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AMD Radeon RX 6000 tasarımı paylaşıldı
AMD, yeni ekran kartlarını temsil edecek olan Radeon RX 6000 serisinden bir ekran kartının tasarımını paylaştı. Paylaşılan ekran kartının serinin en üst düzey üyesi olması beklenen RX 6900 olduğu tahmin ediliyor.
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AMD Radeon RX 6000 neler vaat ediyor?
Geçtiğimiz yıl AMD, RX 5000 serisi ekran kartları ile özellikle fiyat performans anlamında iyi işler başarmıştı. Nvidia’nın 3000 serisi ekran kartlarını tanıtmasının ardından AMD tarafından üretilecek yeni ekran kartları kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni ekran kartlarının bir üyesinin tasarımı AMD tarafından Twitter üzerinde paylaşıldı. AMD’nin Big Navi olarak adlandırdığı RX 6000 serisi yeni RDNA2 mimarisi ile üretilecek. Yeni ekran kartları ilk defa karşımıza Nvidia’nın RTX 2000 serisi ile karşımıza çıkan donanımsal ‘‘Ray-Tracing’‘ yani ışın izleme teknolojisiyle birlikte gelecek. Bu teknoloji, oyunlarda daha gerçekçi yansımaları ve aydınlatmaları mümkün kılıyor.
Nvidia yeni 3000 serisi ekran kartlarında TDP değerlerinde ciddi bir artış gerçekleştirmişti. AMD de bu trendi sürdürecek. 3 fanlı bir soğutma kullanılan ekran kartında 2×8 pin güç konnektörü de dikkat çekiyor. Aynı zamanda ekran kartı, anakartta iki slotluk alan kaplayacak. Port tercihlerine baktığımızda 2 adet Display Port, 1 HDMI girişi ve 1 adet Type-C girişini görüyoruz. AMD tarafından yapılan duyuruya göre yeni ekran kartları 28 Ekim tarihinde tanıtılacak.
Donanım
Xbox Series S’in etkileyici yüklenme sürelerini yansıtan bir video paylaşıldı
Bu yıl karşımıza çıkması beklenen Xbox Series X ve küçük kardeşi Xbox Series S, hızlı devam özelliğiyle birlikte farklı oyunlar arasında hızla geçiş yapmayı mümkün kılacak. Bununla beraber, mevcut hızlı devam özelliğinin ne kadar iyi çalıştığını yansıtan bir demo video bile paylaşıldı.
İçerisinde bulundurduğu NVMe SSD teknolojisiyle birlikte kısa sürelerde yüksek hızlar vadeden yeni nesil konsollar, içerisinde konumlandırılan Zen mimarisine sahip işlemcilerle birlikte müthiş bir uyum yakalamış gibi görünüyor. Demo olarak paylaşılan videoda sadece Xbox One oyunlarının yer aldığını ve yeni nesil konsollar için planlanan büyük oyunların ne gibi bir performans vadedeceğini bilmenin zor olduğunu da ekleyelim.
Demo of Quick Resume between multiple titles on Xbox Series S from XboxSeriesX
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Aylar süren söylentilerden sonra nihayet geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve ciddi manada piyasada olumlu bir etki bırakan Series S, ağabeyi X modelinin performansına kıyasla, yüklenme ekranları konusunda gayet yeterli görünüyor. Birkaç gün önce çıkan ve bir miktar hayal kırıklığını beraberinde getiren S serisinin, RAM kapasitesi hakkında yayılan söylentiler şu an için bir sorun yaratmıyor gibi görünmekte. 10 Kasım tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen modellerin tam performanslarını ilerleyen günlerde göreceğiz.
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Huawei yeni bir katlanabilir ekran patenti aldı!
Huawei, daha önce Xiaomi’nin karşımıza çıkardığı Mi Mix Alpha modeline benzeyen yeni bir katlanabilir ekran patenti aldı.
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Huawei, esin kaynağı olarak Mi Mix Alpha’yı seçti
Uzun yıllardır büyük markaların ürünlerinden ilham alarak tasarımlarını geliştiren Çinli üreticiler, artık birbirlerinin tasarımlarından ilham almaya başlamış gibi görünüyor. Katlanabilir ya da katlanmış ekranlardan bahsettiğimiz şu günlerde Çinli üreticilerin denemeleri hız kesmeden devam ediyor. Xiaomi’nin Mi Mix Alpha modeli ile görücüye çıkan katlanmış ekran konsepti, Huawei Mate X ile açılıp kapanır hale gelmişti. Huawei bu sefer Xiaomi’nin tasarımından esinlenerek yeni bir katlanmış ekran patenti aldı. Ancak bu kez açılır kapanır bir mekanizma yerine farklı bir yaklaşım ve tasarım dili benimsenmiş gibi görünüyor.
Tek taraftan katlanmış ekran
Mi Mix Alpha’da gördüğümüz katlanmış ekran konseptinde ekran cihazın her iki yanından arkaya doğru geçmekte ve de kamera kompartımanında birleşmiş gibi görünmekteydi. Huawei bu tasarımı biraz daha sadeleştirerek ekranı tek taraftan katlamayı tercih etmiş. Huawei tarafından alınan bu ekran tasarımı patentinin olası olarak kullanılacağı cihazlarda arkada kalan panel, ana kamerayla yakalanabilecek özçekimlerin anlık olarak gösterilmesinde rol oynayabilir.
Tek taraftan katlanarak cihazın arkasında 2/3’lük alanı ekran haline getiren patent, henüz bir cihaz için kullanılabilir değil. Tabi ki üreticilerin aldıkları her patentin bir cihazla beraber tüketicilerin hayatına girmeyeceği de bir gerçek. Patentin hangi cihaz ya da telefonla çıkacağı ise merak ediliyor.
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NVIDIA, ARM’ı satın alıyor!
NVIDIA, yarı iletken üreticisi dendiğinde akla ilk gelen firmalardan ARM Holding’i kendi bünyesinde katma çalışmalarında sona geldi. İki şirket, yakında tek çatı altında hayatına devam edecek.
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NVIDIA ve ARM; yeni bir güç birliğinin doğuşu
The Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre NVIDIA, SoftBank bünyesinde faaliyet göstermekte olan yonga üreticisi ARM’ı önümüzdeki hafta resmen kendi bünyesine katacak. İki şirket arasındaki bu anlaşmanın, bugüne kadar çip dünyasında yapılmış en büyük anlaşmalardan biri olacağı ifade ediliyor.
NVIDIA ile SoftBank arasındaki bu anlaşmanın yeni olmadığını da hatırlatmamızda fayda var. Temmuz ayından beridir NVIDIA’nın ARM’a talip olan tek şirket olduğu konuşuluyordu, WSJ’nin bildirisiyle beraber ise daha da netlik kazandı. Ayrıca nakit ve hisse senedi anlaşması olacak bu satın alma işlemi, NVIDIA’ya 40 milyar dolardan fazlaya mal olacak.
Diğer taraftan, yaklaşık bir 4 yıl geriye gittiğimizde ARM’ın bir satın almaya daha maruz kalmış olduğunu anlıyoruz. Esasında Britanyalı olan yarı iletken üreticisi, 2016 yılında 32 milyar dolara SoftBank tarafından satın alınmıştı. O zamandan beri SoftBank bünyesinde faaliyet gösteren ARM Holding, yeni anlaşmayla beraber serüvenine NVIDIA bünyesinde devam edecek.
NVIDIA, ARM’ın da tasarladığı GPU’ların önde gelen üreticilerinden birisi; ancak şirket, Nintendo Switch gibi cihazlarda kullanılan Tegra yonga seti dışında, CPU tarafında pek bir faaliyet göstermiyor. Bu bağlamda dünyanın en büyük mobil çip üreticisi ve grafik işlemci üreticisi birleşip, ortaya büyük bir gülle bırakacaklar.
GÜNCELLEME: NVIDIA, ARM’ı satın aldığını resmi olarak olarak duyurdu.