RTÜK, Spotify hakkında yeni bir açıklamada bulundu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify tarafından yasal süre içerisinde lisans müracaatının yapıldığını ve lisanslama süreçleri ile ilgili hazırlıklara başlandığına dair açıklamada bulundu.

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RTÜK tarafından paylaşılan 15 Ekim tarihli Spotify açıklaması

Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify, yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır.

Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir.

Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bunun yanı sıra RTÜK üyesi İlhan Taşçı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Spotify’ın lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı, “Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK’e resmen başvurdu…” dedi.

Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK’e resmen başvurdu… — İlhan Taşcı (@ilhantasci) October 15, 2020

Ne olmuştu?

RTÜK, internet yayın lisansı olmadan dijital yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitelerine 12 Ekim’de son uyarısını yapmıştı. Netflix ve Amazon Prime gibi platformlar ile lisans konusunda anlaşma sağlanırken; Spotify içinse lisans alması konusunda 72 saat ek süre kararı verilmişti.



Türkiye’de temsilciliği bulunmayan şirket, RTÜK ile yaptığı anlaşma gereği yayın lisansı alacak ve Türkiye’de bir temsilcilik açacak.