Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Rusya’ya yönelik çok sert bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, son dönemde sosyal medyada yer alan sahte içerik ve kaset iddialarından Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etti. Bu sahte içerikler arasında gerçek olmayan montaj görüntüler ve Deepfake videolar yer alıyor. İşte 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun o çok konuşulacak iddiaları!
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Kılıçdaroğlu Rusya’ya Rest Çekti!
Kılıçdaroğlu, Twitter’dan hem Türkçe hem de Rusça yaptığı paylaşımda, “Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.” ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yle alakalı geçtiğimiz günlerde paylaşılan gerçeği yansıtmayan görüntülere değinen Kılıçdaroğlu, açıklamasıyla Rusya’ya en üst perdeden ses yükseltti.
Rus ve Macar Hesapların Türkiye Seçimlerini Manipüle Ettiği Öne Sürülüyor!
Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve araştırma firması Datailor’un raporuna dayandırılan bazı iddialar, binlerce Rus ve Macar Twitter hesabının son bir ayda Türk hesapları olarak aktif hale getirildiğini öne sürüyor. İddialara göre, bu sayının yaklaşık 12 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.
Datailor yöneticisi Ahmet Turan Han, Nisan ayında yaptığı bir röportajda, şirketinin büyük olasılıkla kimlik değiştiren ve çoğunluğunun bot hesap olduğu düşünülen Twitter kullanıcılarıyla karşılaştığını belirtti. Han, o dönemde yaklaşık 12 bin hesabın Türkiye’de aktifleştirildiğini ve bu hesapların siyasi parti ve liderleri takip ettiğini ifade etti. Han’a göre, geçmişte bu hesapların %56’sı Rusça, %28’i Macarca ve geri kalanı ise İngilizce içerikler paylaşmıştı.
Yani Datailor’un araştırma sonuçlarının Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarıyla uyumlu olduğunu söylemek mümkün. Bu Rusya için bir ilk değil. Daha önce Rusya’nın Donald Trump’ın 2016 yılında ABD Başkanı seçilmesi için de çalıştığı iddia edilmiş ve bu iddiaları doğrulayan birçok delil öne sürülmüştü.
Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamayla Kremlin yönetimine sert çıkmış durumda. Rusya’nın bu tür manipülasyonlar yapmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Putin hükümetini şimdiden korkutmuş gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu bu iddialarına yenisini ekleyecek mi göreceğiz.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Rusya gerçekten seçimlere sahte içeriklerle dahil oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!