ROG STRIX GO BT inceleme | Mobil oyun odaklı kulaklık!

Huawei’nin ince ve narin tasarımlı saati olan Watch Fit Elegant, Band 6’ya göre daha büyük, markanın saat ailesine göre daha küçük boyutta geliyor.

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Huawei Watch Fit Elegant, 10,7 mm inceliğinde ve 27 gram ağırlığında geliyor. Floroelastomer malzemeden üretilen ve hem esnek yapıda hem de dayanıklı 20 mm kayış da kullanılmış. Saati Elegant yapan bir diğer etmen ise paslanmaz çelik kasası. Böylece klasik Watch Fit’e göre daha sağlam ve daha şık olmayı başarıyor.

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Huawei Watch Fit Elegant özellikleri

Huawei Health uygulamasında bulunan yüzlerce saat arayüzü arasından kıyafetinize ve uygun seçimler yapabilirsiniz. Birçoğu ücretsiz olan saat arayüzlerinden ücretli olanları da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda eğer bir Huawei telefon kullanıyorsanız, markanın One Hop adlı özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu özellik ile telefonunuzda sevdiğiniz bir resmi – ki bu sevdiğiniz kişinin, çocuğunuzun ya da evcil hayvanınızın olabilir – açıp Huawei Watch Fit Elegant saatinize dokundurarak o resmi saat arayüzü olarak kullanabilirsiniz.

Watch Fit tasarımsal olarak gençlere yönelik bir saat olduğunu söylemiştik. Elegant versiyonu ise daha şık ve özellikle kadın kullanıcıların hoşuna gideceğini düşünüyorum. 1,64 inç AMOLED Full View ekran ile gelen saat, karşıdan bakıldığında köşeden köşeye ekran hissiyatı da veriyor. 456 x 280 piksel ve 326 ppi değerinde ekranı güneş altında da kendini rahatlıkla belli edebiliyor.

Batarya özellikleri

185 mAh bataryasını bir saate doldurabilen Huawei Watch Fit Elegant 5 dakikalık şarj ile bir günü rahat çıkarabilecek bir doluma sahip oluyor. Huawei’nin verdiği değerlerde 10 gün, yoğun kullanımda ise bir hafta kullanım vadediyor. Ben kullanırken %80 olan şarjı 6 gün boyunca sorunsuz kullanabildim. Bu nedenle verdiği değerlerin doğru olduğunu görebiliyoruz.

5 ATM basınca kadar da suya dayanıklılık sunan saati yüzme sırasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ki spor modlarında yüzme takibi de yapabilmesi en güzel artılarından biri. Spor demişken; 11 profesyonel ve 85 özelleştirilmiş toplamda 96 spor modunu destekleyen saat, aynı zamanda bir spor koçu görevi de görüyor. İçerisinde animasyonlar ile nasıl yapacağınızın gösterildiği 12 fitness kursu da yer alıyor. Özellikle bu pandemi sürecinde evde daha fazla vakit geçiriyorken bu kurslar evde yapacağınız spor aktiviteleri önemli olacaktır. 13 koşu parkur desteği de evinizin etrafında ya da site içerisinde yapacağınız koşularda daha iyi bir veri toplama konusunda işe yarayacağını düşünüyorum.

Sağlık özellikleri

Tabiki bir akıllı saat olduğu için sürekli nabız, stres ve SPO2 takibi yapabilen Huawei Watch Fit Elegant, dahili GPS ile de bezenmiş. Bu sayede yapacağınız yürüyüş ve koşularda mesafe ve yol takibi de yapabileceksiniz.

Bir diğer yandan kadınlar için özel bir durum da bu cihazda mevcut. Aylık döngü takibi yapabilen Huawei Watch Fit Elegant, adet verilerinizi takip ederek bu durumunuzu da daha verimli bir şekilde görmenizi sağlıyor.

Akıllı kumanda işlevi sayesinde telefonunuzdan kablosuz kulaklığınız ile dinlediğiniz müziği kontrol edebilir, Huawei telefonlarda da kamera kontrolü yapabilirsiniz. Özellikle arka kamera ile çekeceğiniz toplu fotoğraflarda bu işlevi kullanmak fazlasıyla kolay.

Tüm bu işlemleri yapabilmek, sağlık takibini görmek adına telefonunuza Huawei Health uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Health uygulamasında günlük uyku takibi kısmı özellikle fazlasıyla detaylı. Uyku süresinin yanı sıra hafif, derin ve REM uyku durumlarını görebildiğiniz uygulamada, kendi kilo ve boy verilerinizi de ekleyerek tam bir akıllı asistan olarak kullanabilirsiniz.

Genel değerlendirme

Genel olarak baktığımızda daha zarif ve hafif bir akıllı saat olmayı başarmış. 999 TL fiyatıyla gelen saat, bu tarz özelliklere sahip en uygun fiyatlı saatlerden biri de oluyor. Kalın ve ağır bir saat yerine ince yapıda saat arayanların tercihi olacaktır. Daha uygun model arıyorsanız daha önce incelediğimiz ve buradan ulaşabileceğiniz Huawei Band 6 modeline de göz atabilirsiniz.

Son olarak; eğer Huawei Watch Fit Elegant modelini Huawei’nin online mağazasından almak isterseniz kampanya dahilinde Huawei Selfie Çubuğu’nu da hediye olarak alabilirsiniz.