Haber
Rolls-Royce’un Elektrikli Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı
Havacılık sektöründe jet motorlarıyla tanınan Rolls-Royce, tamamen elektrikli ilk uçağının test uçuşunu gerçekleştirdi. Uçak, 15 dakikalık test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, uçağın elektrik gücü ve sistemiyle ilgili çok önemli veriler toplayacağı yoğun bir inceleme aşamasının başında olduklarını belirtti.
Rolls Royce, uçağın “bir uçak için üretilmiş en yoğun pil paketine” sahip olduğunu söyledi. Uçak test anında 500 beygirden fazla güç üreterek 483 km hıza ulaştı.
Uçuş, şirketin planladığı tarihten bir yıl sonra ve hava taksi denemelerinden yaklaşık altı ay sonra geliyor. Rolls-Royce’un hava taksi girişimleriyle yakından ilgilendiğini ve bir hava taksi girişimi olan Vertical Aerospace ile ortaklık kurduğundan da geçen ay bahsetmiştik. Aynı zamanda Rolls-Royce, şirketlere özel tamamen elektrikli bir yolcu uçağı için Tecnam ile bir hava taksisi de geliştiriyor . Daha önce başka bir elektrikli uçak konseptinde Siemens ve Airbus ile birlikte çalışmıştı.
Hava yolculuğu ve kargo, artan miktarda sera gazı oluşturduğundan, uçak şirketleri birkaç yıldır elektrikli uçakları araştırmakta. Öyle ki Dünya Yaban Hayatı Koruma Vakfı uçakla yolculuğu ” bir bireyin yapabileceği en karbon yoğun aktivite” olarak nitelendirdi.
Ancak ağırlık sorunu uçaklar için çok büyük bir sorundur. Elektrikli otomobillerde bu sorun uçaklardaki kadar ciddi değildir. Ford’un ürettiği tamamen elektrikli Lightning kamyoneti, benzinle çalışan modelden 816 kg daha ağır ve buna rağmen menzili benzinli modelin yarısı kadar bile değil. Şimdi bu örneği Cessna 206 Turbo Stationair model bir elektrikli uçakta gösterelim. Bu elektrikli uçağa 816 kilo eklerseniz, yolcuları veya pilotu bindirmeden maksimum yükü 226 kg aşmış olursunuz. Böylece uçak yerden bile kalkmaz.
Projenin yarısı Havacılık ve Uzay Teknolojisi Enstitüsü ve Birleşik Krallık hükümeti tarafından finanse edildi. Rolls-Royce CEO’su Warren East, “Bu sadece dünyanın en iyisi olmakla ilgili değil; bu program için geliştirilen pil ve motor teknolojisi, Kentsel Hava Hareketliliği pazarı için heyecan verici uygulamalara sahip ve uçakların çevre dostu olmasını gerçekleştirmeye yardımcı olabilir” dedi.
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Kripto Para
AMC, Kripto ile Ödeme Kabul Etmeye Başlıyor
Amerikan dev sinema zinciri AMC, portfolyosuna Bitcoin’in yanına üç kripto para daha ekliyor. Firma, ilk olarak Ağustos ayında yaptığı duyuru ile sene sonuna kadar Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacaklarını açıklamışlardı. Bu hafta firmadan gelen yeni açıklama ile de AMC için işlerin boyutu genişletilmiş gözüküyor.
AMC’nin kripto paralara olan ilgisi büyüyor. Firma, geçtiğimiz aylarda Bitcoin ile ödeme kabul etmeyi planladıklarını duyurmuştu. Bu planın bir parçası olarak da AMC, çevrimiçi satın alma sistemine kripto ile de ödeme seçeneği ekleyecek. Böylece sinemaseverler artık biletlerini Bitcoin karşılığında alabilecek. Aynı zamanda Bitcoin ile ödemenin teşvik edilmesi için de AMC, müşterilerine Bitcoin ile ödeme yapılması durumunda çeşitli indirim fırsatları da sunacağını açıklamıştı.
Amerikan sinema zinciri AMC Entertainment Bitcoin kabul edecek!
Bu hafta AMC CEO’su Adam Aron’dan gelen yeni açıklama ile AMC, Bitcoin’in yanında Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash ile de ödeme kabul edecek. AMC’nin Bitcoin planındaki gibi bu kripto paraların da Bitcoin ile birlikte sene sonuna kadar ödeme yöntemi olarak kullanıma açılması bekleniyor. Aynı zamanda bu kripto paraların yine Bitcoin gibi çevrimiçi bilet satışlarında kullanılması ve indirim fırsatlarına dahil edilmesi bekleniyor.
Cryptocurrency enthusiasts: you likely know @AMCTheatres has announced we will accept Bitcoin for online ticket and concession payments by year-end 2021. I can confirm today that when we do so, we also expect that we similarly will accept Ethereum, Litecoin and Bitcoin Cash. pic.twitter.com/uKcFyQotoJ
— Adam Aron (@CEOAdam) September 16, 2021
AMC’nin kripto paraları destekleyici açıklamaları firmanın borsadaki değerini arttırıyor. AMC hisseleri bu yılın başından beri %2000’den fazla değer kazanmış durumda. Bu yükselişteki en büyük etkilerden biri de kripto paraları destekleyici açıklamaların yanında AMC’nin borsadaki GameStop hisseleri ile başlayan toplumsal fiyat hareketi manipülasyonuna dahil edilmiş olması oldu. İnsanlar Reddit gibi forumlarda toplanarak büyük para fonlarının pandemi sebebiyle zor durumdaki firmaların hisse senetlerini aşağı düşürmek için yaptığı manipülasyon hareketine karşı koymuştu. Ve o firmaların hisselerini satın alarak hisse değerlerinin düşmesini engellemişti. Hatta iş çok büyük boyutlara vararak belirlenen GameStop, Nokia, AMC gibi firmaların hisseleri astronomik oranlarda yükseliş yaşamıştı. Dolayısıyla AMC de artık tıpkı kripto paralardaki Dogecoin gibi borsa dünyasında bir şaka hissesi olarak görülüyor. Dolayısıyla AMC ile de Dogecoin arasında bu sebepten ötürü görünmez bir bağ oluşmuş durumda.
AMC’nin kabul edeceği kripto paralar arasında Dogecoin bulunmaması da bazı insanlarda hayal kırıklığı oluşturdu. Borsadaki AMC hisseleri ile kripto para Dogecoin’in fiyat hareketleri benzer kaderi yaşıyor. Bu sebeple bir çok insan bu iki varlığı birbiriyle bir tutuyor. Dogecoin hayranları da firmaya Dogecoin’in neden eklenmediği üzerine bir çok soru sorsa da firmadan konuyla ilgili herhangi bir yanıt gelmedi.
AMC’nin kripto paralara olan ilgisi hem firma hem de kripto paralar için oldukça olumlu bir gelişme. Firmanın ödeme olarak alacağı kripto para portfolyosu da şimdilik 4 kripto para ile sınırlı. Ancak AMC’nin henüz tam olarak ne zaman kripto ile ödeme alacağı net olarak açıklanmış değil. Yalnızca 2021 sonuna kadar bunun gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreçte de AMC’den farklı kripto paraların da ödeme yöntemi olarak kabul edildiğini duyabiliriz.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Pembe Modeli 3 Dakikada Tükendi
Apple, iPhone 13 serisini 14 Eylül tarihinde resmi olarak piyasaya sürdü ve bu cihazların ilk ön satışı 17 Eylül tarihinde başladı. Resmi ön satıştan önce, cihazların birden fazla resmi satış noktasında milyonlarca ön alım randevusu vardı. Randevu ve ön satış verilerine göre, iPhone 13 serisinin pembe versiyonunun daha popüler olduğu gözüküyor. Son raporlara göre, Çin’de bulunan Tmall internet mağazasında pembe model 3 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde tükendi.
Tmall internet mağazasında Apple ürünlerini bir gecede yenilediğini belirtiyor. Ayrıca bazı modellerin kısa süre için normal alımlarına da devam ettiğini belirtiyor.
16 Eylül itibariyle 3 milyondan fazla kişi Tmall internet mağazasında iPhone 13 serisi için randevu aldı. Hatta iPhone 13’ün piyasaya sürülmesinden sonra pembe model hemen en çok arananlar da zirveye geçti. Alıcı kitlesi henüz ayrıntılı bir bilgi olmasa da pembe versiyonun alıcılarının çoğunlukla kadın ve genç olduğu düşünülüyor.
Tmall internet mağazasındaki Apple ürünleri doğrudan Apple tarafından işletiliyor. Yani sitede satılan tüm iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünler orijinal ve lisanslı olarak satış işlemi yapılıyor. Aynı zamanda resmi satış öncesi ve satış sonrası hizmet vermekte, stok paylaşımı yapmakta. Diğer mağazalardan en büyük farkı ise daha fazla ürün çeşidine sahipler.
iPhone 13 Serisi Ayrıntıları
Ekran tarafında yine OLED ekranla gelen iPhone 13 6,1 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Bu ekran önceki model gibi 60Hz ekran yenileme oranı sunarken Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ek olarak 1200nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Super Retina XDR olarak adlandırılan bu ekran önceki nesillerde olduğu gibi True Tone özelliğine de sahip.
Apple her yeni iPhone’da olduğu gibi yeni nesilde de yeni bir işlemci olan A15 Bionic çipini kullanıyor. Önceki modele göre %50 işlemci gücü arttırılmış ve %30 grafik biriminin gücü arttırılmış. Yine bir önceki modele göre Neural Engine denilen yapay zeka motoru da daha iyi hale getirilmiş. Ekranın daha az enerji harcaması için de yeni bir ekran motoru eklenmiş. Ek olarak ne kadar RAM’e sahip olduğu bir Apple klasiği olarak açıklanmadı.
Batarya tarafında da iPhone 12 serisine göre 2,5 saat daha fazla batarya ömrü sunan modelin kapasitesi de açıklanmadı. Type-C olması beklenen modelde yine Ligthning girişinden şarj oluyor ve verim aktarımı gerçekleşiyor.
Cihaz hakkında daha fazla ayrıntı için haberimizi okuyabilirsiniz: Apple iPhone 13 ve iPhone 13 Mini Modelleri Tanıtıldı!
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