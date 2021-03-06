Genel
ABD’de COVID-19 aşı tedariği artıyor
ABD’de COVID-19 aşı tedariki artıyor. Devam eden vakalarla birlikte insanların aşı olma isteği de artıyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan aşılama insanların endişesini geride bırakıyor.
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ABD hükumeti aşılar konusunda oldukça iyimser. Başkan Joe Biden, Salı günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayı sonunda ülkedeki her yetişkinin aşılanması için yeterli olması gerektiğini söyledi. Amerika başkanı dışında Amerikalılar da bu konuda oldukça iyimser. Pew Araştırma Merkezi‘nde yapılan yeni ankete göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 69‘u aşıyı çoktan almıştı ya da aşılanmaya oldukça istekliydiler.
ABD’de artan aşılar konusunda hükumet oldukça iyimser
İnsanların bu kadar istekli olması sağlık çalışanları için büyük bir rahatlama sebebi. Geçen yıl yapılan aşı anketlerine göre, aşı anket sayılarının sadece dört ay içinde değiştiğini gözlemlediler. Eylül 202’de varsayılan bir aşılamayı yalnızca yarısı kabul etmişti. Bahsedilen tarihte Trump hükumeti, Ekim ayında aşı yapma sözü verdi. O dönemde vatandaşlar seçim öncesi olduğu için bunun siyasetten etkileneceğini düşünüyorlardı. Fakat başlayan aşılamalar bu endişe ortadan kaldırdı. Bu da vatandaşların aşılanma isteğini arttırdı.
ABD’nin ilerleyen süreçte aşılanmak istenen vatandaşlar için yapılacak aşı tedariği. Hükumet 31 Mayıs‘a kadar yeterli malzemeye sahip olacağını öngörmesi, Amerika’daki her yetişkinin önümüzdeki 86 gün içinde aşılanacağı anlamına gelmiyor.
Robin Townley, aşı yarışının artık bir laboratuar dışı bir yarış olmadığını, hastalar için bir yarış olduğunu söyledi. Aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük lansmanı olarak da adlandırdı.
Büyük lansman olarak adlandırılan aşıların, büyük merkezlerden eczanelere, huzurevleri gibi yerlere gitmeleri gerekiyor. Bu durum da dağıtım araçlarının ve dondurucuların yeterli olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Aşıların tedariği sırasında aksi bir durumda yedek oluşturucular ve ayrıntılı iletişim planı oluşturulmuş. Her şeyden önce, aşıyı taşıyabilecek, depolayabilecek ve güvenli bir şekilde uygulayabilecek eğitimli, hızlı bir işgücüne ihtiyaç duyacak.
Aşılama başladıktan sonra bazı gecikmeler oldu. Fakat malzemeler arttıktan sonra bu sorun yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Aralık ayında 2.8 milyon ABD vatandaşı aşı oldu. ABD 20 milyon aşılamayı hedeflemişti fakat bu rakamın oldukça gerisinde kaldı. Şu anda bu sayı hedeflenen sayıdan oldukça fazla. Şu anda günde en az 2 milyon insan aşı oluyor.
Önümüzdeki birkaç ay içinde sadece mevcut aşıların sayısı değil, aynı zamanda uygulanan aşıların sayısı da olacak.
Genel
Epic Games, Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 49,00 TL olan Wargame: Red Dragon adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Wargame: Red Dragon, Eugen Systems tarafından geliştirilmiş çok oyunculu bir strateji oyunu. Oyunda, Batı kuvvetleri ile Komünist blok arasında geçen büyük ölçekli bir mücadele var. Wargame: Red Dragon’da mücadeleye katılan 17 ülkenin tamamının askeri kaynaklarını yönetecek ve kaynağına sadık bir şekilde üretilen 1.450 birim arasından seçim yaparak savaş kuvvetinizi oluşturacaksınız.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Wargame: Red Dragon oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: AMD / Intel Çift Çekirdek 3 Ghz
- Bellek: 4096 MB
- Direct X sürümü: 9
- Ekran kartı; ATI Radeon X1800 GTO / Nvidia GeForce 7600 GT / Intel HD 3000 veya üstü
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Wargame: Red Dragon oyununu henüz indirmediyseniz 11.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, astronot yerine “Fezagir” ismini önerdi
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım yaptığı bir açıklamada TUA’nın astronotlarının Fezagir adıyla anılması için öneride bulunacaklarını açıkladı.
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın astronot ve kozmonot kelimeleri yerine Türkçe bir isim bulunması çağrısı ardından kendi önerisini açıkladı.
Sputnik’e konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım; ” Bu konuda Türk Dil Kurumu Başkanımız da bizi ziyarete geldi, bir görüşme yaptık. Açıkçası çok tatmin eden bir şeyi şu ana kadar göremedim. Ama çıkacağını düşünüyorum. Ali Kuşçu, Fatih, Alparslan gibi özel isim olmamalı. Çünkü kozmonot veya astronot kelimesi birçok ülkenin uzay insanları için kullanılan bir cins isimdir. Benim, Orta Asya’da eskiden kullanılmakta olan bir kelime hoşuma gitmişti: Fezagir. Biraz eski bir kelime ama o da çağrışım olarak ne kadar doğru bulunur bilemiyorum” dedi.
Fezagir kelimesi aslında Arapça ve Farça kökenli. Arapça’da uzay anlamına gelen ‘feza’ ve Farsça ‘gir’ eklerinden oluşan bu kelime daha önce bazı Orta Asya Türk devletlerinde kullanılmıştı.
Son olarak Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım; 2023 için planlanan ilk Türk astronot göreviyle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Türk astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderileceğini tekrar hatırlatan Yıldırım; bu tarihi misyon için şu anda ISS’ye insan gönderebilme kabiliyeti olan ABD ve Rusya ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.
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Akıllı Telefonlar
Oppo A94 resmi olarak tanıtıldı!
Oppo A94 modeli firma tarafından resmi olarak ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri de böylelikle kesinleşti.
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Oppo A94 Helio P95 ile piyasaya çıkacak!
Oppo akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi A94 modelini yaptığı lansman ile tanıttı. Hindistan‘da F19, Asya‘da Reno 5F olarak adlandırılan akıllı telefon Avrupa pazarına da giriş yapıyor. Teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefon, orta seviyede kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefon gücünü Helio P95 işlemcisinden alacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun microSD kart yuvası da bulunmakta.
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Oppo A94, 6.43 inçlik AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak akıllı telefonun bir adet 32 MP değerinde ön kamerası bulunmakta. Ayrıca cihazın arka tarafında dörtlü kamera kurulumu dikkat çekmekte. Arka tarafta yer alan ana kamera ise 48 MP olarak bizleri karşılıyor. 4310 mAh batarya kapasitesi bulunan akıllı telefon, 33W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içerisinde yer almakta. Bakalım akıllı telefon orta seviye rekabetinde öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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ABD’de COVID-19 aşı tedariği artıyor
Epic Games, Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, astronot yerine “Fezagir” ismini önerdi
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