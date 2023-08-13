Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, Apple iPhone ve iPad’lerin iş amaçlı kullanımını yasakladı. Interfax haber ajansının Cuma günü Bakan Maksut Shadaev’e dayandırdığı habere göre, iPhone ve iPad gibi Apple ürünlerinin iş uygulamaları ve iş amaçlı ee-posta alışverişi için kullanılmasına artık izin verilmeyecek. Rusya ve ABD arasındaki ipler gerildi!



Rusya, Apple Ürünlerinin İş Amaçlı Kullanımını Yasakladı!

Dijital konferansta yaptığı açıklamada Shadaev, yasağın kişisel kullanıma izin verdiğini, ancak iş amaçlı kullanımın kısıtlanacağını belirtti. Bu adımın, Rusya’nın ana iç güvenlik servisi FSB’nin ABD ile ilgili casusluk iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti. FSB’nin iddialarına göre, bir casusluk operasyonu sonucunda binlerce Apple cihazı ele geçirilmişti. Yani Rusya Apple cihazlarının casusluk amacıyla kullanıldığını düşünüyor.



Apple bu iddiaları reddetse de, Rusya’nın hamlesi dikkat çekiyor. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ise o dönemde iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir Rus mahkemesinin aldığı karara göre Apple, Ukrayna’da gerçekleşen “özel askeri operasyon” olarak adlandırılan bir olayla ilgili içerikleri silmediği için para cezasına çarptırıldı. Bu olay, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimlerin arttığı bir dönemde yaşanmıştı.

Apple daha önce, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri hamlesinin ardından ürün satışlarını durdurmuş ve Apple Pay hizmetini sınırlamıştı. Moskova ve Büyük Teknoloji şirketleri arasındaki anlaşmazlık ise yıllardır devam ediyor. Rusya, Google ve Facebook (Meta) gibi şirketlere de para cezaları uygulamıştı.

Rusya’nın Apple cihazlarının iş amaçlı kullanımını yasaklaması, uluslararası teknoloji ve güvenlik alanında yeni tartışmalara yol açabilirken, Rusya’nın dijital politikalarının giderek daha fazla dikkat çektiğini gösteriyor.

Bunlar açıkçası pek de alışılmadık hamleler değil. Ülkeler ulusal güvenliklerini sağlamak amacıyla bazı adımlar atıyor. ABD cephesi de Huawei ve ZTE gibi Çinli üreticilerin 5G ağları için ekipman sağlamasını yasaklamıştı. ABD cephesi geçtiğimiz günlerde bir adım ileri giderek Çinli yüksek teknoloji firmalarına yatırım yapılmasını da yasakladı.

Bu, aslında ABD’nin ulusal güvenliğe ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Tabii bunun arkasında Çinli şirketlere para kazandırmama amacı da var. Rusya’nın da bu bağlamda benzer önlemler alması kaçınılmaz.

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