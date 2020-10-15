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RTÜK, Spotify hakkında yeni bir açıklamada bulundu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify tarafından yasal süre içerisinde lisans müracaatının yapıldığını ve lisanslama süreçleri ile ilgili hazırlıklara başlandığına dair açıklamada bulundu.
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RTÜK tarafından paylaşılan 15 Ekim tarihli Spotify açıklaması
Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify, yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır.
Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir.
Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bunun yanı sıra RTÜK üyesi İlhan Taşçı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Spotify’ın lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı, “Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK’e resmen başvurdu…” dedi.
Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK’e resmen başvurdu…
— İlhan Taşcı (@ilhantasci) October 15, 2020
Ne olmuştu?
RTÜK, internet yayın lisansı olmadan dijital yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitelerine 12 Ekim’de son uyarısını yapmıştı. Netflix ve Amazon Prime gibi platformlar ile lisans konusunda anlaşma sağlanırken; Spotify içinse lisans alması konusunda 72 saat ek süre kararı verilmişti.
Türkiye’de temsilciliği bulunmayan şirket, RTÜK ile yaptığı anlaşma gereği yayın lisansı alacak ve Türkiye’de bir temsilcilik açacak.
Akıllı Telefonlar
Honor X serisinden bir cihaz canlı görüntülendi!
Honor X serisinin yeni üyesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Adı belli olmayan akıllı telefon, ilk kez renk seçenekleri ile canlı görüntülendi.
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Adı henüz belli olmayan yeni Honor cihazı canlı görüntülendi!
Huawei’nin alt firması olan Honor, piyasaya çıkardığı fiyat performans ürünleriyle uzun zamandır kullanıcıların tercih sebebi olmuştu. Çıkardığı alternatifler ile tercih edilen firma, yeni bir akıllı telefon daha çıkarma hazırlığında. X serisine yeni bir üye kazandırmak isteyen akıllı telefon üreticisinin, yeni modeli canlı görüntüleri ile ortaya çıktı. Adı henüz bilinmeyen akıllı telefon, DNN-LX9 model numarasına sahip. GSMArena isimli teknoloji sitesinin elde ettiği görüntülere göre akıllı telefon, yeşil, gri ve siyah renkler ile kullanıcılarını karşılayacak.
Öte yandan arka panelin tasarım detaylarının da ortaya çıktığı akıllı telefon, dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kameranın 48 MP değerinde olması beklenirken, diğer kameralar ile alakalı detaylı bilgi henüz ortaya çıkmadı. Yine beklentilere göre orta seviye olması beklenen akıllı telefonun batarya kapasitesinin de 5000 mAh değerinde olacağı iddia ediliyor. Ayrıca görsellere göre cihazda USB-C girişinin yer alacağı da öğrenildi. Detaylı teknik özellikleri ve adı bilinmeyen akıllı telefon, söylentilere göre küresel pazara Rusya’dan başlayarak giriş yapacak. 230 ile 270 dolar arası fiyat beklentisi olan akıllı telefonun önümüzdeki günlerde yeni detaylar ile karşımıza çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun Antutu skorları ortaya çıktı!
Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte yeni akıllı telefonlarını temsil eden iPhone 12 serisini tanıttı. Bugün itibarıyla yakında ön siparişe açılacak olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun Antutu skorları ortaya çıktı.
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iPhone 12 ve 12 Pro Antutu skorları
iPhone 12 serisinin her üyesinde Apple tarafından tasarlanan ve dünyanın ilk 5 nm işlemcisi olan A14 Bionic platformu kullanılıyor. Ortaya çıkan Antutu sonuçları Apple’ın yeni işlemcisinin ve telefonlarının performansı hakkında ipucu veriyor. Antutu benchmark testi CPU, GPU, bellek ve arayüz performansı hakkında genel bir sonuç veriyor. Sonuçlara göre, iPhone 12 564 bin 899 puan almayı başardı. iPhone 12 Pro ise 572 bin 133 puan almayı başardı. Bu puanlar yeni iPhone modellerinin performansı hakkında bir miktar hayal kırıklığı yarattığı. Kıyaslama yapmak istersek, Snapdragon 865 kullanan Android telefonlar Antutu’da ortalama 660 bin puan alıyor. iPhone 11 Pro Max ise 536 bin 883 puan alıyor. Yani, iPhone 12 serisi %5-6 civarı bir performans artışı vaat ediyor. Ancak sentetik testlerin gerçek hayat performansı hakkında kesin bir bilgi vermediğini hatırlatmakta fayda var.
Testte Android telefonlara kıyasla en büyük fark GPU tarafında. iPhone modelleri, GPU tarafında ortalama %40 daha düşük puanlar elde etmiş. Bellek kısmında ise %6 geride kalmış. Testte bir diğer dikkat çeken detay ise iPhone modellerinin RAM kapasiteleri. Alıştığımız üzere Apple, telefonlarının RAM miktarları konusunda herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Antutu’ya göre iPhone 12 modeli 4 GB RAM kapasitesine sahip. iPhone 12 Pro ise 6 GB RAM kapasitesine sahip.
Dizi/Film/Kitap
Dexter, 2021 yılında ekranlara geri dönüyor
2006-2013 yılları arasında yayınlanan Dexter, 2021 yılı itibarıyla 8 yıllık aradan sonra ekranlara geri dönüyor.
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Dexter, sosyal medyaya damga vurdu
Showtime tarafından paylaşılan duyuruda, Michael C. Hall’un başrolünü canlandırdığı Dexter dizisinin, 2021 yılının sonlarına doğru 10 bölümlük yeni sezonuyla ekranlara geri döneceği paylaşıldı. Başrol Michael C. Hall ve yapımcı Clyde Phillips de 2013 yılında biten dizinin kaldığı yerden devam edeceğini belirttiler.
Showtime yöneticilerinden Gary Levine, “Dexter, hem milyonlarca hayranı hem de Showtime için çok özel bir dizi. Dexter sayesinde Showtime daha fazla kişiye ulaştı. Bu benzersiz karaktere yalnızca diziye layık olabileceğini düşündüğümüz yaratıcı bir fikir bulabilirsek tekrar devam edebilecektik. Clyde Phillips ve Michael C. Hall’un bu fikri bulabildiklerini söylemekten dolayı çok mutluyum. Dexter dizisinin yeni bölümleri çekip dünyayla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.
Yayınlanan sekiz sezonu da büyük bir beğeni ile izlenen Dexter, 2013 yılında ekranlara veda etmişti. Dizinin tekrar başlayacağını öğrenen izleyiciler, dizinin geri döneceğinin duyurulduğu Twitter paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum bıraktı.
Surprise Motherfucker.
He’s back. #Dexter pic.twitter.com/EDXov06rot
— Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) October 14, 2020
Senaryosunu James Manos Jr.’ın yazdığı dizinin başkarakteri Dexter Morgan’ı Michael C. Hall canlandırıyordu. Michael C. Hall, Dexter Morgan karakteri ile 2010 yılında Altın Küre’yi kazanmıştı.
Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı’nda kan sıçrama uzmanı olarak çalışan ve aynı zamanda seri katil olarak gizli bir hayat süren karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hikayenin Miami’de geçen kısmı Jeff Lindsay’in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştı. Devam eden sezonları ise Dexter romanlarından bağımsız olarak yazılmıştı. James Manos Jr. tarafından televizyona uyarlanan dizinin 23 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan final bölümünü 3 milyon kişi izlemişti.
Dizinin çekimlerine 2021 yılının ilk çeyreğinde başlanması bekleniyor.