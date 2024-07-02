Son dönemlerde hükümetin yeni vergi düzenlemesi üzerinde çalıştığına dair haberler gündeme oturdu. Özellikle borsa kazançlarına vergi getirilip getirilmeyeceği merak konusu. Gelir İdaresi Başkanlığı‘ndan yapılan açıklamalara göre, yeni vergi paketi ile çeşitli alanlarda değişiklikler planlanıyor. Bu değişikliklerin detayları ise dikkat çekici. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı Bloomberg Haber Türk ortak yayınında konuştu.

Borsa Kazançlarına Vergi Geliyor mu? Yeni Vergi Düzenlemeleri Neler Getiriyor?

Hükümetin planladığı düzenlemeler arasında, GYO’ların vergi istisnalarının kaldırılması ve yap-işlet-devret şirketlerine yüzde 30 vergi getirilmesi gibi önemli değişiklikler yer alıyor. Ayrıca kripto varlıkların da vergi kapsamına alınacağı belirtiliyor. Ancak, borsa kazançlarına vergi konusu bir sonraki pakette değerlendirilecek.

Borsa kazançlarına vergi geliyor mu diye soranlar, en azından bu vergi taslağında böyle bir şey olmayacağını bilerek rahat uyuyabilirler. Ancak yine de çok yakın zamanda bu konuda başka somut adımların atılması bekleniyor, zira Bakan Şimşek, çok kazananları kesin bir diller uyarıyor.

Vergi denetimleri konusunda ise önemli adımlar atılacak. İşletmelerde hasılat tespiti yapılacak ve vergi kaçınmalarının önüne geçilmesi hedeflenecek. Gelir İdaresi, vergi denetim elemanlarının teknolojik imkanlarla donatılacağını ve yapay zeka modüllerinin kullanılacağını açıkladı. Bu bağlamda, bir yapay zeka şirketi ile işbirliği yapılarak, vergi denetim modülü geliştirilmesi için çalışmalar başlatılmış durumda.

Bakan Şimşek, çok kazananları uyararak vergi kaçırma cezalarının artırılacağını ve denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtti. Özellikle kamu çalışanları için yeni düzenlemeler getirilerek, tek maaş uygulaması ve bu maaşlara limit konulması planlanıyor. Vergi taslağı üzerinde çalışmalar devam ederken, asgari kurumlar vergisi hususunda iş dünyası ile görüşmeler yapılacağı ifade ediliyor.

Yurt dışı çıkış harcında da taslak çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi konusunda ilave çalışmalar gerektiği vurgulanıyor. Ancak dediğimiz gibi, borsa kazançlarına vergi getirilmesinin istenmeyen sonuçlar doğurabileceği endişesiyle, bu konunun mevcut pakette yer almayacağı açıklandı. Ancak, ilerleyen dönemde vergilendirilmemiş alan bırakılmayacağı belirtiliyor.

Enflasyon konusunda ise hükümet, Haziran ayında ilk düşüşlerin görüleceğini, esas düşüşlerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşeceğini belirtiyor. Eylül ayında enflasyonun yüzde 40’lı rakamlara gerileyebileceği öngörülüyor. Bu süreçte sıcak paranın uzun vadeli enstrümanlara yönlendirilmesi hedefleniyor ve enflasyon düşünce bu programa olan inancın artacağı ifade ediliyor.

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