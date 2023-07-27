Monster Tulpar T7 V20.6.2 incelemesiyle karşınızdayız. NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı ve 13. nesil Intel Core i7 13700H işlemcisiyle beraber gelen Tulpar T7 günümüz standartlarında oldukça iyi performans sunabilecek bir yapıda geliyor.

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Not: Bu videodaki Tulpar T7 ürünü inceleme örneği olarak Monster Bilgisayar tarafından temin edilmiştir.

Monster Tulpar T7 V20.6.2 modeli hakkında detaylı bilgi ve fiyat için; https://hwp.to/MonsterTulparT7

Monster Bilgisayar’ın RTX 40 serisi laptop modellerine göz atmak için; https://hwp.to/MonsterRTX40

Monster Tulpar T7 V20.6.2 Özellikleri

Boyut: 395,7 x 263,6 x 30,05 mm

395,7 x 263,6 x 30,05 mm Ağırlık: 2,5 kg

2,5 kg Ekran: 17,3″ FHD 144 Hz IPS Mat LED

17,3″ FHD 144 Hz IPS Mat LED İşlemci: Intel Core i7-13700H

Intel Core i7-13700H Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Bellek: 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz

32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz Depolama: 1 TB SAMSUNG PM9B1 M.2 PCIe Gen 4 SSD

1 TB SAMSUNG PM9B1 M.2 PCIe Gen 4 SSD Klavye: RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye

RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye Kamera: HD Kamera

HD Kamera Ağ Bağlantısı: Intel Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth 5.2

Intel Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth 5.2 Ses: 2x 2 Watt Hoparlör / Sound Blaster Studio

2x 2 Watt Hoparlör / Sound Blaster Studio Portlar 1x USB 2.0 Tip-A 2x USB 3.2 Gen1 Tip-A 1x USB 3.2 Gen2 Tip-C 1x HDMI 2.1 1x Mini DP 1.4 1x Kart Okuyucu



Monster Tulpar T7 V20.6.2 Test Sonuçları

F1 22

FHD / Ultra Yüksek Ayarlar / DLSS 3.0 Dengeli

170 FPS

FHD / Ultra Yüksek Ayarlar / DLSS 3.0 Dengeli 170 FPS Microsoft Flight Simulator

FHD / Ultra Ayarlar/ DLSS 3.0 Dengeli

102 FPS

FHD / Ultra Ayarlar/ DLSS 3.0 Dengeli 102 FPS Diablo IV

FHD / Ultra Ayarlar / DLSS 3.0 Dengeli

222 FPS

FHD / Ultra Ayarlar / DLSS 3.0 Dengeli 222 FPS Mount & Blade II: Bannerlord

FHD / Ultra Ayarlar / DLSS 3.0 Dengeli

175 FPS

FHD / Ultra Ayarlar / DLSS 3.0 Dengeli 175 FPS Cyberpunk 2077

FHD / Işın İzleme Ultra / DLSS 3.0 Ultra Performans

144 FPS

FHD / Işın İzleme Ultra / DLSS 3.0 Ultra Performans 144 FPS Control

FHD / Yüksek Ayarlar / RTX Ultra / DLSS 2.0 / DX12

106 FPS

FHD / Yüksek Ayarlar / RTX Ultra / DLSS 2.0 / DX12 106 FPS PUBG: Battlegrounds

FHD / Ultra Ayarlar / DX12

216 FPS

FHD / Ultra Ayarlar / DX12 216 FPS Crysis: Remastered

FHD / Can It Run Crysis? / RTX CIRC?/ DLSS Dengeli

109 FPS

FHD / Can It Run Crysis? / RTX CIRC?/ DLSS Dengeli 109 FPS Assassin’s Creed Valhalla

FHD / Ultra Ayarlar

108 FPS

FHD / Ultra Ayarlar 108 FPS Ghostwire: Tokyo

FHD / Ultra Ayarlar / RTX Yüksek / DLSS Dengeli

138 FPS