AMD’nin en iyileri: ROG Strix Radeon RX 5700 XT ve RX 5700

Z390 Aorus Master incelemesi ile karşınızdayız. Z390 anakart ailelerinin en serini olan kartın detayları videomuzda

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Intel’in Z390 çipsetini barındıran üst seviye anakartlardan biri olan Z390 AORUS MASTER, Intel’in LGA 1151 yapısındaki 8. ve 9. nesil işlemcilerini destekliyor. Ayrıca sizlere daha önce tanıttığımız Intel Optane teknolojisine de tam destek veren anakart, tam bir performans canavarı sistemler için dizayn edilmiş.

Tam bir kalkan gibi görünüyor. Anakartın ön yüzünde ve arka yüzünde hem koruma hem de ısı kontrolünü doğru sağlamak ve kartı serin tutmak adına plakalar ve bloklar mevcut.

Z390 AORUS MASTER

Sadece bu soğutma blokları, yaprakları ve plakaları değil, aynı zamanda bu parçaların artında yer alan termal pedler de ısı dağılımı konusunda önemli oranda yardımcı oluyor. MOSFED’lerin bulunduğu alanda görülüyor. 12+2 fazlı bir MOSFED sistemi yer alan kartta 12 adedi işlemci +2 fazı ise işlemcinin grafik yongasını beslemek için konumlandırılmış. Bu mosfedler sayesinde her çekirdeği 5 GHz’in üzerine çıkabilecek performansta kullanmak mümkün kılınıyor.

Bu anakartın yüksek performans ve hız aşırtma işlemlerinde stabil performans için ise 8+8 yapıda CPU güç bağlantısı yer alıyor. Ancak normal kullanımlarda sadece soldaki 8 pinli bağlantıyı kullanabilirsiniz. İki bağlantıyı da sağlamanıza gerek yok.

Bu soğutma işinde gerçekten iddialı olan Gigabyte mühendisleri, bu kadar sağlam soğutma bileşenleri sayesinde Z390 çipsetini destekleyen tüm anakartlar arasında en serin çalışabilen anakartı üretmeyi başarmışlar. Evet, hız aşırtma ya da yüksek performans kullanımlarında en önemli detaylardan olan ısı noktasında dünyanın en serin çalışabilen z390 anakartı bu arkadaşlar.

Soğutmadan bahsetmişken PWM girişlerinden de bahsetmeliyiz. 8 adet PWM fan girişi yer alan bu bağlantılar hibrit bağlantı ile rahat kullanım imkanı sunuyor.

Bol bol yuva yer alıyor

Bellek slotlarına baktığımızda 4 adet ayrılmış bölüm yer aldığını görüyoruz. Ancak bu bölümler Dual Armor olarak adlandırılan metal kaplama ile korunuyor. XMP profilleri ile 4.400 MHz ve sonrasında çıkacak hızlara çıkabilen bellekleri de destekleyen Z390 AORUS MASTER, bu koruma kalkanları ile belleklerinizin daima sağlam kalmasını sağlıyor.

PCI-e bölümlerine baktığımızda 3 adet PCI-e 3.0 x16, 3 adet de PCI-e 3.0 x1 yuvalarını görmekteyiz. x16 arabirimini destekleyen slotlarda yine dual armor teknolojisiyle sağlamlık ön plana çıkarken, çoklu kullanımlarda x16, x8 ve x4 olarak kullanım sağlıyor.

Yine bir diğer dikkat çeken elementler ise özel termal pedler ve koruma kalkanı ile gelen M.2 SSD yuvaları oluyor. Bu yuvalardan ikisi 22110 tipinde iken üçüncü ve en alttaki bölüm ise 2280 tipinde. Bunun yanı sıra 6 adet sata 6 GB/sn destekli yuvalar da göze çarpıyor.

Bağlantı tarafında üzerinde 4 adet USB 2.0, iki adet USB 3.1 Gen1, 4 adet de 1i Tip-C olmak üzere 3.1 Gen2 bağlantıları yer alıyor. Ayrıca Gigabit anten bağlantısı, altın kaplamalı ses çıkışları ve dijital ses çıkışı, HDMI çıkışı ve RJ45 bağlantılarını gösteriyor. Ayrıca güç ve Clear CMOS tuşları da yer alıyor. Bu arada bu anten bağlantısında yer alan Intel’in 9560NGW modemi hali hazırlda her iki bandda da çift band desteği sunarken, ilerleyen dönemlerde örneğin Wi-Fi 6 modem ile değiştirme imkanı da sunuyor.

Ön panel bağlantıları için ise 2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.1 Gen1 ve bir adet de USB 3.1 Gen 2 Tip-C bağlantılarını görmekteyiz.

Ayrıca bu kadar üst düzey bir anakartta ses konusunda da Hi-Fi desteği sağlanıyor. Bunu ESS ES9118 DAC’ı ile ve WIMA ve Nichicon konvensatörler sağlıyor. Realtek’in en son ALC1220 Codec’i ile de yüksek ve çevresel ses alabilmek mümkün oluyor.