Aksesuar
ROG STRIX GO BT inceleme | Mobil oyun odaklı kulaklık!
ROG Strix Go BT versiyonu incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un oyuncu markası ROG’ye ait ROG Strix Go BT modeli, ROG Strix Go ailesinin Bluetooth odaklı ve boom mikrofonu olmayan versiyonu ile karşımıza çıkıyor.
İlginizi çekebilir; ASUS ROG serisinden oyun dünyasına iki yeni güçlü model!
ROG STRIX GO BT inceleme | Mobil oyun odaklı kulaklık!
Mobil oyuncuların konforu başta olmak üzere konssol ve PC oyuncuların da dikkatini çekebilecek kulaklığın detayları videomuzda!
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
ELEGANT TASARIM SAAT | Huawei Watch Fit Elegant inceleme
Huawei’nin ince ve narin tasarımlı saati olan Watch Fit Elegant, Band 6’ya göre daha büyük, markanın saat ailesine göre daha küçük boyutta geliyor.
İlginizi çekebilir; Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
İçindekiler
ELEGANT TASARIM SAAT | Huawei Watch Fit Elegant inceleme
Huawei Watch Fit Elegant, 10,7 mm inceliğinde ve 27 gram ağırlığında geliyor. Floroelastomer malzemeden üretilen ve hem esnek yapıda hem de dayanıklı 20 mm kayış da kullanılmış. Saati Elegant yapan bir diğer etmen ise paslanmaz çelik kasası. Böylece klasik Watch Fit’e göre daha sağlam ve daha şık olmayı başarıyor.
Huawei Watch Fit Elegant özellikleri
Huawei Health uygulamasında bulunan yüzlerce saat arayüzü arasından kıyafetinize ve uygun seçimler yapabilirsiniz. Birçoğu ücretsiz olan saat arayüzlerinden ücretli olanları da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda eğer bir Huawei telefon kullanıyorsanız, markanın One Hop adlı özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu özellik ile telefonunuzda sevdiğiniz bir resmi – ki bu sevdiğiniz kişinin, çocuğunuzun ya da evcil hayvanınızın olabilir – açıp Huawei Watch Fit Elegant saatinize dokundurarak o resmi saat arayüzü olarak kullanabilirsiniz.
Watch Fit tasarımsal olarak gençlere yönelik bir saat olduğunu söylemiştik. Elegant versiyonu ise daha şık ve özellikle kadın kullanıcıların hoşuna gideceğini düşünüyorum. 1,64 inç AMOLED Full View ekran ile gelen saat, karşıdan bakıldığında köşeden köşeye ekran hissiyatı da veriyor. 456 x 280 piksel ve 326 ppi değerinde ekranı güneş altında da kendini rahatlıkla belli edebiliyor.
Batarya özellikleri
185 mAh bataryasını bir saate doldurabilen Huawei Watch Fit Elegant 5 dakikalık şarj ile bir günü rahat çıkarabilecek bir doluma sahip oluyor. Huawei’nin verdiği değerlerde 10 gün, yoğun kullanımda ise bir hafta kullanım vadediyor. Ben kullanırken %80 olan şarjı 6 gün boyunca sorunsuz kullanabildim. Bu nedenle verdiği değerlerin doğru olduğunu görebiliyoruz.
5 ATM basınca kadar da suya dayanıklılık sunan saati yüzme sırasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ki spor modlarında yüzme takibi de yapabilmesi en güzel artılarından biri. Spor demişken; 11 profesyonel ve 85 özelleştirilmiş toplamda 96 spor modunu destekleyen saat, aynı zamanda bir spor koçu görevi de görüyor. İçerisinde animasyonlar ile nasıl yapacağınızın gösterildiği 12 fitness kursu da yer alıyor. Özellikle bu pandemi sürecinde evde daha fazla vakit geçiriyorken bu kurslar evde yapacağınız spor aktiviteleri önemli olacaktır. 13 koşu parkur desteği de evinizin etrafında ya da site içerisinde yapacağınız koşularda daha iyi bir veri toplama konusunda işe yarayacağını düşünüyorum.
Sağlık özellikleri
Tabiki bir akıllı saat olduğu için sürekli nabız, stres ve SPO2 takibi yapabilen Huawei Watch Fit Elegant, dahili GPS ile de bezenmiş. Bu sayede yapacağınız yürüyüş ve koşularda mesafe ve yol takibi de yapabileceksiniz.
Bir diğer yandan kadınlar için özel bir durum da bu cihazda mevcut. Aylık döngü takibi yapabilen Huawei Watch Fit Elegant, adet verilerinizi takip ederek bu durumunuzu da daha verimli bir şekilde görmenizi sağlıyor.
Akıllı kumanda işlevi sayesinde telefonunuzdan kablosuz kulaklığınız ile dinlediğiniz müziği kontrol edebilir, Huawei telefonlarda da kamera kontrolü yapabilirsiniz. Özellikle arka kamera ile çekeceğiniz toplu fotoğraflarda bu işlevi kullanmak fazlasıyla kolay.
Tüm bu işlemleri yapabilmek, sağlık takibini görmek adına telefonunuza Huawei Health uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Health uygulamasında günlük uyku takibi kısmı özellikle fazlasıyla detaylı. Uyku süresinin yanı sıra hafif, derin ve REM uyku durumlarını görebildiğiniz uygulamada, kendi kilo ve boy verilerinizi de ekleyerek tam bir akıllı asistan olarak kullanabilirsiniz.
Genel değerlendirme
Genel olarak baktığımızda daha zarif ve hafif bir akıllı saat olmayı başarmış. 999 TL fiyatıyla gelen saat, bu tarz özelliklere sahip en uygun fiyatlı saatlerden biri de oluyor. Kalın ve ağır bir saat yerine ince yapıda saat arayanların tercihi olacaktır. Daha uygun model arıyorsanız daha önce incelediğimiz ve buradan ulaşabileceğiniz Huawei Band 6 modeline de göz atabilirsiniz.
Son olarak; eğer Huawei Watch Fit Elegant modelini Huawei’nin online mağazasından almak isterseniz kampanya dahilinde Huawei Selfie Çubuğu’nu da hediye olarak alabilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
Huawei Band 6 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Watch akıllı saat serisinde yaptığı gelişmeleri Watch Fit ardından Band 6’ya aktardığını görüyoruz. Bakalım markanın yeni akıllı bilekliğinde bizlere neler sunuyor.
İlginizi çekebilir; Huawei MateBook X Pro (2021) incelemesi! | Kusursuz taşınabilir bilgisayar
İçindekiler
Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
Akıllı saat ve bileklikler de yavaş yavaş vazgeçilmez ürünlerden biri olmaya başladı. Farklı formlarda gördüğümüz bu ürünlerden tam bir hibrit diyebileceğimiz yeni model karşımıza çıkıyor. Huawei Band 6 bir bilekliğe göre daha fazla ekran alanı sunan tarzıyla dikkat çekici olmayı başarıyor.
Ekran özellikleri
1,47 inçlik AMOLED FullView ekran ile gelen Band 6, adındaki FullView ibaresinin hakkını da veriyor. Bilekliğin ekranının oldukça geniş ve kullanışlı olması bu konuda önemli bir artı. Çünkü genellikle bilekliklerde dokunmatik alanın alt taraflarında kapasitif tuş görmekteyiz. Ancak Huawei Band 6’da ekranın herhangi bir noktasında dokunmatik olarak kullanmanız sağlanmış. Ayrıca menü ve ana ekrana dönüş için sağda da bir adet fiziksel buton da bulunuyor.
194 x 368 piksel çözünürlük sunan ekranın parlaklığı da oldukça yeterli. Artık şu günlerde güneş kendini fazlasıyla göstermişken ekrandaki her ibareyi rahatlıkla görebilmek bu ürünün en önemli artılarından.biri. Ekrandan bahsederken saat yüzü dediğimiz konuya da değinmek gerek. 100’den fazla yüz bulunan Band 6’da hem ücretli hem ücretsiz seçenekler mevcut. Ücretli seçenekler de 1,5 TL civarı olması da daha afilli arayüz isteyenler için oldukça uygun.
Huawei Band 6 tasarımı
18 gram ağırlığı oldukça yerinde olduğunu da belirtelim. Polimer malzemeden üretilen kasası oldukça sağlam ve aynı zamanda silikon kayışları da kaliteli bir hissiyat veriyor. Grafit Siyahı, Amber Gündoğumu ve Sakura Pembesi renk seçenekleri ile gelen bileklikte favorim Sakura Pembesi oldu.
Peki, tasarım kısmını bir kenara bırakırsak bu bileklik bizlere neler sunuyor? İsterseniz biraz da bu konuya değinelim.
7/24 sağlık takibi
Bir bileklikten bekleyeceğimiz 7/24 nabız takibi elbette Huawei Band 6 için de geçerli. Ancak bunun yanı sıra stres takibi, TruSleep 2.0 ile uyku takibi de yapıyor. Fakat en önemli özelliği kandaki oksijen oranını sürekli ölçülmesi. Birçok bileklik ve saate SPO2 takibinin geldiğini gördük.Ancak Huawei Band 6 bunu sürekli yaparak olası sorunlarda anında uyarabiliyor. Tabii uyarı vereceği bir sorun yaşamamak güzel olur 🙂
Uyku takibinde derin uyku, REM uykusu, hafif uyku ve uyanık olma durumlarının hepsini Huawei Health üzerinden görebiliyorsunuz. Tıpkı Huawei akıllı saatlerinde olduğu gibi tüm verileri bu uygulama üzerinden detaylı olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda kadınlar için adet döngüsü takibi de bu bileklikte mevcut.
Spor konusuna geldiğimizde ise 96’dan fazla spor modu bu üründe mevcut. Bu bazı saatlerdeki sayıdan bile fazla. Yeni ip atlama modu da eklenmesi bu pandemi süreci için oldukça iyi. 10 profesyonel egzersiz modu ve 85 özelleştirilmiş egzersiz modu ile gelen Huawei Band 6 evde ya da salonda yapacağınız tüm spor aktivitelerinde size koçluk yapabilir.
Diğer özellikler
Tüm uygulamalardan gelen bildirimleri sorunsuzca gösterebilen Huawei Band 6, hangi uygulamadan geldiğini de ikonlarla gösterebiliyor. Bu sayede her telefon bildiriminde telefona bakmak yerine akıllı bilekliğiniz üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ancak bildirimlere bir cevaplama seçeneği olmadığını belirtelim. Zaten bileklik olduğu için de bu çok doğal.
Bu kadar özelliğe rağmen 14 güne varan batarya süresi sunan Huawei Band 6, yaklaşık bir haftadır bende ve %70 şarj ile kutudan çıkan ürün %27 şarj ile halen kullanılabilir yapıda. Bu da bir kere şarj edip rahat rahat kullanmamıza olanak tanıyor.
Genel olarak baktığımız zaman hem bilekliklerden daha geniş ve kullanışlı ekranı, herm birçok spor modu desteği hem de 7/24 sağlık takip mekanizması ile 550 TL’lik fiyatını hak eden bir ürün olmuş. Saatlerin büyük ve ağır, bilekliklerin ise ince ve daha az seçenek sunmasından yakınanlar için tam bir hibrit cihaz olarak Huawei Band 6’yı fazlasıyla sevdiğimi belirtmek istiyorum. Bu bileklik olmuş!
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
TaoTronics LED masa lambası çeşitlerini inceliyoruz. Biraz farklı bir ürün grubu olarak satın aldığımız bu masa lambalarının kullanışlı yönleri ve detaylarını paylaştık.
İlginizi çekebilir; HUAWEI MateBook X Pro 2021 Türkiye’de satışta
İçindekiler
TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
TaoTronics markalı masa lambalarına ulaşmak için; https://app.hps.im/d7ct/cd615284
Fiyat performans odaklı kulaklıkları ile dikkat çeken TaoTronics markasının 4 farklı masa lambasını inceliyoruz. LED ışık veren, sıcaklık ve parlaklık değerlerini de ayarlayabileceğiniz bu ürünler, ofiste hem detay çekimlerinde kullanılması hem de ofiste gerektiğinde kullanabilmek adına satın aldık.
TaoTronics TT-DL01
TaoTronics TT-DL01 beyaz versiyonu ile karşımızda. 5 parlaklık ayarı ve 4 farklı sıcaklık moduna sahip olan modelde dahili 5V / 1A USB çıkışı mevcut. Bu sayede masanızda ya da yatağınızın başında telefon vb. ürünleri şarj edebileceğiniz bir port ortaya çıkıyor. Çok açılı ayarlamalar yapılabilen üründe farklı modlar ve 1 saatlik zamanlayıcı kolaylığı da yer alıyor.
TaoTronics TT-DL13
TaoTronics TT-DL13 ise 2700 ile 6700 kelvin arası sıcaklık değerleri ve 7 farklı parlaklık seviyesi sunuyor. Bunu standındaki dokunmatik panel üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yine DL01 modelinde olduğu gibi USB portu bulunan üründe cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
TaoTronics TT-DL064
TaoTronics TT-DL064 modeli 3 renk modu (beyaz, sıcak beyaz ve doğal beyaz) ile 5 parlaklık seviyesi sunuyor. A sınıfı enerji tasarruflu 12W LED ampul kullanan ürün normal kullanımda 50.000 saate kadar dayabiliyor. Maksimum 1000 lüx parlaklığa çıkabilen ürün 3000 ile 6000 kelvin arasında sıcaklık değeri sağlıyor.
TaoTronics TT-DL072
TaoTronics TT-DL072 modeli ise neredeyse Ersin kadar uzun ve oynar başlığı olan bir model. 4 renk ve 4 parlaklık seviyesiyle gelen ürün, 21.6 x 4.6 cm aydınlatma alanı ile sadece bir bölgeyi değil, odayı aydınlatmak için bile kullanılabilir. Yine diğer modellerde olduğu gibi 3000 ile 6000 kelvin arasında parlaklık sunan model, koltuğun başına koyularak istediğiniz şekilde kullanım imkanı sağlıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 1 hafta önce
-
Yazan: techwarn, 3 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
Poco M3 Pro 5G modelinin kullanacağı işlemci belli oldu!
ROG STRIX GO BT inceleme | Mobil oyun odaklı kulaklık!
Huawei P50 serisi devasa kamerasıyla ortaya çıktı
PS5 kolu DualSense için iki yeni renk seçeneği görücüye çıktı
General Mobile GM 21 Pro, aslında UMIDIGI S5 Pro olabilir mi?
ROG STRIX GO BT inceleme | Mobil oyun odaklı kulaklık!
Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 10 kamera karşılaştırma! | Baba ve oğul
Bu iki telefon aynı mı? | Galaxy A52 vs Realme 7 Pro | Hangisini almalı? #6
ELEGANT TASARIM SAAT | Huawei Watch Fit Elegant inceleme
OPPO Reno 5 vs OPPO Reno 4 | Kamera performansı ne kadar iyileşti?
ROG STRIX GO BT inceleme | Mobil oyun odaklı kulaklık!
Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 10 kamera karşılaştırma! | Baba ve oğul
Bu iki telefon aynı mı? | Galaxy A52 vs Realme 7 Pro | Hangisini almalı? #6
ELEGANT TASARIM SAAT | Huawei Watch Fit Elegant inceleme
OPPO Reno 5 vs OPPO Reno 4 | Kamera performansı ne kadar iyileşti?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.