AMD Radeon RX 6000 tasarımı paylaşıldı

AMD, yeni ekran kartlarını temsil edecek olan Radeon RX 6000 serisinden bir ekran kartının tasarımını paylaştı. Paylaşılan ekran kartının serinin en üst düzey üyesi olması beklenen RX 6900 olduğu tahmin ediliyor.

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AMD Radeon RX 6000 neler vaat ediyor?

Geçtiğimiz yıl AMD, RX 5000 serisi ekran kartları ile özellikle fiyat performans anlamında iyi işler başarmıştı. Nvidia’nın 3000 serisi ekran kartlarını tanıtmasının ardından AMD tarafından üretilecek yeni ekran kartları kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni ekran kartlarının bir üyesinin tasarımı AMD tarafından Twitter üzerinde paylaşıldı. AMD’nin Big Navi olarak adlandırdığı RX 6000 serisi yeni RDNA2 mimarisi ile üretilecek. Yeni ekran kartları ilk defa karşımıza Nvidia’nın RTX 2000 serisi ile karşımıza çıkan donanımsal ‘‘Ray-Tracing’‘ yani ışın izleme teknolojisiyle birlikte gelecek. Bu teknoloji, oyunlarda daha gerçekçi yansımaları ve aydınlatmaları mümkün kılıyor.

Nvidia yeni 3000 serisi ekran kartlarında TDP değerlerinde ciddi bir artış gerçekleştirmişti. AMD de bu trendi sürdürecek. 3 fanlı bir soğutma kullanılan ekran kartında 2×8 pin güç konnektörü de dikkat çekiyor. Aynı zamanda ekran kartı, anakartta iki slotluk alan kaplayacak. Port tercihlerine baktığımızda 2 adet Display Port, 1 HDMI girişi ve 1 adet Type-C girişini görüyoruz. AMD tarafından yapılan duyuruya göre yeni ekran kartları 28 Ekim tarihinde tanıtılacak.