İçinde GERÇEK 7.1 ses sistemi olan kulaklık: ROG Theta 7.1

ROG Theta 7.1 modeli incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncular arasında “ses kasmak” deyimini en doğru ve en gerçekçi şekilde yaşatabilen Theta, gerçek çevresel ses deneyimini sunmayı başarıyor. Özellikle mikrofon performansına bayıldık!

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Üstün ses kalitesi ile ROG Theta 7.1

Ürün, 8 ayrı Essence sürücünün yanı sıra bir de güçlü sanal basa sahip. Kulaklıkta yer alan 7.1 DAC ve dört yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık sürücüsüyle bambaşka bir deneyim yaşatan Theta, PC, konsollar ve mobil oyunlarda yardımcınız olacak.

650 gram ağırlığı ile “ağır” kategorisinde sayılacak kafa üstü kulaklığı olan Theta, üzerindeki yastıklar ve pedler ile bu ağırlığı hissetmenizin önüne geçiyor. Üzerindeki toplam 8 sürücü bu ağırlığı sağlarken 2 adet 40 mm ve 6 adet 30 mm sürücüler ile geliyor. Diğer rakiplerde toplamda 10 adet sürücü olsa da küçük ve bastan ödün vermek yerine 8 adet daha güçlü sürücüler ile farkı ve çevresel ses deneyimini tam manasıyla ortaya koyuyor.

Yapay zeka ile gürültü engelleme

Özellikle RTX Voice teknolojisiyle Nvidia RTX ekran kartı kullananların deneyimleme bağladığı yapay zeka ile mükemmel gürültü engelleme sistemi ROG Theta 7.1 ile herkes tarafından kullanılabilir. RTX Voice sistemi RTX serisi ekran kartlarından ciddi bir güç tüketimi sağlarken Theta ile rahatça her ekran kartı ve sistemde mükemmel bir sessizlik deneyimi yaşayabilirsiniz. 50 milyonun üzerindeki arka plan gürültüsü tipini de ortadan kaldıran Theta, bu alanda net bir rakipsiz ürün olmayı başarmış. RTX Voice kanadında tam gürültü engelleme sırasında ses robotikleşirken ROG Theta’da bu sorun olmuyor.

Armoury II ve bağlantı

Asus’un oyuncu ekipmanlarına özel geliştirilen Armoury II ile kontrol edilebilen ROG Theta 7.1 modeli ses ve çevresel ses düzeyi, mikrofonun yapay zeka ile gürültü engelleme sistemi gibi tüm kontrollerini buradan yapabilmeniz sağlanmış. Bağlantı tarafına geldiğimizde ürün dijital olarak USB-C bağlantısı ile geliyor. Bir diğer yandan uzatma kablosu olarak da kullanabileceğiniz uzun bir Tip-A dönüştürücüsü de mevcut. Bu sayede Tip-C bağlantısı olmayan cihazlarda da sorunsuz kullanım vadediyor. Akıllı telefonlarda da rahat kullanılabilen cihazda 2.1 ve 7.1 arasında fiziksel geçiş yapabileceğiniz bir anahtar da mevcut.

Genel değerlendirme

Asus ROG Theta 7.1 tam manasıyla profesyonel çaptaki oyuncuların sesin nereden geldiğini milimetrik olarak anlayabilecekleri bir ürün. Ayrıca müzik meraklılarının ve sinemaseverlerin bile bambaşka bir deneyim yaşayabileceği gerçek manada özel bir kulaklık olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle yapay zekalı gürültü engelleyici mikrofonu ise bu işi gerçekten bambaşka bir noktaya taşımış durumda. Bu konuda oyuncu kulaklıkları arasında net rakipsiz ve en başarılı kulaklık olmayı başarmış Theta. Fiyatı çok yüksek olsa da bunun karşılığını çok ama çok rahat veriyor.