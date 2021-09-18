Rolls-Royce’un Elektrikli Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı

Havacılık sektöründe jet motorlarıyla tanınan Rolls-Royce, tamamen elektrikli ilk uçağının test uçuşunu gerçekleştirdi. Uçak, 15 dakikalık test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, uçağın elektrik gücü ve sistemiyle ilgili çok önemli veriler toplayacağı yoğun bir inceleme aşamasının başında olduklarını belirtti.

Rolls Royce, uçağın “bir uçak için üretilmiş en yoğun pil paketine” sahip olduğunu söyledi. Uçak test anında 500 beygirden fazla güç üreterek 483 km hıza ulaştı.

Uçuş, şirketin planladığı tarihten bir yıl sonra ve hava taksi denemelerinden yaklaşık altı ay sonra geliyor. Rolls-Royce’un hava taksi girişimleriyle yakından ilgilendiğini ve bir hava taksi girişimi olan Vertical Aerospace ile ortaklık kurduğundan da geçen ay bahsetmiştik. Aynı zamanda Rolls-Royce, şirketlere özel tamamen elektrikli bir yolcu uçağı için Tecnam ile bir hava taksisi de geliştiriyor . Daha önce başka bir elektrikli uçak konseptinde Siemens ve Airbus ile birlikte çalışmıştı.

Hava yolculuğu ve kargo, artan miktarda sera gazı oluşturduğundan, uçak şirketleri birkaç yıldır elektrikli uçakları araştırmakta. Öyle ki Dünya Yaban Hayatı Koruma Vakfı uçakla yolculuğu ” bir bireyin yapabileceği en karbon yoğun aktivite” olarak nitelendirdi.

Ancak ağırlık sorunu uçaklar için çok büyük bir sorundur. Elektrikli otomobillerde bu sorun uçaklardaki kadar ciddi değildir. Ford’un ürettiği tamamen elektrikli Lightning kamyoneti, benzinle çalışan modelden 816 kg daha ağır ve buna rağmen menzili benzinli modelin yarısı kadar bile değil. Şimdi bu örneği Cessna 206 Turbo Stationair model bir elektrikli uçakta gösterelim. Bu elektrikli uçağa 816 kilo eklerseniz, yolcuları veya pilotu bindirmeden maksimum yükü 226 kg aşmış olursunuz. Böylece uçak yerden bile kalkmaz.

Projenin yarısı Havacılık ve Uzay Teknolojisi Enstitüsü ve Birleşik Krallık hükümeti tarafından finanse edildi. Rolls-Royce CEO’su Warren East, “Bu sadece dünyanın en iyisi olmakla ilgili değil; bu program için geliştirilen pil ve motor teknolojisi, Kentsel Hava Hareketliliği pazarı için heyecan verici uygulamalara sahip ve uçakların çevre dostu olmasını gerçekleştirmeye yardımcı olabilir” dedi.