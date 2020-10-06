Donanım
RTX 3080 ve 3090 tedarik sorunu 2021’e kadar devam edecek
Nvidia’nın Ampere serisi grafik kartlarının tedarik sorununun 2021‘e kadar sürebileceği Nvidia CEO‘su Jensen Huang tarafından doğrulandı.
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RTX 3080 veya 3090 alabilecek paranız varsa dahi beklemeniz gerekebilir. Ampere serisinin önceki serilere göre rekabetçi fiyatla çıkmasıyla önemli bir satış başarısına ulaşan ve ciddi stok sıkıntısı yaşayan Nvidia, bu sorunun 2021’e kadar devam edebileceğini açıkladı. Nvidia CEO’su Jensen Huang, 5 Ekim’de yaptığı açıklamada stok sıkıntısının 2021 yılına kadar sürebileceğinin altını çizdi. RTX 3080 ve 3090 için oluşan yüksek talep karşısında stok sıkıntısının yaşandığını ve 2020 yılı içinde bu sorunun çözülmesinin zor olduğunun belirten Huang, bu sorunun çözülmesi konusunda ciddi bir gayret gösterdiklerini ancak bu çabalarına rağmen stok sıkıntısının devam ettiğini söyledi.
Donanım
Dünyanın ilk DDR5 DRAM belleğini, SK Hynix duyurdu!
Samsung’un ardından bellek yonga üretiminde önde gelen şirket SK Hynix, dünyanın ilk DDR5 DRAM’ini duyurdu. Erken saatlerde gelen açıklamaya göre yeni nesil DRAM, DDR4 jenerasyonundan 1.8 kat daha hızlı.
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İlk DDR5 DRAM, SK Hynix tarafından geliyor
Bellek yonga üretiminde ilk sırada yer alan Samsung’dan sonra bir diğer Kore menşeili şirket olan SK Hynix, günün erken saatlerinde bir duyuruda bulundu. Şirket, dünyanın ilk DDR5 DRAM belleklerini duyurdu. SK Hynix açıklamasında, bir önceki nesle nazaran yeni tip DRAM belleklerin 1.8 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor. Şirket, DDR5 belleklerin yapay zeka hızlandırmadan makine öğrenme bilgisayarlarına dek ileri teknoloji barındıran tüm sistemlerde yer alacağını söylüyor. GizmoChina’da yer alan habere göre SK Hynix, yeni duyurmuş olduğu DDR5 DRAM’ler için tüm sertifikasyon programlarını tamamlandığını hatta Intel gibi iş ortaklarına da numune gönderdiğini açıkladı.
DDR5 bellekler daha hızlı, daha tasarruflu
Şirket açıklamasında bazı karşılaştırma verilerini de paylaştı. DDR4’te 3,200 Mbps olan aktarım hızı yeni nesille beraber yaklaşık 1.8 kat artarak 4,800 ila 5,600 Mbps bandına çıkıyor. Bu verilerin daha anlaşılır olabilmesi adına örnek olarak, 5GB boyutundaki 9 adet FHD filmin yalnızca bir saniye içerisinde aktarılabileceğini söyleyebiliriz.
Şirket, tüm bu geliştirme ve hızlandırmalara karşın voltajı 1,1 değerinde tutarak önceki nesle nazaran yüzde 20 enerji tasarrufu sağladığını belirtiyor. İlk olarak veri merkezleri için vazgeçilmez olacak DDR5 belleklerle beraber bazı hata giderme ve güvenlik eklentilerinin de sektöre kazandırılacağını belirten SK Hynix’in, ilk DDR5 16GB belleğini 2018 yılında duyurduğunu da hatırlatmakta fayda var.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 875, 1 Aralık’ta tanıtılabilir!
Bugün Roland Quandt tarafından yapılan paylaşımda Qualcomm‘un aralık ayının ilk gününde bir etkinlik düzenleyeceği ortaya çıktı. Şirketin medyaya gönderdiği davetler ile ortaya çıkan bu etkinlik, Snapdragon 875 ile ilgili olabilir. Snapdragon 865‘in aralık ayının başlarında tanıtıldığını göz önüne alırsak 1 Aralık’ta Snapdragon 875’in tanıtılması muhtemel gözüküyor.
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Snapdragon 875 hakkında neler biliniyor?
Qualcomm‘un yeni yonga seti olacak olan Snapdragon 875 hakkında henüz spesifik bir detay bulunmuyor. Fakat yeni yonga setinin 5 nm üretim teknolojisinden faydalanacağı biliniyor. Snapdragon 875‘in bir adet Cortex-X1, üç adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex-A55 çekirdeği içermesi bekleniyor. Bu yonga setinin üretiminden en büyük payı ise Samsung alacak. Şirketin üretime alacağı yonga setinden 849 milyon$’lık sipariş aldığı söyleniyor. Bazı sızıntılar ise Samsung‘un üreteceği yonga setlerinin düşük verime sahip olduğu yönünde. Fakat bu konuda detaylı bilgileri test sonuçlarının ardından öğreneceğiz.
Son çıkan sızıntılara göre Snapdragon 875‘in kod adı Lahaina olacak. Listede Lahaina+ isimli başka bir kod adı da bulunuyor. Bu yonga setinin ise Snapdragon 875+‘a ait olacağı tahmin ediliyor. Günümüzde kullanılan amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 865 ve Snapdragon 865+‘ta buna benzer kod adı isimlendirmeleriyle gelmişti. Açığa çıkan bu iki yonga seti modeline ek olarak Snapdragon 875G isimli başka bir yonga setinden daha bahsediliyor. Bu yonga setleri hakkındaki detaylı bilgileri Aralık ayındaki lansmanda öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, 5 nm üretim teknolojisi ile yakında geliyor!
Samsung ve TSMC küresel çapta en büyük iki yonga seti üreticisidir. Fakat TSMC, yarışı Samsung’tan bir adım daha önde götürüyor. Son haberlere göre Samsung, 5 nm yonga setleri üzerinde çalışıyor. Exynos 990‘ın beklenen performansı vermemesi şirketi geçmişte oldukça zora sokmuştu. Bu nedenle şirket yeni Exynos 2100‘ün geliştirilmesi için büyük çaba harcıyor. Son raporlara göre Galaxy S21, Exynos 2100 ile piyasaya sürülecek.
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Exynos 2100 ne zaman kullanıcılara sunulacak?
Popüler bir Twitter sızıntıcısı, Exynos 2100‘ün Exynos 1000 olarak isimlendirilebileceğinden bahsediyor. Yonga setinin ismi konusunda henüz net bilgiler bulunmasa bile elimizdeki sızıntılar bu iki adlandırmadan birinin kullanılacağını gösteriyor. Atılan tweetlere göre Samsung, yeni yonga seti için hazırlıklarını tamamladı. Samsung yöneticileri, yonga setlerini piyasaya sürmek için uygun zamanı bekliyor. Bu, şirketin resmi çıkış için satışları, speakülasyonları ve diğer göstergeleri izlediği anlamına geliyor.
Qualcomm Snapdragon 875‘in konferansı ile birlikte Samsung da ilgi odağı haline gelecek. Sızıntılara göre Snapdragon 875, Aralık ayında düzenlenecek olan Snapdragon zirvesinde tanıtılacak. Exynos 2100 ise Exynos 990‘dan çok daha performanslı ve verimli bir yonga seti olacak. Her ne kadar Exynos 2100, gerçekleştirdiği ilk performans testinde beklenen sonucu alamasa da çıkış versiyonunda ne olacağı bilinmiyor. Uygun optimizasyonlar gerçekleştiğinde bu yonga seti ilerleyen testlerde daha başarılı sonuçlar gösterebilir.