafik kartlarıyla da pek yakında piyasada yer almaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre Radeon grafik kartlarını Kasım ayının üçüncü haftası piyasada görebiliriz.

Söylentilerin doğru çıkması halinde AMD, yeni nesil işlemci ve ekran kartlarıyla pazara yeni bir soluk getireceğe benziyor.