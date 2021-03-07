Rus istihbaratının koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi yaydığı söyleniyor

Rus istihbaratının, koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi yaymak için sahte haber sitelerini kullandığı ortaya çıktı. Rus devlet medyası da Sputnik V aşısının imajını güçlendirmek için bu çalışmalara katkı sağladı.

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Rus istihbaratının dört çevrimiçi yayını yanıltıcı bilgiler yayıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Katılım Merkezi’nden bir yetkiliye atıfta bulunarak, Rus istihbarat kurumlarıyla bağlantılı dört çevrimiçi yayının koronavirüs aşıları hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler yaydığını söyledi.

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Dört çevrimiçi site sadece koronavirüs aşısını değil batılı ilaç şirketleri hakkında da olumsuz sonuçlar paylaştı. Bu siteler: New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front ve Rebel Inside. Siteler ilaçların yan etkilerini ve özellikle koronavirüs aşısı olan Pfizer‘in etkili olup olmadığını tartıştı. Aynı zamanda Pfizer’in aceleye getirilip getirilmediğini de tartıştı. Bu tartışmalar da aşı hakkındaki endişeleri arttırdı.

Kirli bilgileri yayınlayan siteler geniş bir kitleye sahip değil. Ancak yetkililer yanlış hikayelerinin genellikle uluslararası medya tarafından alındığını ve yayıldığını söylediler. Tipik olarak aşıların nadir görünen yan etkileri hakkında bazı bilgilerden bahsedilebilir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, WSJ‘ye “Rus istihbarat servisleri, propaganda ve yalanları yaymak için bu dört platformu kullanma sorumluluğunu taşıyor” dedi.

Batı aşılarını itibarsızlaştırma kampanyasına ek olarak, Rusya’nın devlet medyası ve Rus hükümetine bağlı Twitter hesapları da Rusya’nın Sputnik V aşısının profilini güçlendirmeye çalışıyor. Aynı zamanda bi Kremlin sözcüsü WSJ’ye yönelik iddiaları yalanladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Rusya, Sputnik V aşısının yüzde 90‘lık bir koruyuculuğu olduğunu söylemişti. Ancak eleştirmenler, aşının hastalar üzerindeki klinik denemelerinin çok küçük olduğunu söyledi. Bununla birlikte geçen ay, İngiliz tıp dergisi The Lancet, daha büyük ölçekli testlerin Sputnik V’in güvenli olduğunu söyledi. Aynı zamanda yüzde 91’lik bir etkinlik oranına sahip olduğunu da belirtti. Şubat ayı sonunda sadece 4 milyon kişi aşı olmuştu.

Vatandaşları büyük ölçüde etkilemeyen bu kirli bilgiler, kimi okuyucuları düşündürmeyi başardı. Günümüz sosyal medyasına bilgilerin yayılması oldukça hızlı. Fakat birçok kaynak aşıların hem etkileri hem de yan etkileri hakkında doğrucu bir yol izliyor.