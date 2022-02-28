Rusya, Sosyal Medyaya Erişimi Kısıtladı!

Twitter, Rusya’nın Rusya’nın bazı bölgelerinde Twitter’ı kısıtladığını doğruladı. Şirket yaptığı açıklamada, “Twitter’ın Rusya’daki bazı kişiler için kısıtlandığının farkındayız ve hizmetlerimizi güvenli ve erişilebilir kılmak için çalışıyoruz” dedi.

Cuma günü Rusya, “sansür” üzerine çıkan bir çatışmanın ardından Facebook’u kısıtladı. Rusya’nın iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Facebook’u “Rus vatandaşların hak ve özgürlüklerini” ihlal etmekle suçladı. Facebook, devlete ait haber kuruluşlarından gelen gerçekleri kontrol etmeyi ve etiketlemeyi durdurmayı reddettiğini söyledi.

NetBlocks’taki internet bağlantısı gözlemcileri, Rusya’da Twitter’da toplam veya neredeyse toplam kısıtlama olduğunu söylüyor. NetBlocks, Facebook ve Instagram’ın “ölçülerimize göre gözlemlenebilir şekilde kısıtlanmadığını, kesinlikle Twitter’ın şu anki boyutuyla sınırlı olmadığını” söyledi. NetBlocks direktörü Alp Toker şunları söyledi: “Rusya’nın Twitter’ı kısıtlaması, halkın en çok bilgilenmeye ihtiyacı olduğu bir kriz anında serbest bilgi akışını önemli ölçüde sınırlayacaktır.”

Facebook kısıtlamalarının uygulanması durumunda WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram gibi Meta’ya ait diğer platformların etkilenip etkilenmeyeceği açık değil. Rus düzenleyici Roskomnadzor, Facebook’tan perşembe günü devlet haber ajansı RIA, devlet TV kanalı Zvezda ve Kremlin yanlısı haber siteleri Lenta.Ru ve Gazeta.Ru’ya getirdiği kısıtlamaları kaldırmasını talep etmişti.

Meta’nın bu talepleri “görmezden geldiği” söylendi. Meta’nın küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Sir Nick Clegg, Rus yetkililerin “bağımsız gerçekleri kontrol etmeyi ve satış noktalarının içeriğini etiketlemeyi durdurmamızı” emrettiğini söyledi ve “Kabul etmedik” dedi. Ancak Rusların Meta’nın platformlarını kullanmaya devam etmesini istediğini açıkça belirtti. Sir Nick, “Sıradan Ruslar, kendilerini ifade etmek ve eylem için örgütlenmek için uygulamalarımızı kullanıyor ve şirket onların seslerini duyurmaya devam etmelerini istiyor” dedi.

Rusya’daki birçok devlete ait medya kuruluşu, işgali Moskova’ya zorlanmış bir “özel askeri operasyon” olarak nitelendirerek, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri ilerlemelerine ilişkin büyük ölçüde olumlu bir tablo çizdi.

Perşembe günü Meta, Ukrayna’daki ihtilafla ilgili içeriği gözlemlemek için bir “özel harekât merkezi” kurduğunu söyledi. Meta, yanlış bilgileri etiketleme baskısı altındaydı ve Reuters dâhil olmak üzere dışarıdan doğrulayıcılarla birlikte çalışıyordu.

Cuma günü, ABD senatörü Mark Warner, Facebook, YouTube ve diğer sosyal medya hizmetlerinin “ürünlerinizin insan hakları ihlallerini kolaylaştırmak için kullanılmamasını sağlamak için açık bir sorumluluğu” olduğunu söyledi.

Moskova ayrıca, Ukrayna’yı işgaliyle ilgili “yanlış bilgi” olarak nitelendirdiği bilgileri içeren haberleri engellemekle tehdit ederek yerel medya üzerindeki baskıyı artırdı. Twitter ayrıca güvenlik ve dürüstlük ekiplerinin “yanlış ve yanıltıcı bilgileri yayma ve uygulama hızımızı ve ölçeğimizi ilerletme girişimlerini kesintiye uğrattığını” söyledi.