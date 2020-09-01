Nvida, Ampere serisi ekran kratlarını görücüye çıkarmaya hazırlanırken sızan bilgiler de oldukça ilgi çekti. Sızan bilgiye göre RTX 3090 24 GB bellek ile geliyor.

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Ekran kartı üreticisi Gainward, görünüşe göre yanlışlıkla bilgiler sundu ve hemen sonrasında bu bilgileri kaldırdı. RTX 3080 ve RTX 3090‘ın ürün sayfalarını yayına koyan şirket bu sayfaları kısa sürede kaldırsa da yeni kartların özellikleri ortaya çıkmış oldu. Nvidia‘nın bugün RTX 3090 ve RTX 3080‘i tanıtması beklenirken Gainward‘un “yaptığı yanlışlık” özellikleri erkenden öğrenmemizi sağladı. Bu bilgilere göre RTX 3090 24 GB gibi devasa bir bellek ile gelirken, RTX 3080 de 10 GB bellek ile geliyor.

Kartların sızan özellikleri şöyle:

RTX 3090 Phoenix

CUDA çekirdek sayısı: 5248

Saat hızı: 1695 MHz (Boost)

Bellek: 24GB GDDR6X

Bellek hızı: 9750 MHz

Bant genişliği: 936 GB/s

PCIe: Gen 4

Maksimum güç tüketimi: 350W

Çıkış birimleri: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

RTX 3080 Phoenix

CUDA çekirdek sayısı: 4352

Saat hızı: 1710 MHz (boost)

Bellek: 10GB GDDR6X

Bellek hızı: 9500 MHz

Bant genişliği: 760 GB/s

PCIe: Gen 4

Maksimum güç tüketimi: 320W

Çıkış birimleri: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

2 ekran kartının da 2 adet 8 pinlik güç kablosu istediği de sızdırıldı. Görünen o ki bir süredir konuşulan 12 pinlik güç kablosu gereksinimi bu kartlar için söz konusu değil.

Ampere serisi ekran kartları için RTX 3080Ti‘dan şuan için bahsedilmiyor ancak bir süre sonra RTX 3080 ile RTX 3090 arasında konumlanması beklenen bir RTX 3080Ti modelinin gelme ihtiamli de yüksek gözüküyor.

Oyunların çözünürlükleri arttıkça bellek ihtiyacı da artıyor. Özellikle 4K oyunlarda 8 GB video belleği dahi yeterli olamayabiliyor. RTX 3080 ve RTX 3090 bu anlamda 4K ve üstündeki çözünürlükleri hedefleyen kullanıcılar için oldukça ilgi çekici gözüküyor.