Rolls-Royce’un Elektrikli Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı

Amerikan dev sinema zinciri AMC, portfolyosuna Bitcoin’in yanına üç kripto para daha ekliyor. Firma, ilk olarak Ağustos ayında yaptığı duyuru ile sene sonuna kadar Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacaklarını açıklamışlardı. Bu hafta firmadan gelen yeni açıklama ile de AMC için işlerin boyutu genişletilmiş gözüküyor.

AMC’nin kripto paralara olan ilgisi büyüyor. Firma, geçtiğimiz aylarda Bitcoin ile ödeme kabul etmeyi planladıklarını duyurmuştu. Bu planın bir parçası olarak da AMC, çevrimiçi satın alma sistemine kripto ile de ödeme seçeneği ekleyecek. Böylece sinemaseverler artık biletlerini Bitcoin karşılığında alabilecek. Aynı zamanda Bitcoin ile ödemenin teşvik edilmesi için de AMC, müşterilerine Bitcoin ile ödeme yapılması durumunda çeşitli indirim fırsatları da sunacağını açıklamıştı.

Bu hafta AMC CEO’su Adam Aron’dan gelen yeni açıklama ile AMC, Bitcoin’in yanında Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash ile de ödeme kabul edecek. AMC’nin Bitcoin planındaki gibi bu kripto paraların da Bitcoin ile birlikte sene sonuna kadar ödeme yöntemi olarak kullanıma açılması bekleniyor. Aynı zamanda bu kripto paraların yine Bitcoin gibi çevrimiçi bilet satışlarında kullanılması ve indirim fırsatlarına dahil edilmesi bekleniyor.

Cryptocurrency enthusiasts: you likely know @AMCTheatres has announced we will accept Bitcoin for online ticket and concession payments by year-end 2021. I can confirm today that when we do so, we also expect that we similarly will accept Ethereum, Litecoin and Bitcoin Cash. pic.twitter.com/uKcFyQotoJ

— Adam Aron (@CEOAdam) September 16, 2021