Rusya, LinkedIn’in Mobil Uygulamalarını Kaldırtıyor

Apple ve Google Rusya’da yer alan uygulama marketlerinden LinkedIn’in mobil uygulamasını kaldırmış bulunuyor.

2014 ayında kabul edilen bir kanun kapsamında depolanan Rus vatandaşlarının bilgileri Rusya sınırları içerisinde saklanmak zorunda ve Kasım ayında LinkedIn bu kanunu çiğnediği için yasaklanmaya başlandı. Veri merkezlerini bu ülkeye taşımak ülkenin gözetim konusunda elini daha da güçlendirmek anlamına geliyor. Bir çok firma veri merkezini buraya taşımak yerine kanuna uymamayı tercih ediyor.

Bu kanunun en büyük kurbanı ise geçen yıl Microsoft tarafından satın alınan LinkedIn oldu. Siteye giriş Kasım ayında yasaklandı. Ancak kullanıcılar VPN üzerinden hala daha siteye erişebiliyorlar. Bu yasaklama ile beraber mobil uygulamalarda da büyük problemler çıksa da uygulamalar iOS ve Android marketinde indirilebilirdi. Artık bu da değişti ve iki uygulama marketinde de LinkedIn uygulaması yer almıyor. Apple geçen hafta Çin’de New York Times uygulamasını yasaklayarak bütün ateşi üzerine çekmişti. Çin, New York Times’ın sitesini 2012 yılında yasaklamıştı.