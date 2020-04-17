Kalbinde taşıdığı AMD Ryzen 9 4900HS işlemcisiyle “Dünyanın en güçlü 14 inç bilgisaayarı” konumunda olan ROG Zephyrus G14 incelemesi ile karşınızdayız.

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ROG Zephyrus G14 incelemesi

Tam model kodu olarak GA401IV olarak geçen Asus ROG Zephyrus G14, AMD’nin 4000 serisi işlemcileriyle göz dolduruyor. Alüminyum yerine magnezyum alaşımı bire kasa kullanan G14, sadece 1,79 cm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında geliyor. USB 3.2 portları, Wi-Fi 6 ve BT 5.0 desteğiyle tüm güncel sürümleri destekleyen cihazda USB Tip C bağlantısı üzerinden 65 Watt’a kadar şarj desteği de mevcut.

Teknik özelliklerine baktığımızda AMD Ryzen 9 4900HS işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q Design ekran kartı, 16 GB 3200 Mhz bellek ve 1 TB M2 NvMe SSD depolama gibi detaylar ile öne çıkıyor. 14 inçlik ekranında 1440p çözünürlük sunan cihaz, Pantone onaylı ve %100 sRGB desteğiyle göz kamaştırıyor.

Ses tarafında 2,5 Watt değerinde iki ana, 0,7 Watt değerinde ise iki tweeter hoparlörü ile yüksek dB değerinde olmasa da doygun ve kanalların hissedildiği Dolby Atmos destekli bir ses düzeyiyle de başarılı bir sonuç veriyor.

76 Watt bataryasını 180 Watt değerindeki, güç kaynağı ile destekleyen cihaz, 10 saat video izleme süresi ile oldukça iyi bir batarya performansı sunarken günlük kullanımda Tip-C ile şarj imkanı sunuyor. En önemli yanlarından biri tek tuşla parmak izi okuma olan ROG Zephyrus G14, cihazı doğru parmak ile çalıştırdığınız sırada Windows açılış ekranında tekrar parmak izi sormadan açılabiliyor.

Bizim test cihazımızda olmasa da Anime Matrix LED arka panel ve 120 Hz Full HD ekran versiyonlarının da mevcut olduğunu belirtelim.

Sonuç olarak Zephyrus G14, şu anda piyasanın en güçlü mobil işlemcisi ve sade, dayanıklı ve şık tasarımıyla oyuncu dizüstü bilgisayarı dünyasını profesyonel kullanımlarda da fazlasıyla işe yarayabilecek, 3D animasyon, video render gibi sektörlerde de rahatlıkla kullanılabilecek hale getirmeyi başarmış.