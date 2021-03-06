ABD’de COVID-19 aşı tedariği artıyor

ABD’de COVID-19 aşı tedariki artıyor. Devam eden vakalarla birlikte insanların aşı olma isteği de artıyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan aşılama insanların endişesini geride bırakıyor.

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ABD hükumeti aşılar konusunda oldukça iyimser. Başkan Joe Biden, Salı günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayı sonunda ülkedeki her yetişkinin aşılanması için yeterli olması gerektiğini söyledi. Amerika başkanı dışında Amerikalılar da bu konuda oldukça iyimser. Pew Araştırma Merkezi‘nde yapılan yeni ankete göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 69‘u aşıyı çoktan almıştı ya da aşılanmaya oldukça istekliydiler.

ABD’de artan aşılar konusunda hükumet oldukça iyimser

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İnsanların bu kadar istekli olması sağlık çalışanları için büyük bir rahatlama sebebi. Geçen yıl yapılan aşı anketlerine göre, aşı anket sayılarının sadece dört ay içinde değiştiğini gözlemlediler. Eylül 202’de varsayılan bir aşılamayı yalnızca yarısı kabul etmişti. Bahsedilen tarihte Trump hükumeti, Ekim ayında aşı yapma sözü verdi. O dönemde vatandaşlar seçim öncesi olduğu için bunun siyasetten etkileneceğini düşünüyorlardı. Fakat başlayan aşılamalar bu endişe ortadan kaldırdı. Bu da vatandaşların aşılanma isteğini arttırdı.

ABD’nin ilerleyen süreçte aşılanmak istenen vatandaşlar için yapılacak aşı tedariği. Hükumet 31 Mayıs‘a kadar yeterli malzemeye sahip olacağını öngörmesi, Amerika’daki her yetişkinin önümüzdeki 86 gün içinde aşılanacağı anlamına gelmiyor.

Robin Townley, aşı yarışının artık bir laboratuar dışı bir yarış olmadığını, hastalar için bir yarış olduğunu söyledi. Aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük lansmanı olarak da adlandırdı.

Büyük lansman olarak adlandırılan aşıların, büyük merkezlerden eczanelere, huzurevleri gibi yerlere gitmeleri gerekiyor. Bu durum da dağıtım araçlarının ve dondurucuların yeterli olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Aşıların tedariği sırasında aksi bir durumda yedek oluşturucular ve ayrıntılı iletişim planı oluşturulmuş. Her şeyden önce, aşıyı taşıyabilecek, depolayabilecek ve güvenli bir şekilde uygulayabilecek eğitimli, hızlı bir işgücüne ihtiyaç duyacak.

Aşılama başladıktan sonra bazı gecikmeler oldu. Fakat malzemeler arttıktan sonra bu sorun yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Aralık ayında 2.8 milyon ABD vatandaşı aşı oldu. ABD 20 milyon aşılamayı hedeflemişti fakat bu rakamın oldukça gerisinde kaldı. Şu anda bu sayı hedeflenen sayıdan oldukça fazla. Şu anda günde en az 2 milyon insan aşı oluyor.

Önümüzdeki birkaç ay içinde sadece mevcut aşıların sayısı değil, aynı zamanda uygulanan aşıların sayısı da olacak.