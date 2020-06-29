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İçinde GERÇEK 7.1 ses sistemi olan kulaklık: ROG Theta 7.1
ROG Theta 7.1 modeli incelemesi ile karşınızdayız. Oyuncular arasında “ses kasmak” deyimini en doğru ve en gerçekçi şekilde yaşatabilen cihaz, gerçek çevresel ses deneyimini sunmayı başarıyor.
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ROG Theta 7.1 incelemesi
Tasarımsal olarak 650 gram ağırlığıyla ağır bir kulaklık olan Theta, bunu gerçek 7.1 çevresel ses deneyimi sunan sürücülerine borçlu. 2 adet 40 mm ve 6 adet 30 mm olmak üzere toplam 8 sürücüye sahip olan ROG Theta benzersiz bir müzik deneyimi vadediyor.
Yapay zeka ile gürültü engelleme
Son dönemde kulaklıklarda gördüğümüz yapay zeka destekli gürültü engelleme sistemi ROG Theta üzerinde de mevcut. Bunu oldukça başarılı bir şekilde yapabilen Theta, seslerin neredeyse tamamına yakınını kesmeyi başarıyor. Aynı zamanda Discord ve Team Speak sertifikalı da olan cihaz, özellikle bu yaz aylarında dışarıda takılmak için ideal bir ürün oluyor.
Armoury Create ile bağlantı
Asus’un oyuncu ekipmanlarına özel geliştirilen Armoury Create ile kontrol edilebilen ROG Theta 7.1 modeli ses ve çevresel ses düzeyi, mikrofonun yapay zeka ile gürültü engelleme sistemi gibi tüm kontrollerini buradan yapabilmeniz sağlanmış. USB-C bağlantısı ile geliyor. Üründe Tip-A dönüştürücüsü de mevcut. Bu sayede Tip-C bağlantısı olmayan cihazlarda da sorunsuz kullanım vadediyor. Akıllı telefonlarda da rahat kullanılabilen cihazda 2.1 ve 7.1 arasında fiziksel geçiş yapabileceğiniz bir anahtar da bulunuyor.
Cihazın detaylarını ve mikrofon kalitesini videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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ROG Theta 7.1: Gerçek 7.1 deneyimi sunan kulaklık
ROG Theta 7.1 modeli incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncular arasında “ses kasmak” deyimini en doğru ve en gerçekçi şekilde yaşatabilen Theta, gerçek çevresel ses deneyimini sunmayı başarıyor. Özellikle mikrofon performansına bayıldık!
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Üstün ses kalitesi ile ROG Theta 7.1
Ürün, 8 ayrı Essence sürücünün yanı sıra bir de güçlü sanal basa sahip. Kulaklıkta yer alan 7.1 DAC ve dört yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık sürücüsüyle bambaşka bir deneyim yaşatan Theta, PC, konsollar ve mobil oyunlarda yardımcınız olacak.
650 gram ağırlığı ile “ağır” kategorisinde sayılacak kafa üstü kulaklığı olan Theta, üzerindeki yastıklar ve pedler ile bu ağırlığı hissetmenizin önüne geçiyor. Üzerindeki toplam 8 sürücü bu ağırlığı sağlarken 2 adet 40 mm ve 6 adet 30 mm sürücüler ile geliyor. Diğer rakiplerde toplamda 10 adet sürücü olsa da küçük ve bastan ödün vermek yerine 8 adet daha güçlü sürücüler ile farkı ve çevresel ses deneyimini tam manasıyla ortaya koyuyor.
Yapay zeka ile gürültü engelleme
Özellikle RTX Voice teknolojisiyle Nvidia RTX ekran kartı kullananların deneyimleme bağladığı yapay zeka ile mükemmel gürültü engelleme sistemi ROG Theta 7.1 ile herkes tarafından kullanılabilir. RTX Voice sistemi RTX serisi ekran kartlarından ciddi bir güç tüketimi sağlarken Theta ile rahatça her ekran kartı ve sistemde mükemmel bir sessizlik deneyimi yaşayabilirsiniz. 50 milyonun üzerindeki arka plan gürültüsü tipini de ortadan kaldıran Theta, bu alanda net bir rakipsiz ürün olmayı başarmış. RTX Voice kanadında tam gürültü engelleme sırasında ses robotikleşirken ROG Theta’da bu sorun olmuyor.
Armoury II ve bağlantı
Asus’un oyuncu ekipmanlarına özel geliştirilen Armoury II ile kontrol edilebilen ROG Theta 7.1 modeli ses ve çevresel ses düzeyi, mikrofonun yapay zeka ile gürültü engelleme sistemi gibi tüm kontrollerini buradan yapabilmeniz sağlanmış. Bağlantı tarafına geldiğimizde ürün dijital olarak USB-C bağlantısı ile geliyor. Bir diğer yandan uzatma kablosu olarak da kullanabileceğiniz uzun bir Tip-A dönüştürücüsü de mevcut. Bu sayede Tip-C bağlantısı olmayan cihazlarda da sorunsuz kullanım vadediyor. Akıllı telefonlarda da rahat kullanılabilen cihazda 2.1 ve 7.1 arasında fiziksel geçiş yapabileceğiniz bir anahtar da mevcut.
Genel değerlendirme
Asus ROG Theta 7.1 tam manasıyla profesyonel çaptaki oyuncuların sesin nereden geldiğini milimetrik olarak anlayabilecekleri bir ürün. Ayrıca müzik meraklılarının ve sinemaseverlerin bile bambaşka bir deneyim yaşayabileceği gerçek manada özel bir kulaklık olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle yapay zekalı gürültü engelleyici mikrofonu ise bu işi gerçekten bambaşka bir noktaya taşımış durumda. Bu konuda oyuncu kulaklıkları arasında net rakipsiz ve en başarılı kulaklık olmayı başarmış Theta. Fiyatı çok yüksek olsa da bunun karşılığını çok ama çok rahat veriyor.
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Huawei Freebuds 3i incelemesi | 799 TL’ye aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!
Huawei Freebuds 3i incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin Freebuds Lite ve Freebuds 3 modelleri arasında konumlandırılan ve aktif gürültü engelleme sistemi sunan kablosuz kulaklığın detayları videomuzda.
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Huawei Freebuds 3i incelemesi
Freebuds 3i, tasarımsal olarak Freebuds Lite modelini andırsa da çok daha yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. Şarj kutusunun 80.7 x 35.4 x 29.2 mm boyutlarında ve 51 gram ağırlığında olan cihazın kulaklıkları ise 41.8 x 23.7 x 19.8 mm boyutlarında ve 5,5 gram ağırlığında.
Sadece beyaz renk seçeneği ile alınabilen Freebuds 3i, Bluetooth 5.0 desteğiyle geliyor. Her iki kulaklığın ayrı ayrı kullanılabildiği modelde ANC, yani aktif gürültü engelleme sistemi ve çağrı sesi önleme özellikleri mevcut. Bunu üç mikrofon ile yapan Freebuds 3i kulaklığın altında, üstünde ve içinde konumandırdığı bu mikrofonlar ile fiyatına göre kabul edilebilir bir gürültü engelleme sağlıyor.
Çağrı kalitesinde hiç de fena olmayan Freebuds 3i, 800 TL fiyatıyla satışa çıkmış durumda. Ancak 900 TL ve hatta altına bulunabilen Freebuds 3 varken tercih konusunda Freebuds 3i biraz zorluk yaşayacak gibi görünüyor. Bir diğer rakibi ise Apple AirPods 2. nesil olduğunu da belirtelim.
İyi seyirler…
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Logitech Z607 5.1 ses sistemi | Z5500 ve Z906 alternatifi
Logitech Z607 5.1 surround ses sistemi incelemesiyle karşınızdayız. Logitech efsaneleri olan Z5500 ve Z906‘nın daha uygun fiyatlı alternatifi olarak gelen Z607, kablosuz özgürlük sunan yapısıyla dikkat çekiyor.
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Logitech Z607 ile kablosuz özgürlük
Z607 modeli bir subwoofer ve 5 uydu hoparlörleri ile gelen ve odanızda tam bir çevresel ses desteği sunabilecek yapısıyla dikkat çekiyor. TV, telefon, bilgisayar, oyun veya dilediğiniz başka bir kaynaktan güçlü bir ses deneyimi sunabilen cihaz, özellikle kablosuz bağlantı deneyimi vadediyor.
Bluetooth 4.2 desteği sayesinde akıllı telefon ve bilgisayarlarınızdan kolay bir kontrol imkanı sunan Z607, Spotify, YouTube, YouTube Music, TIDAL, Deezer gibi platformlarda çalacağınız şarkıyı rahatlıkla BT ile paylaşabilme imklanı sağlıyor.
Her bağlantıyı destekleyen bir yapıda olan Logitech Z607 3,5 mm ile birçok cihaza kablolu bir bağlantı sağlayabilir. Ayrıca RCA ile uydu alıcısı, TV, DVD oynatıcıya bağlamanız da mümkün. Aynı zamanda direkt cihaz üzerinden USB ve SD kart ile de şarkılarınızı oynatabilirsiniz. Meraklısı için dahili bir FM radyo desteği de üründe yer alıyor.
Önde 2,2 metre, arkada 6,2 metre uzunluğundaki uydu hoparlör kabloları ile geniş alanlarda da rahat bir dağılım ayarlayabileceğiniz Logitech Z607, kumandası üzerinden kolayca kullanılabilir. Ses ayarı, kaynak seçimi, 2.1 ile 5.1 arası geçiş gibi deneyimler sağlayabilirsiniz. Özellikle PC ve konsol oyunculuğunda ise çevresel ses desteği avantajının da artılarını kullanabilirsiniz.
Ürün toplam 160 W maksimum güç sunarken 80 W RMS değeri sağlıyor. Hem daha uygun yapısı hem de yeni nesil bağlantıları ile Z906 ve tedavülden kalkan efsane Z5500 için bütçeye daha uygun bir alternatif olmasıyla dikkat çekici bir model haline gelmiş.