Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ülkemizde popüler olan çeşitli dijital platformlarda yayınlanan içeriklerle ilgili önemli bir karar aldı. Geçtiğimiz gün geç saatlerde yapılan açıklamaya göre RTÜK, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Mubi, BluTV, Bein gibi platformlara idari para cezası yaptırımı kararı verdi. Gerekçe ise içeriklerin ailenin korunması ilkesine aykırı olmasıydı. İşte RTÜK’ün platformlara verdiği cezalar!

RTÜK’ün Ceza Yağmuru Başladı!

Üst kurul toplantısında, söz konusu platformlardaki içeriklere ilişkin izleme raporları görüşüldü ve yapılan incelemeler sonucunda idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. RTÜK yalnızca birkaç hafta önce uyarıda bulunmuştu ve bu idari yaptırım kararı uyarıların ardından alındı.

Netflix’in Hollanda yapımı “Anne+” filmine yönelik raporda, filmdeki içeriklerin ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu belirtildi. Cinsiyet, cinsellik ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, evrensel aile formunun değiştirilmesi ve müstehcen sahnelerin normalleştirilmesi gibi sebepler bu cezanın temel nedenlerindendi. Ayrıca, Netflix’in popüler dizisi “Elite” de toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı içerikleri nedeniyle dikkat çekti.

Netflix’in yanı sıra Disney+, “Love, Victor” dizisinin bir bölümü ve Prime Video “Modern Love” dizisi de aynı gerekçelerle ceza aldı. Mubi, “Liseli” ve “Ateşli Oda” filmlerinin içeriği, BluTV ise “The Book of Queer” dizisinin içeriği ve Bein de “Lost Highway” filmiyle ilgili ceza uygulanan diğer platformlar arasında yer aldı.

RTÜK, aldığı bu kararın önemini vurgulayarak, Eylül ayında yapılacak kapsamlı bir toplantıyla dijital internet platformu yayıncılarıyla bir araya geleceğini duyurdu. Bu toplantıda, Türk aile yapısı, milli ve manevi değerler, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla ilgili yayın politikaları ele alınacak. Kararın, dijital platformlar ve içeriklerin geleceği üzerinde etkili olması bekleniyor.

RTÜK’ün bu cezaları Türkiye’de bazı değerlere aykırı yayın yapan dijital platformlar için aslında önemli bir uyarı. Ayrıca RTÜK’ün yayıncılarla beraber Eylül ayında yapacağı toplantı öncesi gelen bu karar da yayıncılara önemli bir gözdağı olmuş durumda.

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