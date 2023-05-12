Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve araştırma firması Datailor’un raporuna dayandırılan bazı iddialar, binlerce Rus ve Macar Twitter hesabının son bir ayda Türk hesapları olarak aktif hale getirildiğini öne sürüyor. İddialara göre, bu sayının yaklaşık 12 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Datailor yöneticisi Ahmet Turan Han, Nisan ayında yaptığı bir röportajda, şirketinin büyük olasılıkla kimlik değiştiren ve çoğunluğunun bot hesap olduğu düşünülen Twitter kullanıcılarıyla karşılaştığını belirtti. Han, o dönemde yaklaşık 12 bin hesabın Türkiye’de aktifleştirildiğini ve bu hesapların siyasi parti ve liderleri takip ettiğini ifade etti. Han’a göre, geçmişte bu hesapların %56’sı Rusça, %28’i Macarca ve geri kalanı ise İngilizce içerikler paylaşmıştı.

Yani Datailor’un araştırma sonuçlarının Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarıyla uyumlu olduğunu söylemek mümkün. Bu Rusya için bir ilk değil. Daha önce Rusya’nın Donald Trump’ın 2016 yılında ABD Başkanı seçilmesi için de çalıştığı iddia edilmiş ve bu iddiaları doğrulayan birçok delil öne sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamayla Kremlin yönetimine sert çıkmış durumda. Rusya’nın bu tür manipülasyonlar yapmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Putin hükümetini şimdiden korkutmuş gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu bu iddialarına yenisini ekleyecek mi göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Rusya gerçekten seçimlere sahte içeriklerle dahil oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!