Dizüstü Bilgisayar
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 14 İNÇ BİLGİSAYARI! | ROG Zephyrus G14 incelemesi
Kalbinde taşıdığı AMD Ryzen 9 4900HS işlemcisiyle “Dünyanın en güçlü 14 inç bilgisaayarı” konumunda olan ROG Zephyrus G14 incelemesi ile karşınızdayız.
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ROG Zephyrus G14 incelemesi
Tam model kodu olarak GA401IV olarak geçen Asus ROG Zephyrus G14, AMD’nin 4000 serisi işlemcileriyle göz dolduruyor. Alüminyum yerine magnezyum alaşımı bire kasa kullanan G14, sadece 1,79 cm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında geliyor. USB 3.2 portları, Wi-Fi 6 ve BT 5.0 desteğiyle tüm güncel sürümleri destekleyen cihazda USB Tip C bağlantısı üzerinden 65 Watt’a kadar şarj desteği de mevcut.
Teknik özelliklerine baktığımızda AMD Ryzen 9 4900HS işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q Design ekran kartı, 16 GB 3200 Mhz bellek ve 1 TB M2 NvMe SSD depolama gibi detaylar ile öne çıkıyor. 14 inçlik ekranında 1440p çözünürlük sunan cihaz, Pantone onaylı ve %100 sRGB desteğiyle göz kamaştırıyor.
Ses tarafında 2,5 Watt değerinde iki ana, 0,7 Watt değerinde ise iki tweeter hoparlörü ile yüksek dB değerinde olmasa da doygun ve kanalların hissedildiği Dolby Atmos destekli bir ses düzeyiyle de başarılı bir sonuç veriyor.
76 Watt bataryasını 180 Watt değerindeki, güç kaynağı ile destekleyen cihaz, 10 saat video izleme süresi ile oldukça iyi bir batarya performansı sunarken günlük kullanımda Tip-C ile şarj imkanı sunuyor. En önemli yanlarından biri tek tuşla parmak izi okuma olan ROG Zephyrus G14, cihazı doğru parmak ile çalıştırdığınız sırada Windows açılış ekranında tekrar parmak izi sormadan açılabiliyor.
Bizim test cihazımızda olmasa da Anime Matrix LED arka panel ve 120 Hz Full HD ekran versiyonlarının da mevcut olduğunu belirtelim.
Sonuç olarak Zephyrus G14, şu anda piyasanın en güçlü mobil işlemcisi ve sade, dayanıklı ve şık tasarımıyla oyuncu dizüstü bilgisayarı dünyasını profesyonel kullanımlarda da fazlasıyla işe yarayabilecek, 3D animasyon, video render gibi sektörlerde de rahatlıkla kullanılabilecek hale getirmeyi başarmış.
Basın Bülteni
Huawei MateBook D 15, iki haftada 2.000 adet sattı!
Huawei, yeni nesil MateBook Serisi’nin tüketicilerden yoğun bir ilgi gördüğünü belirtti. Ürünün pazara sunulması ile birlikte iki hafta içinde 2.000 adet MateBook D 15 satıldığının altını çizen Seth Wang, şu anda satışta olan MateBook D 14 ve önümüzdeki dönemde satışa sunulacak diğer farklı boyut ve model alternatifleriyle bu sayının artmasını beklediklerini söyledi.
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Huawei’nin yenilenen dizüstü bilgisayar kategorisi ürünleri Türkiye’de yoğun bir ilgiyle karşılandı. Şirketin kısa süre önce satışa sunduğu Huawei MateBook serisi, kullanım kolaylığı ve üst ün teknik özellikleriyle tüketicilerden tam not alırken bu başarı satış rakamlarına da yansıdı.
Huawei Ülke Müdürü Seth Wang konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Geçtiğimiz yıl pazara sunduğumuz MateBook Serisi dizüstü bilgisayar kategorisi ile bu alandaki iddiamızı ortaya koymuştuk. Önemli teknik özelliklerin yanı sıra fark yaratan tasarım ve sıra dışı yeniliklerle adından söz ettiren MateBook serisi, ikinci nesil ürünlerle de önemli başarılara imza atmaya şimdiden başladı.”
Huawei MateBook D 15, sektörde fark yaratan özellikler sunuyor!
FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan, Huawei MateBook D 15, bağlantı özelliklerini de güncelledi. Huawei Share ile Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kurabiliyor arayüz. Sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.
Huawei FullView ile gerçekçi ekran deneyimi
FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D 15, yüzde 87’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16: 9 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.
Güçlü işlemci, güçlü performans
Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan AMD Ryzen işlemcisinden gücünü alan Huawei MateBook D, oyun ve grafik gücü gerektiren işlemler için de AMD Radeon Vega 8 GPU’ya sahip. Ayrıca Huawei MateBook D 15, Huawei Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.
8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip MateBook D 15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.
Her boyutta üstün pil ömrü
MateBook D 15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 56 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. Huawei MateBook D 15, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.
Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook D 15 inceleme – Bu sefer erişebilir fiyatlı!
Huawei MateBook D 15 inceleme videomuzda, şirketin ülkemizde yeni satışa çıkan dizüstü bilgisayarını değerlendiriyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Malzeme kalitesi ve taşınabilirliği ile öne çıkıyor
MateBook D 15 modeli, özellikle tasarım özellikleriyle öne çıkan bir dizüstü bilgisayar. Zira modelin yekpare metal kasası, hem dışarıdan görünüm anlamında hem de hissiyat anlamında oldukça güzel bir etki bırakıyor. Bununla beraber 1.53 kg olan model, sürekli dizüstü bilgisayarını yanında taşımak isteyenler için sorun yaratmıyor. Tasarım tarafında güç tuşuna entegre parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Bu sayede şifre girmeye gerek kalmadan tek bir dokunma hareketiyle hem hızlı hem de güvenli bir şekilde bilgisayarınızı uyandırabiliyorsunuz. Ayrıca önceki modellerde de gördüğümüz klavyenin içerisine entegre edilmiş webcam çözümü bu modelde de kullanılmış. Ancak bu kameranın 720p çözünürlüğe sahip olması dolayısıyla, keşke görüntü kalitesi biraz daha iyi olsaydı diyorsunuz.
Ürünün en beğendiğimiz noktalarından biri hoparlörleri. Cihazda 2 x 2W olmak üzere çift hoparlör bulunuyor ve hem maksimum ses seviyesi hem de ses kalitesi anlamında kullanırken oldukça memnun olduğumuz bir konu oldu. Giriş çıkış noktalarına baktığımızda ise HDMI, iki adet USB 2.0 Tip-A, bir adet USB 3.0 Tip-A ve son olarak bir USB Type-C yuvası bulunuyor.
Huawei MateBook D 15 inceleme – Donanım özellikleri ve performans
Donanım tarafında gücünü AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden alan modelde dahili Vega 8 GPU, 256 GB SSD ve 8 GB DDR4 bellek kullanılmış. Ryzen 5 3500U platformu, orta düzey dizüstü bilgisayarlarında yeni yeni kullanılmaya başlanan ve günlük kullanım için fazlasıyla yeterli olan bir işlemci. Bu işlemci ve GPU ikilisi ile beraber herhangi bir takılma sorunu olmadan ofis programları, basit photoshop işlemleri ve webte gezinme gibi işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. PC her ne kadar bir oyun bilgisayarı olmasa da, yaptığımız testlerde LoL ve CS:GO gibi oyunları sorunsuzca oynattığını deneyimledik.
15.6 inç boyutlu ekran sunan Huawei MateBook D modelinde Full HD çözünürlüklü IPS bir panel kullanılmış. Özellikle ekran çerçevelerinin ince oluşu, ekran deneyimini arttıran önemli bir detay olmuş. Ekranın eksi noktası ise, parlaklık seviyesinin çok yukarılara çıkmıyor oluşu.
Apple
Apple 2020 Macbook Air neler sunuyor?
Apple 2020 Macbook Air neler sunuyor? Apple, geçtiğimiz çarşamba günü en uygun fiyatlı laptopu olan Macbook Air modelinin 2020 versiyonunu duyurdu. 2019 satış fiyatı ile aynı fiyatta olan 2020 baz modelinde; 16inç Macbook Pro ile tanıtılan Magical keyboard, 9. Nesil Intel işlemci, Force Touch özellikli Trackpad ve 256GB depolama alanı sunuyor. Şu anda Apple’ın ön siparişlerini aldığı yeni Macbook Air’ın önümüzdeki hafta sevkiyatlarının başlayacağı ve kısa bir süre içerisinde perakende satıcıları tarafından satışa sunulacağı bilinmekte.
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2020 Macbook Air değişen özellikleri:
- Düşük başlangıç fiyatı
- Magic Keyboard
- Daha hızlı RAM
- Intel Irısh Plus grafik
- Giriş seviyesinde 256GB SSD (2TB yükseltme seçeneği mevcut)
- Giriş seviyesinde yenilenmiş çift çekirdekli Intel Core i3 işlemci (4 çekirdekli i5 ve i7 yükseltme seçeneği mevcut)
- Bluetooth 5.0
2020 Macbook Air değişmeyen özellikleri:
- Retina Ekran
- Kasa yapısı, tasarım ve ağırlık
- Bağlantı portları ve bağlantıları
- 720p web kamerası
Apple 2020 Macbook Air modelini duyurdu! 2020 Macbook Air neler sunuyor?
Bütün bu yeniliklerin ve özellikle düşük başlangıç fiyatının marka adına ileriye dönük olumlu bir adım olması bekleniyor. Ancak muhtemel tepki işlemci yönünde. Bir önceki giriş seviyesi modelinde 8. Nesil çift çekirdekli Intel i3 işlemci tercih eden marka, 2020 Macbook Air modelinde 9. Nesil çift çekirdekli Intel i3 tercih ediyor. Bu durum iyi gibi görünse de Apple‘ın neden hala i3 işlemci kullandığı akıllarda soru işaretleri uyandırıyor. Dan Ackerman bu durum için “Core i3 işlemciler ucuz Black Friday laptoplarında gördüğümüz işlemcidir. Henüz test etmesek de ekstra 100$‘lık Intel Core i5 yükseltmesi kesinlikle faydalı ve büyük ihtimalle gerekli bir yükseltme olacaktır.” dedi. Göze çarpan bir başka olumsuz özellik ise, çoğunluğun video konferans yaptığı ve 4K çağının yaşandığı günümüzde Apple’ın hala 720p kamerayı tercih etmesi.
Bütün bu olumsuz özelliklerin yanı sıra yeni Macbook Air‘ın; Yeni ve muhtemelen daha iyi bir klavye tercihi (Magic Keyboard), baz modelinde daha fazla depolama alanı (256GB), güncellenmiş Trackpad ve yine baz modelindeki fiyat konumlandırması gibi özellikleri Apple kullanıcılarını mutlu etmiş gibi görünüyor.