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Rus istihbaratının koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi yaydığı söyleniyor
Rus istihbaratının, koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi yaymak için sahte haber sitelerini kullandığı ortaya çıktı. Rus devlet medyası da Sputnik V aşısının imajını güçlendirmek için bu çalışmalara katkı sağladı.
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Rus istihbaratının dört çevrimiçi yayını yanıltıcı bilgiler yayıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Katılım Merkezi’nden bir yetkiliye atıfta bulunarak, Rus istihbarat kurumlarıyla bağlantılı dört çevrimiçi yayının koronavirüs aşıları hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler yaydığını söyledi.
Dört çevrimiçi site sadece koronavirüs aşısını değil batılı ilaç şirketleri hakkında da olumsuz sonuçlar paylaştı. Bu siteler: New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front ve Rebel Inside. Siteler ilaçların yan etkilerini ve özellikle koronavirüs aşısı olan Pfizer‘in etkili olup olmadığını tartıştı. Aynı zamanda Pfizer’in aceleye getirilip getirilmediğini de tartıştı. Bu tartışmalar da aşı hakkındaki endişeleri arttırdı.
Kirli bilgileri yayınlayan siteler geniş bir kitleye sahip değil. Ancak yetkililer yanlış hikayelerinin genellikle uluslararası medya tarafından alındığını ve yayıldığını söylediler. Tipik olarak aşıların nadir görünen yan etkileri hakkında bazı bilgilerden bahsedilebilir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, WSJ‘ye “Rus istihbarat servisleri, propaganda ve yalanları yaymak için bu dört platformu kullanma sorumluluğunu taşıyor” dedi.
Batı aşılarını itibarsızlaştırma kampanyasına ek olarak, Rusya’nın devlet medyası ve Rus hükümetine bağlı Twitter hesapları da Rusya’nın Sputnik V aşısının profilini güçlendirmeye çalışıyor. Aynı zamanda bi Kremlin sözcüsü WSJ’ye yönelik iddiaları yalanladı.
Geçtiğimiz Kasım ayında Rusya, Sputnik V aşısının yüzde 90‘lık bir koruyuculuğu olduğunu söylemişti. Ancak eleştirmenler, aşının hastalar üzerindeki klinik denemelerinin çok küçük olduğunu söyledi. Bununla birlikte geçen ay, İngiliz tıp dergisi The Lancet, daha büyük ölçekli testlerin Sputnik V’in güvenli olduğunu söyledi. Aynı zamanda yüzde 91’lik bir etkinlik oranına sahip olduğunu da belirtti. Şubat ayı sonunda sadece 4 milyon kişi aşı olmuştu.
Vatandaşları büyük ölçüde etkilemeyen bu kirli bilgiler, kimi okuyucuları düşündürmeyi başardı. Günümüz sosyal medyasına bilgilerin yayılması oldukça hızlı. Fakat birçok kaynak aşıların hem etkileri hem de yan etkileri hakkında doğrucu bir yol izliyor.
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Kaliforniya, Disneyland ve diğer eğlence parkları kısıtlamalarla açılıyor
Kaliforniya, Disneyland ve birçok eğlence merkezinin 1 Nisan‘da kısıtlamalar dahilinde açılacağı belli oldu. Açılacak olan eğlence merkezleri kısıtlamalar dahilinde halka sunulacak. Kapasiteler sınırlı olacak ve maske takma zorunluluğu da olacak.
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Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı Cuma günü yaptığı açıklamada, Kaliforniya’daki Disneyland’in açılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Eğlence parklarının açılma tarihi ise 1 Nisan olarak belirlendi. Bununla birlikte, açılan eğlence mekanlarında kısıtlamalar önemli ölçüde yer alacak. Sağlık departmanı, devam eden salgın nedeniyle ziyaretçilerin önemli ölçüde sınırlı olması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda zorunlu maske kuralını da vurgulayarak belirtti. Parklardaki kapasite, bulundukları illerin COVID-19 vakalarının sayılarına bağlı.
Kaliforniya, Disneyland 1 Nisan’da açılıyor
Kaliforniya’daki eğlence parkları için dört kademeli yeniden açılma risk sistemi uygulanacak. Kırmızı kademesindeki ilçeler- kırmızı, ikinci en yüksek kategoridir- yüzde 15 kapasite katılımıyla sınırlı olacak. Turuncu kademede bu sınır yüzde 25 ve sarı kademe yüzde 35 olarak devam edecek. Parklara olan katılım, eyalet içi ziyaretçilerle sınırlı olacak. Disneyland, şu an en yüksek kademeli renk olan mor bölgede, Orange County‘de yer alıyor. Ancak yerel haber raporları yakında kırmızı kademeye geçeceğini gösteriyor.
Kaliforniya’daki açık hava sporları ve canlı performans mekanları, farklı bir yeniden açılış kriterine sahiptir. İlçeler, en yüksek riskli mor katmanında olsa bile, kapasite kısıtlamasıyla yeniden açılabilir.
Kaliforniya Sağlık ve İnsan Hizmetleri Ajansı sekreteri Dr. Mark Galyh yaptığı açıklamada, kısıtlamalarla Kaliforniya’daki eğlence yerlerinin açılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Çünkü aşılama ve hasta sayısının azalması durumun iyi yönde gittiğinin habercisi. Özellikle açık hava eğlence yerleri bu durum için oldukça ideal olduğunu da ekledi.
14 Mart 2020‘de Disneyland koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatmıştı. Bununla birlikte Disneyland, birçok çalışanını işten çıkartmıştı. Aynı zamanda kapatmaların sonucunda önemli bir mali darbe aldı. Şirketin son mali çeyreğinde, Disney’in parklar bölümü gelirinin geliri yüzde 53 düşüşle 3,6 milyar dolar geriledi. . Şirket, yatırımcılarla Şubat ayında yaptığı bir görüşmede, “COVID-19’un bu çeyrekte segment işletme geliri üzerindeki toplam net olumsuz etkisinin yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğunu söyledi.
Florida’daki Disneyland, Temmuz ayından beri kısıtlamalar dahilinde açık. Disney yöneticileri, Kaliforniya yetkililerini eğlence parklarının ve diğer mekanların yeniden açılmasına izin vermeye zorluyor. Ancak Kaliforniya bu konuda Filorida‘ya nazaran daha dikkatli yaklaşıyor.
Disneyland Resort’un başkanı Ken Potrock Twitter’a yaptığı açıklamada, yeni yeniden açılış tarihiyle Disneyland’ın “binlerce insanı işe geri getireceğini ve komşu işletmelere ve tüm topluluğumuza büyük ölçüde yardımcı olacağını” söyledi.
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Otomobil sayısı 19 yılda 3 kat arttı | Türkiye’nin otomobil karnesi belli oldu!
Türkiye’nin otomobil karnesi belli oldu. Son 19 yılda trafiğe kayıtlı otomobil sayısının 8.5 milyon arttığı gelen bilgiler arasında. Oransal olarak baktığımızda %350 oran ile kamyonet grubu ilk sırada yer alıyor.
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Türkiye’de 2002 yılında trafiğe kayıtlı 4.6 milyon otomobil yer alıyordu. Buna ek olarak 2020 sonu itibariyle bu oran 13.1 milyona kadar ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeler toplam taşıt sayısının 24 milyon 144 bini geçtiğini gösteriyor.
Kamyonet en yüksek artışa sahip olan araç grubu
Özellikle şehir içi yük taşımacılığında kullanılan kamyonet grubu en çok artışla karşımıza çıkıyor. 2002’de 875 bin olan kamyonet sayısı 2020 sonunda 3 milyon 958 bin olarak belirtildi. Yaklaşık yüzde 350 oranında bir artış görmek mümkün.
Diğer araç gruplarına baktığımızda traktör sayısı yaklaşık 800 bin artarak 1 milyon 958 bine ulaştı. Ayrıca otomobil sayısına baktığımızdaysa 19 yılda 8.5 milyon artış görüyoruz.
Şehirler arası ulaşımda aktif olarak kullanılan otobüs sayısı yaklaşık 100 bin artış göstererek 212 bine yükseldi. Buna ek olarak Corona virüs döneminde oldukça fazla kullanıcının ilgisini çeken motosiklet grubu da artış gösteren araçlar arasında. 2 milyona yakın artışla 3 milyon 512 bin motosiklet trafiğe kayıtlı olarak karşımıza çıkıyor.
Trafiğe kayıtlı araçların sayısının artması elbette otomobillerin artık ihtiyaç listesinde üst sıralarda yer almasıyla ilgili. Bununla birlikte markaların sunduğu kampanyalar, insanların daha kolay araç sahibi olmasına olanak sağlıyor. Aynı oranda gelişmeyen trafik ise sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dileriz bu artışa paralel olarak trafik sorunu da çözüme kavuşur.
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Netflix, gözden kaçan içerikler için TikTok benzeri bir özellik sunuyor
Netflix, insanların komik klipler arasında gezinmesini sağlayan TikTok benzeri bir özellik oluşturdu. Bu sayede kullanıcıların daha fazla Netflix programı izlemesi hedefler arasında.
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Netflix’ten bütün bir şovu izlemeden kahkalara doymanızı sağlayacak mobil özellik geliyor
Big Mouth, Jerry Seinfeld ve Ali Wong gibi şovlardan alınan kesitler sayesinde kahkaya doyacaksınız. Bu özellik şu anda yalnızca belirli ülkelerdeki iOS cihazlarında kullanılabiliyor. TikTok veya Instagram Reels gibi görünen özellik sayesinde uygulamada daha fazla vakit geçirmeniz hedefler arasında. Şovlardan, filmlerden veya programlardan biri ilginizi uyandırırsa daha sonra izlemek için kayıtlı listeye eklemeniz mümkün.
Ürün yenilikleri direktörü Patrick Flemming, “Her zaman üyeleri eğlendirmenin ve keşfetmeyi kolaylaştırmanın yeni yollarını arıyoruz.” dedi. TikTok uygulamasının piyasadaki büyümesi ve kullanıcıların ilgisini çekmesi Netflix’in Fast Laughs isimli özelliğini eklemesine yol açtı.
Son aylardaki kazanç raporlarına bakarak Netflix, Tiktok’u rakip olarak görüyor. Aynı türde içerikler oluşturan platformlar olmasalar da insanlar zamanlarını TikTok uygulamasında geçiriyor. Bunun sonucunda Netflix, iPhone kullanıcılarına telefonlarında gezinebilecekleri yeni bir özellik sunuyor. Böylece insanları tekrar Big Mouth ya da başka bir şov izlemeye ikna edebileceğine inanıyor.
Netflix stand–up içeriklerine oldukça fazla yatırım yaptı. Adam Sandler ve Kevin Hart gibi yönetmenlerle anlaşmalar yapmıştı. Animasyonlar listeleri oluştu. Çok fazla içerik olduğu için bu içerikler bazı kullanıcılarla buluşamadı. Bu yeni özellik sayesinde gözden kaçan içerikler kullanıcılarla buluşacak.
Eğlence sektörüne yeni bir platform yaratmaktan ziyade gözden kaçan içerikleri kullanıcılara hatırlatmak temel hedefler arasında. Böylece Netflix, TikTok uygulamasından farklı bir çizgi sergiliyor.
Fast Laughs’a erişmek için alt gezinme menüsünü kullanmak yeterli. Şu anda iOS cihazlarını içeren özellik yakında Android cihazlarda test etmeye başlayacak.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: csgn, 9 saat önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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