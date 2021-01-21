RTX 3080 ekran kartlı ayakkabı üretildi!

Evet yanlış duymadınız, RTX 3080 ekran kartlı bir ayakkabı üretildi. Ürünün PC mi olacağı ayakkabı mı olacağı henüz netlik kazanmadı.

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RTX 3080 ekran kartlı ayakkabı?

Oyun dünyası teknolojik açıdan ilginç yeniliklerle oyuncuları karşılamaya devam ediyor. Dijital bir pazar olmaktan çıkan oyun dünyası artık ekipmanlar ve yan ürünlerle birlikte oldukça büyük bir ekonomiye sahip. Bu ekonominin büyüklüğü nedeniyle teknolojik gelişmeler de hızla artarken, bazı zamanlarda ilginç ürünler oyuncuları karşılıyor. Oyuncu ürünleriyle adından bir süredir söz ettiren NZXT, Artifact Studios ile iş birliğine giderek RTX 3080 ekran kartlı “ayakkabı” üretti. Kulağa oldukça şaşırtıcı gelen ayakkabının, ne amaçla üretildiği ise henüz bilinmiyor.

İlginç tasarımı ile bizleri karşılayan “ayakkabının” tam olarak neye hizmet edeceği kafalarda soru işaretine neden oldu. Görünüş itibariyle bilgisayarı andıran materyalleri üzerinde bulunduran “ayakkabı” gerçekten bir bilgisayar mı yoksa süs eşyası mı henüz belli olmadı. İki firmanın orta çalışması sonucu bizleri karşılayan ürün, RTX 3080 ekran kartı ile birlikte oyuncuların beğenisine sunuldu ancak herhangi bir fiziksel satışın olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Son dönemde oyun dünyasında artan ilginç ürünler kategorisinde yerini alan “ayakkabı” bakalım ileride bizleri nasıl karşılayacak. Razer‘ın oyunculara özel sakız dahi ürettiği piyasada başka hangi ürünler bizleri şaşırtacak bekleyip göreceğiz.

Dijiyal oyun dünyasının bu sürprizleri sizi yorduysa, aileniz ve arkadaşlarınız ile birlikte keyfili zamanlar geçirebileceğiniz kutu oyunları listemize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!