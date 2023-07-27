Monster Tulpar T7 V20.6.2 incelemesiyle karşınızdayız. NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı ve 13. nesil Intel Core i7 13700H işlemcisiyle beraber gelen Tulpar T7 günümüz standartlarında oldukça iyi performans sunabilecek bir yapıda geliyor.
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İçindekiler
RTX 4060 Laptop Alınır Mı? | Monster Tulpar T7 V20.6.2 İncelemesi
Not: Bu videodaki Tulpar T7 ürünü inceleme örneği olarak Monster Bilgisayar tarafından temin edilmiştir.
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Monster Tulpar T7 V20.6.2 Özellikleri
- Boyut: 395,7 x 263,6 x 30,05 mm
- Ağırlık: 2,5 kg
- Ekran: 17,3″ FHD 144 Hz IPS Mat LED
- İşlemci: Intel Core i7-13700H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- Bellek: 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz
- Depolama: 1 TB SAMSUNG PM9B1 M.2 PCIe Gen 4 SSD
- Klavye: RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye
- Kamera: HD Kamera
- Ağ Bağlantısı: Intel Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth 5.2
- Ses: 2x 2 Watt Hoparlör / Sound Blaster Studio
- Portlar
- 1x USB 2.0 Tip-A
- 2x USB 3.2 Gen1 Tip-A
- 1x USB 3.2 Gen2 Tip-C
- 1x HDMI 2.1
- 1x Mini DP 1.4
- 1x Kart Okuyucu
Monster Tulpar T7 V20.6.2 Test Sonuçları
- F1 22
FHD / Ultra Yüksek Ayarlar / DLSS 3.0 Dengeli
170 FPS
- Microsoft Flight Simulator
FHD / Ultra Ayarlar/ DLSS 3.0 Dengeli
102 FPS
- Diablo IV
FHD / Ultra Ayarlar / DLSS 3.0 Dengeli
222 FPS
- Mount & Blade II: Bannerlord
FHD / Ultra Ayarlar / DLSS 3.0 Dengeli
175 FPS
- Cyberpunk 2077
FHD / Işın İzleme Ultra / DLSS 3.0 Ultra Performans
144 FPS
- Control
FHD / Yüksek Ayarlar / RTX Ultra / DLSS 2.0 / DX12
106 FPS
- PUBG: Battlegrounds
FHD / Ultra Ayarlar / DX12
216 FPS
- Crysis: Remastered
FHD / Can It Run Crysis? / RTX CIRC?/ DLSS Dengeli
109 FPS
- Assassin’s Creed Valhalla
FHD / Ultra Ayarlar
108 FPS
- Ghostwire: Tokyo
FHD / Ultra Ayarlar / RTX Yüksek / DLSS Dengeli
138 FPS