Ekran Kartı
RTX 3080 ekran kartlı ayakkabı üretildi!
Evet yanlış duymadınız, RTX 3080 ekran kartlı bir ayakkabı üretildi. Ürünün PC mi olacağı ayakkabı mı olacağı henüz netlik kazanmadı.
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RTX 3080 ekran kartlı ayakkabı?
Oyun dünyası teknolojik açıdan ilginç yeniliklerle oyuncuları karşılamaya devam ediyor. Dijital bir pazar olmaktan çıkan oyun dünyası artık ekipmanlar ve yan ürünlerle birlikte oldukça büyük bir ekonomiye sahip. Bu ekonominin büyüklüğü nedeniyle teknolojik gelişmeler de hızla artarken, bazı zamanlarda ilginç ürünler oyuncuları karşılıyor. Oyuncu ürünleriyle adından bir süredir söz ettiren NZXT, Artifact Studios ile iş birliğine giderek RTX 3080 ekran kartlı “ayakkabı” üretti. Kulağa oldukça şaşırtıcı gelen ayakkabının, ne amaçla üretildiği ise henüz bilinmiyor.
SNEAKERS MASTER RACE, @NZXT DRIP 💧 pic.twitter.com/OuNrEA6j4R
— Artifact Studios (@RTFKTstudios) January 20, 2021
İlginç tasarımı ile bizleri karşılayan “ayakkabının” tam olarak neye hizmet edeceği kafalarda soru işaretine neden oldu. Görünüş itibariyle bilgisayarı andıran materyalleri üzerinde bulunduran “ayakkabı” gerçekten bir bilgisayar mı yoksa süs eşyası mı henüz belli olmadı. İki firmanın orta çalışması sonucu bizleri karşılayan ürün, RTX 3080 ekran kartı ile birlikte oyuncuların beğenisine sunuldu ancak herhangi bir fiziksel satışın olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Son dönemde oyun dünyasında artan ilginç ürünler kategorisinde yerini alan “ayakkabı” bakalım ileride bizleri nasıl karşılayacak. Razer‘ın oyunculara özel sakız dahi ürettiği piyasada başka hangi ürünler bizleri şaşırtacak bekleyip göreceğiz.
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Ekran Kartı
Intel yeni ekran kartı TSMC tarafından üretilecek
Yeni gelen bilgiler, önceden söylenen Intel firmasının DG2 ismiyle bilinen yeni ekran kartının TSMC tarafından üretileceği bilgisini onayladı. Aynı zamanda konuya yeni şeyler de eklenmiş durumda.
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Intel kartı kendisinin üretmeyeceğini söylerken geliştirici ismi vermedi. Reuters’ın açıkladığına göre ise Intel, DG2 üretimini, kart için gelişmiş bir 7nm mimarisi kullanacak olan TSMC’ye teslim edecek. Kart hakkında önceden gelen bilgiler ise TSMC tarafından 6nm mimarisinin kullanılacağını bildiriyordu. Her şekilde önemli sonuçlar görebiliriz.
Aynı kaynaktan gelen diğer bilgilere göre sözü geçen 7nm’lik mimari, Samsung’un 8nm mimarisinden daha üstün olacak. Samsung’un bu mimarisi ise RTX 3000 grafik kartlarında kullanılıyor. Her ne kadar kulağa iddialı gelse de, yine de dikkatli olmakta ve grafik kartlarının kapasiteleri söz konusu olunca mimariden başka şeylerin de rol oynadığını hatırlamakta fayda var.
Laptoplar için geliştirilen Intel Irıs Xe Max, yani DG1’in ardından gelen ve Intel Xe-HPG olarak da bilinen DG2’nin, benzer performans göstereceği söylenen RTX 3070 gibi 400-600 Dolar bandında olması bekleniyor. Kartın çıkış tarihi ise 2021 sonları 2022 başları civarı gösteriliyor. AMD ve Nvidia firmalarının uzun zamandır hüküm sürdüğü ve belli bir kitleye sahip oldukları piyasaya girmeye çalışan Intel’in zamanını biraz daha kullanması da muhtemel. Tüm bunların nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekecek.
Ekran Kartı
Sapphire fansız Radeon RX 5700 XT ekran kartını yayınladı
Coelacanth Dream tarafından gelen bilgilere göre Sapphire yeni GPRO X070 8GB GDDR6 ekran kartını yayınladı. AMD Radeon RX 5700 XT kartı temelli cihaz, daha çok profesyonel iş yükü için düşünülmüş.
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GPRO X070 8GB GDDR6 ekran kartı dört ısı borulu pasif bir soğutma sistemine sahip. Çift slotlu olan Sapphire kartı, soğuyabilmek için ise bilgisayarın kendi aktif hava akışından yararlanıyor. 281.94 x 133.75 x 34.5 boyutlarındaki kartın ağırlığı da 800g.
Cihazın içerisindeki silikon ise Navi 10 olarak karşımıza çıkıyor ve karta 40 işlem ünitesi imkanı tanıyor. Bu da toplamda 2.560 shader işlem birimi anlamına geliyor. Aynı RX 5700 XT gibi 8GB GDDR6 hafızaya sahip olan kart 256bit veri yolu sunuyor. Hafızanın çalışma hızı ise 14Gbps olarak görülürken böylece 448Gbps’a kadar bant genişliği hızı sağlanıyor.
GPRO X070 8GB GDDR6 içerisinde ikili bir BIOS sistemi entegre eden Sapphire, varsayılan olanında kartın AMD’nin referans ayarlamalarına göre çalışmasını sağlamış. Bu da yaklaşık 1.605MHz saat hızı, 1.905MHz ise turbo modundaki hızı anlamına geliyor. İkinci mod olan verimlilik modu ise kartı 1.500MHz saat hızı ve 1.750MHz turbo saat hızı ile çalıştırıyor.
Normal RX5700 XT 225W ısı tasarım gücü ile gelse de GPRO X070 kartında bu oran 180W. PCIe slotu haricinde grafik kart gücünü ise 8pin ve 6pinlik PCIe güç bağlayıcısından alıyor. Son olarak daha çok işlem grafik kartı olarak düşünülmüş olsa da GPRO X070 8GB GDDR6, bir HDMI ve üç tane de DisplayPort girişi barındırıyor.
Kartın fiyatı için ise kartın özellikleri dolayısıyla Sapphire ile iletişim kurmak gerekiyor.
Donanım
Nvidia RTX 3000 mobil ekran kartları tanıtıldı!
Nvidia, CES 2021 kapsamında gerçekleştirdiği çevrimiçi sunumda RTX 3000 mobil ekran kartlarını tanıttı. Ampere mimarili RTX 3000 serisi ekran kartlarına sahip oyuncu dizüstü bilgisayarları, 2021’in ilerleyen aylarında tüketicilerle buluşacak.
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Dizüstü bilgisayarlarda RTX 3000 dönemi
Etkinlik kapsamında tanıtılan en güçlü ekran kartı RTX 3080 Mobile oldu. GA104-775 GPU’su üzerine şekillenen ekran kartı, 6144 CUDA çekirdeğine sahip. Baz çalışma frekansı 1245 MHz olan ekran kartı, 1710 MHz’e kadar çıkabiliyor. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı grafik bellek seçeneğine sahip ekran kartı, 256 bit bellek veri yoluna sahip. Max-P varyantı 150W, Max-Q varyantı 80W güç tüketen RTX 3080 Mobile, 1440p çözünürlükte ultra ayarlarda 100 FPS üstünü hedefliyor.
RTX 3070 Mobile, GA104-770 GPU’su üzerine şekilleniyor ve 5120 CUDA çekirdeğine sahip. 1290 MHz baz çalışma frekansına sahip ekran kartı, 1620 MHz’e kadar çıkabiliyor. 256 bit bellek veri yoluna sahip RTX 3070 Mobile, 8 GB GDDR6 grafik belleğe sahip. Max-P varyantı 125W, Max-Q varyantı 80W güç tüketen ekran kartı, 1440p çözünürlükte, ultra ayarlarda 90 FPS hedefliyor.
Serinin en uygun fiyatlı üyesi olan RTX 3060 Mobile, GA106 GPU’su üzerine şekilleniyor ve 3840 CUDA çekirdeğine sahip. Baz çalışma frekansı 1283 MHz olan ekran kartı, 1703 MHz’e kadar çıkabiliyor. 192 bit bellek veri yoluna sahip RTX 3060 Mobile, 6 GB GDDR6 grafik belleğe sahip. Max-P varyantı 115W, Max-Q varyantı 60W güç tüketen ekran kartı, 1080p çözünürlükte ultra ayarlarda 90 FPS hedefliyor.
Nvidia RTX 3000 mobil ekran kartlarına sahip dizüstü bilgisayarlar 26 Ocak’tan itibaren 2021 yılının ilerleyen aylarında tüketicilerin beğenisine sunulacak.
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