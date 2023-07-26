Geçenlerde hararetli bir hukuk savaşında, Alphabet’in yan kuruluşu olan Google, bir yazılım geliştiricinin uzaktan akış teknolojisinin patent haklarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Teksas, Waco’daki bir federal jüri geçen Cuma günü kararını verdi ve Google’ın Shodogg olarak da bilinen New York merkezli bir yazılım şirketi olan Touchstream Technologies’e 338,7 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

2021’de açılan bir davada, Google’ın popüler Chromecast ve diğer cihazlarının, Touchstream’in kullanıcıların bir ekrandan diğerine video akışı yapmasına olanak tanıyan teknolojiyle ilgili patentlerini ihlal ettiği iddia edildi. Videoları akıllı telefonlar gibi daha küçük cihazlardan televizyon gibi daha büyük ekranlara sorunsuz bir şekilde “taşımayı” amaçlayan teknoloji, 2010 yılında Touchstream’in kurucusu David Strober tarafından icat edildi.

Touchstream’in şikayetine göre Google, teknolojilerini tartışmak için Aralık 2011’de şirketle bir toplantı yaptı, ancak daha sonra ilgi göstermedi. Şaşırtıcı bir şekilde, 2013’te Google, Touchstream’in yeniliklerinden kopyalandığını iddia ettiği ve üç patentini ihlal ettiği Chromecast medya akış cihazlarını tanıttı. Ayrıca Touchstream, Google’ın Home ve Nest akıllı hoparlörlerinin yanı sıra üçüncü taraf televizyonlarının ve Chromecast özelliklerine sahip hoparlörlerinin de patentlerini ihlal ettiğini iddia etti.

Karara yanıt veren Google sözcüsü Jose Castaneda, şirketin temyize gideceğini belirterek, Google’ın teknolojisini her zaman bağımsız geliştirdiğini ve fikirlerinin liyakatiyle rekabet ettiğini ileri sürdü. Öte yandan Touchstream’in avukatı Ryan Dykal, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek davalarının gücüne inandıklarını doğruladı.

Bu yasal savaş, Touchstream için münferit bir olay değil, çünkü bu yılın başlarında, yine Teksas’ta bulunan Comcast, Charter ve Altice dahil olmak üzere büyük kablo sağlayıcılarına karşı benzer şikayetlerde bulundular. Bu davalar halen sonuçlanmayı bekliyor.

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Bu yasal dram gelişirken, sektör uzmanları ve teknoloji meraklıları sonucu yakından izliyor. Karar, teknoloji devi için potansiyel olarak gelecekteki ürünlerin geliştirilmesini ve piyasaya sürülmesini etkileyen önemli etkilere sahip olabilir ve ayrıca teknoloji sektöründe gelecekteki patent ihlali vakaları için bir emsal oluşturabilir.

Her iki şirket de pozisyonlarını şiddetle savunmaya hazır olduğundan, temyiz süreci şüphesiz yakından izlenecektir. Nihayetinde nihai karar, dijital yayın sektöründeki fikri mülkiyet haklarının manzarasını şekillendirebilir.