Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!

OPPO’nun 3.000 TL altında fiyatlandırılan A serisi akıllı telefonları ve TWS kulaklığı ile hazırladığımız hediye önerileri ile karşınızdayız. Aydoğan ve Eren bu videoda OPPO’nun yeni A serisi üyeleri ile alakalı görüşlerini ve öne çıkan özelliklerini aktarıyor.

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Çekiliş şartları;

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Not: Her katılımcının 1 çekiliş hakkı olacaktır.

OPPO A73

Yarıyıl tatili için ilk önerimiz OPPO A73 özellikle tasarımıyla dikkat çeken bir telefon. Deri görünümlü yapısıyla fark yaratan A73, 7.5 mm inceliğinde ve 163 gram ağırlığında geliyor. 2.500 TL fiyatına rağmen AMOLED bir ekrana sahip olan A73, Snapdragon 662’den gücünü alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip ve MicroSD kart desteği de sunan cihaz, rakiplerinden birçok noktada önde. 16 MP dörtlü arka kamerası, 16 MP de ön kamera ile gelen cihaz, ekran altı parmak izi okuma özelliği de sağlıyor. 4015 mAh bataryası işse 30 Watt ile hızlıca şarj olabiliyor.

OPPO A72

Tasarımsal olarak şık ve bol kameralı görünen OPPO A72 ise 8.9 mm inceliğinde ve 192 gram ağırlığında. 6,5 inç geniş ekran sunan telefon, Snapdragon 665 ile geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanını da artırabilirsiniz. Stereo hoparlör gibi bu seviyede görmediğimiz detayı da oldukça önemli. 48 MP dörtlü arka ve 16 MP ön kamerasıyla oldukça iyi çekimler vadeden telefonda 5000 mAh değerinde de büyük bir batarya sunuluyor.

OPPO A91

Bu serinin favorisi ve en ilgi göreni konumundaki OPPO A91 ise tasrım, kamera ve birçok noktada dikkat çekici bir ürün konumunda. 7.9 mm incelik, 172 gram ağırlık gibi detayların yanı sıra AMOLED ekran ve Gorilla Glass 5 koruma da öne çıkan özelliklerinden. 48 MP değerindeki dörtlü arka kamerası ise gerçekten çok iyi işler çıkarabiliyor. Ekran altında parmak izi okuma ve diğer özellikleriyle sevilen telefonun 4025 mAh bataryada 20 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor.

OPPO Enco W51

Yarıyıl tatili içerisinde güzel müzik de dinlemek gerekli. Yılın sürprizi gibi bir kablosuz kulaklık diyebileceğimiz Enco W51, tasarımsal olrak oldukça şık yapıda geliyor. Ses ve aktif gürültü engelleme noktasında ön plana çıkan tam bir fiyat/performans kulaklığı olan OPPO Enco W51, gürülktülü oprtamlarda dahi izole bir şarkı dinleme imkanı sunabiliyor.