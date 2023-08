RPCS3 adlı PS3 emülatörünü geliştiren ekip, yakında yayınlayacakları RPCSX adlı PS4 emülatörü için güncelleme yaparak ses ve oyun kumandaları desteği ekledi.

PS4 emülatörü geliştirme çalışmalarında büyük ilerlemeler kaydedildi ve öykünücü, Sonic Mania’nın PS4 sürümünü çalıştırabiliyor. Ancak, oyunun düzgün bir şekilde çalıştırılabilmesi için bazı karmaşık kurulum adımlarının uygulanması gerekiyor ve performans hala istenilen seviyede değil. Emülatör ayrıca PS4’e özel Bloodborne gibi oyunları da başlatabiliyor, ancak henüz oynanabilir bir hale gelmedi. Yine de, ekibin bu denli kısa süre içinde oyunu çökmeden başlatmayı başarması etkileyici bir başarı olarak kabul ediliyor.

RPCSX emülatörü üzerinden Sonic Mania’nın bir videosunu paylaşan YouTuber ‘BrutalSam’, ses ve bir PS4 denetleyicisi desteğiyle oynatılan bir video yayınladı. Bu özellik daha önce mümkün değildi. Bu, projenin arkasındaki ekibin başarılı çalışmalarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Bu gelişmelerle birlikte, yakın gelecekte Bloodborne, The Last Guardian, Ghost of Tsushima ve Infamous gibi PS4 özel oyunlarının emülatörde oynanabilir hale gelmesini beklemek mümkün olmayabilir, ancak ekip kaydedilen ilerleme için övgüyü hak ediyor.

RPCSX geliştirme ekibinin ne zaman başladığı tam olarak bilinmemekle birlikte, emülatörün ilk olarak 2021 yılında RPCS4 adıyla duyurulduğunu biliyoruz. İlginç bir şekilde, ekip önce PS3 emülatörü RPCS3 üzerinde çalışıyordu ve 2011’den bu yana büyük ilerlemeler kaydedilmiş durumda. Son zamanlarda duyurulduğu üzere, RPCS3 PS3 emülatörü tüm PS3 oyunlarını çalıştırabilir hale geldi ve yeni bir sürüm, farklı grafik kartlarında ek performans iyileştirmeleri sunuyor.